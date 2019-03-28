专家: 蔡英文以过境外交抵抗中国打压

(德国之声中文网) 在结束为期一周的南太平洋之访行程后，台湾总统蔡英文于周三 (3月27日) 过境夏威夷时，提出向美国购买M-1坦克与F-16战机的军售请求，而她在一场视频演说中表示，台湾购买这些武器是为了自我防御与威慑敌人。

中国外交部发言人耿爽周四 (3月28日) 表示，美国应停止对台军售，否则将严重破坏美中关系。 美国战略与国际研究中心的两岸问题专家葛来仪 (Bonnie Glazer) 告诉德国之声，蔡英文本次出访是为了让台湾在南太平洋得到更多支持。 她说: 「中国过去几年迫使不少国家与台湾断交，而我认为目前有几个台湾的邦交国，也有可能在中国的施压下，做出类似的选择。 」

自2016起，已有五个国家与台湾断交，并转为跟中国建交。 葛来仪表示，由于所罗门群岛几周后将进行大选，所以外界对所国是否会选择与台湾断交有一定程度上的担忧。 然而，台湾外交部上周四 (3月21日) 表示，与所罗门关系目前情况是平稳的，而所罗门总理也保证邦交关系在选前不会有问题。

台湾的过境外交

由于台湾官员多以非官方访问的形式过境美国，所以他们往往无法与美国的高阶政府官员会晤。 以此为鉴，蔡英文此次过境夏威夷也只会有象征性的意义。 即便如此，葛来仪也指出，这些过境仍含有一些私人层面的意涵。 她表示: 「我认为蔡英文或许有机会与美国的高层官员通电话，而这些安排一般是不会公开的。 」

前美国在台协会理事主席卜睿哲 (Richard Bush) 则告诉德国之声，台湾总统过去几年在过境美国领土时，比以往多了更多自由。 他认为这不但是美国展现对台湾的友好，也显示美国认为慢慢放宽台湾政治人物过境美国所受的限制，是比较不挑衅的做法。 此外，卜睿哲也分析蔡英文此次出访，为对抗中国势力扩张的防御策略。

然而，蔡英文过境一事仍引起中方不满。 中国外交部指控美国藐视一中原則，并强调中国严正反对美国替台湾总统安排任何过境事宜。

美国的「平衡」策略

虽然美国只与中国有邦交关系，卜睿哲认为台湾仍是美国在东亚地区重要的军事战略伙伴。 他表示: 「美国国务院想提升与台湾的关系，然而它们希望在一直以来的法令框架内去达到这个目的。 同时，它们希望在与中国的关系之间找到平衡。 」

然而，卜睿哲强调美国必须在外交上采取平衡策略，才能在中国不断向台湾施压的前提下，提升与台湾的关系。 葛来仪则说中国除了在军事上向台湾施压，也试图干预台湾的政治与公民社会。 她说: 「中国希望透过提供经济利益、网络入侵及操弄社群媒体来分化台湾。」

但她也认为美国总统特朗普应该不会将台湾当做与中国交涉时的筹码。她说: 「特朗普确实在刚上任时说过他不一定会重申一中政策，但他很快便了解，不这么做的话，有很多风险存在。 」