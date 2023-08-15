专机再出故障 德国外长取消澳洲之行

（德国之声中文网）因政府专机连续发生故障，德国外长贝尔伯克被迫取消了她为期一周的太平洋访问行程。外交部一名发言人周二早上表示："直到最后一刻，我们一直在努力排除故障、调整行程。但最终由于专机已无法投入使用，采用其他方案则将无法按照预定计划完成此次太平洋之行。"

此前，贝尔伯克搭乘的政府专机被迫两次中断行程。周日从柏林起飞后，专机在阿布扎比作短暂停留并加满燃油，周一凌晨再度起飞后不久，机长发现两侧襟翼无法正常收起，不得不在阿布扎比上空盘旋两个小时之久，并排放了大约80吨飞机燃油后，才得以于当地时间凌晨5.33分重新在阿布扎比机场降落。

飞机迫降、访问取消：德国政府专机故障频发

由于机翼的两侧襟翼无法完全及同步收起，专机就无法达到正常速度和高度，这样一来，前往澳大利亚的长途飞行的耗油量将明显提高。此前专机为了飞往澳大利亚的14小时预计航程已加满燃油，而重新降落，飞机又必须大幅减少载重量，因此机长不得不在空中盘旋并排放了80吨燃油。

重新在阿布扎比降落后，技术人员对这架服役已23年，并将于明年正式退役的空客型专机进行了检修，并在当晚进行了一次成功的试飞。于是德国外长及其代表团决定放弃搭乘民航班机前往澳大利亚的计划，并在周二凌晨当地时间1:00点再次搭乘政府专机从阿布扎比起飞。然而起飞仅15分钟后，机长通过机舱广播发出通知："我不得不遗憾地通知各位， 昨天的故障又再度出现。我们可能无法继续前往澳大利亚的航程。"由于襟翼无法收回的问题再度出现，专机只好返航，并于当地时间2:57分重新降落在阿布扎比机场。襟翼在起飞和着陆时会被撑起，以便在较低的速度下也能产生足够的升力。

来自德国代表团的消息称，取消此次外长出访计划是一个极其艰难的决定。今后几个月内，德国将不得不采取措施，弥补取消出访计划所带来的损失，并派遣高级官员前往澳大利亚、新西兰以及斐济。毕竟印太地区是德国政府对外关系的重要区域。

两次飞机故障导致出访计划泡汤后，德国外长贝尔伯克仍不失幽默地发布推文写道："有时候真是会遇到糟糕透顶的事情。"周日在柏林出发前，贝尔伯克就曾强调了此次太平洋之行的重要性。她说："尽管我们相距16000公里之遥，但我们仍是可以相互信赖的近邻，值得相互学习的朋友，以及互相提供支持的战略伙伴。"她表示，她此行将对上述国家对乌克兰提供的支持表示感谢，并表达德国支持上述国家应对中国挑战的立场。

（德新社，法新社，明镜周刊）

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