 专家: 美汽车关税恐重伤全球经济 | 经济纵横 | DW | 12.04.2019

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经济纵横

专家: 美汽车关税恐重伤全球经济

国际货币基金组织的首席经济学家周四表示，美国的汽车关税可能引爆一场新的贸易战，而该危机对全球经济成长带来的伤害可能比中美贸易战还大。

Portugal VW-Produktion in Palmela (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

国际货币基金组织警告全球可能因美国想征收的汽车关税而引发新一波的贸易冲突。

(德国之声中文网) 国际货币基金组织 (IMF) 的首席经济学家戈皮纳特 (Gita Gopinath) 告诉路透社，由美国汽车关税所引发的贸易战将影响许多国家的出口，并迫使许多贸易伙伴对美国商品征收报复关税。 她说: 「当全球经济在复苏时，我们对于美国汽车关税可能对全球经济带来的影响感到担忧。 」

如果贸易冲突延伸至汽车产业，戈皮纳特认为这也将大幅影响全球制造供应链。 她认为这个结果对全球经济的冲击比中美贸易战还大。 此前，美国总统特朗普曾威胁以国家安全为由，对进口汽车跟汽车零件征收25%的关税。 他也坦承此决定是为了迫使包含日本与欧盟在内的贸易伙伴与美国展开贸易谈判。 然而，他近期也威胁如果墨西哥不好好把关边境安全的话，将对其征收汽车关税。

美国商务部已针对与进口汽车相关的「232条款」进行研究，并与白宫分享他们的建议。 此条款主要是进口车与车用零件是否会威胁国家安全进行调查，而特朗普在5月17日前可考虑是否针对商务部所作的建议，调整其汽车关税的策略。

一旦特朗普决定对进口车与汽车零件征收关税，这个决定将严重影响2019下半年的全球经济。 此前，根据IMF周二 (4月9日) 发布的全球经济展望报告，IMF已预期全球景气可望因美国联邦储备系统与其他国家的中央银行停止调高利率而开始复苏，可望持续至2020年。然而，IMF也警告经济复苏的幅度可能受不同风险的影响。

贸易是最大的风险

Kairo Bavarian Auto Group (picture alliance/zb/M. Tödt )

美国商务部已针对与进口汽车相关的「232条款」进行研究，并与白宫分享他们的建议。

戈皮纳特表示，由于公司与主权债务不断攀升、某些大型新兴市场将感受到更多压力、再加上英国脱欧所制造的混乱，贸易对全球经济复苏来说会是最大的风险。 然而，她也表示如果中美透过贸易协议取消所有现行关税，全球经济有机会因此成长。 她表示: 「如果中美取消所有目前征收的关税，这对全球经济展望来说会是正面发展。 」

戈皮纳特说中美贸易协议的内容将是影响全球经济成长的主要因素，如果中美达成的协议无法解决长久以来的贸易冲突，投资者对接下来的全球经济展望便会抱持疑虑。 她强调: 「我们不断呼吁中美双方达成一个持久的贸易协议，而不是一个必须时常修正更新的协议。 」

杨威廉 (美联社/路透社)

 

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