专家：RCEP难以消弭澳中两国之间的摩擦

（德国之声中文网）11月15日，东盟十国、中国、日本、韩国、新西兰和澳大利亚签署了迄今为止世界上规模最大的自由贸易协定--区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。

RCEP涵盖了21亿人口，签署国的国民生产总值GDP占全球的30%。

专家分析，RCEP的主要目的是降低各国的关税，从而能够促进区域内的跨国贸易和投资。RCEP领导人联合声明明确表示，"RCEP货物、服务及投资自由化的市场准入承诺将为域内企业带来巨大商机"。

RCEP降低贸易壁垒和统一原产地的做法，将鼓励跨国企业加大投资亚洲区域产业链，一方面可以提高运营价值， 一方面可以避开美国对中国制造商品征收的关税，学者认为澳大利亚作为创始会员国之一，将会有数个产业受益。

悉尼大学商学院讲师李薇博士对德国之声表示，"澳大利亚的金融、科研、教育、医疗和工程等专业服务者将受益于区域经济一体化所带来的产业链提升方面的需求。"

此外她还认为该协议有助于澳大利亚的农业出口，"例如，澳大利亚近年来一直寻求以RCEP来稳定小麦的出口市场。"

各国政府代表在15日的视频会议上签署RCEP协议

RCEP无法缓和澳中经贸紧张关系

由于澳中两国之间在香港问题、新冠疫情和外国干涉等政治问题上存在严重分歧，双方在贸易领域也出现严重摩擦。

中国对澳大利亚产的原木、葡萄酒、大麦、牛肉、龙虾和煤炭等一系列产品实施禁止进口、反倾销调查或者延期通关的措施。澳大利亚则长期对中国参与5G网络建设、收购农业用地等投资行为加以限制。

RCEP的签署得到了中国的支持，且中国GDP占据所有签署国家总和的一半以上，对该协议有强大影响力。

李薇认为，即便澳中两国都签署了RCEP，短期协议对双边贸易不会有太大的促进作用。

"目前的中澳自贸协议，是中国与其他国家签订的贸易投资自由化整体水平最高的自贸协定之一。中澳自贸协议在2015 年 12 月 20 日正式生效当日即实施了第一次降税，超过85%的澳大利亚商品出口就实行零关税，这一比例将在协议全面实施后上升到95%，"她对德国之声说。

"相比之下，RCEP仍需要十五国领导人在2021年正式批准后才生效，它本身是渐进式的承诺协议，贸易原则是一直讨论的，带有一定的不确定性。"

不过也有学者认为，一定程度上RCEP会在签署国之间形成一种较为积极的氛围，澳大利亚对华出口的矿产资源和农产品将受益。

广东外语外贸大学经济贸易学院副教授唐凯在接受德国之声采访时说："预计在短期内，中国可能会对澳大利亚对华出口的矿产资源和农产品减少非关税壁垒措施。而对于中国而言，澳大利亚有可能会在一定程度上放松中国资本在澳大利亚一些非国家核心安全领域投资的限制，例如资源类行业和农业。"

即使对于澳中两国经贸氛围改善抱持一定乐观态度，唐凯认为两国之间的政治分歧并不会随着RCEP的签署出现缓和迹象。

"中澳之间的经贸关系其实已经相当紧密，澳大利亚的若干重要行业在过去十几年已经形成了对中国相当层度上的依赖。然而，经济上的紧密联系没有实质上阻止两国关系在近期的紧张，即便有了RCEP，预计澳大利亚和中国政府依然会在区域安全、南海、人权以及其他两国间存在较多分歧的领域维持目前立场，双方难以有实质性的进展。"他说。

李薇则认为RCEP强调更多的是市场开放而不是贸易的争端解决机制，即便无法解决争端，但是该协议 "提供了一个多边平台，给中澳官方交流提供了一定的机会，目前中澳两国缺乏高层官方交流的机会。"

澳大利亚夹在中美之间前景未明

美国在奥巴马总统时代对于RCEP就抱持警惕态度，并推出了跨太平洋伙伴关系协定（TPP），试图将中国排除在自贸协定之外。

但是特朗普总统以担心减少美国的就业机会为由退出了TPP，继而由日本牵头成立了全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）。

因为美国的缺席，CPTPP没有在域内给中国造成实质上的竞争压力。而RCEP的签署则标志着中国在区域内的经贸整合能力达到新的高峰。

"中国在看待RCEP时，主要看重应对美国的TPP，以及减少美国关税对中国出口的影响。"李薇分析说。

分析普遍认为，在美国当选总统拜登顺利继任后，美国有可能返回亚太重启TPP，对中国采取制衡措施。

澳大利亚是美国的盟友，中国是澳大利亚第一大贸易伙伴。尽管同时签署了CPTPP和RCEP，但夹在两个处于对抗状态的霸权之中，澳大利亚可能仍旧很难找到两方都不得罪的出路。

"RCEP的一大挑战是美国未参与。鉴于拜登大概率在明年执政，TPP很有可能再度重启，这也将约束RCEP的实施效果。"唐凯说，"一旦TPP有实质性进展，考虑到澳大利亚政府长久以来的执政逻辑以及外交理念，不排除澳洲政府会在二者之间进一步选边站。"

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