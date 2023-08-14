专机故障 德外长访澳行程意外受阻

（德国之声中文网）在阿布扎比按计划短暂停留并加满燃油之后，周一凌晨，德国外交部长贝尔伯克搭乘的专机再度起飞刚刚三分钟之后，机长发现起落架异常，下令飞机抛洒部分燃油降低飞机重量，盘旋近一个小时后重新降落在阿布扎比。同行的德国外交部发言人费舍尔（Sebastian Fischer ）表示：“因出现机械故障，出于安全考虑，我们不得不返回阿布扎比，目前正在研讨下一步的旅行安排。”同行记者迪克曼（ Patrick Diekman）也在社媒平台X上发文称，现在正在确认飞机的损伤程度。他还表示，由于劳动法的限制，机组人员现在必须休息，无法立即继续飞行。他表示，飞机在阿布扎比再度起飞后不久，机长就通知乘客，飞机的起落架出了问题，必须立即返航。

外长贝尔伯克及其随行代表团何时以及将以何种方式继续他们的访澳行程，目前尚不得而知。机组人员目前正在进行检查，澄清现有故障是否可以就地解决，是否需要调运零配件。有一种可能性则是，贝尔伯克今天就会率部分随员搭乘民航班机先行前往澳大利亚。

事故频发的德国政府专机

这已不是第一次因技术故障造成德国外长出访行程受到干扰。

今年五月，贝尔伯克搭乘的德国政府专机发生爆胎，一度被迫滞留卡塔尔首都多哈。而去年，因机翼结冰，贝尔伯克被迫在爱尔兰中途降落，被迫取消了同英国外长的会晤计划。

德国外长首次出访澳大利亚

这是贝尔伯克出任德国外交部长后首次出访澳大利亚。贝尔伯克计划到访首都堪培拉和悉尼，并将在悉尼同澳大利亚外长黄英贤举行会晤。

德国外交部网站称，贝尔伯克此次太平洋诸国之行将主要聚焦经济安全、俄乌战争以及中国在印太地区扮演的角色。

本周二，贝尔伯克计划参加在堪培拉一个原住民研究机构举行 的向原住民归还文物的仪式。

（德新社，DW）

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