专家: 美失业率可能攀升到24%

(德国之声中文网) 根据法新社4月23日报导，牛津经济研究咨询公司的学者豪登(Nancy Vanden Houten)预测，美国的失业率还会继续攀升，最高可能会达到24%。这也是年初时无法预期的转折，当时失业率只有个位数。

她在分析中说: 「虽然还有很多不确定因素会影响四月的就业市场，但我们预期最终会冲击到2400万份工作。各行各业都会受到冲击，但是受到影响最严重的会是餐饮业、娱乐业、零售业和运输业。」

而美国劳动部公布的数据显示，在4月12日到4月18日一周之间，高达440万个美国人提交失业救济金申请。这个数字凸显了新冠疫情对美国经济造成的伤害。

虽然这一数据跟前几周相比稍微下降，但随着各地商店因配合封城令停业，政府每周收到的申请数比2008年全球金融危机期间的任何记录都要高出许多倍。

自从美国爆发新冠疫情以来，数百万个店铺被迫关门，使得五个星期之间近2600万人申请失业救济金。

疫情对经济造成的冲击已经让美国经济状况进入到1930年代大萧条以后最严重的状态。但是大部份专家都不认为这次的影响会像大萧条一样这么长远。1930年代的大萧条时期，失业率从1931年到1940年之间，都一直保持着两位数。

美众议院拟推新救济金

美国众议院正在准备批准新的法案刺激经济，预计将为中小企业以及医院提供将近5000亿美金的救济金。

这个新法案是建立在三月底通过、提供2.2万亿美金的CARES经济刺激法案之上。

众议院将批准最新的经济刺激法案，该法案将为遭受破坏的小企业和不堪重负的医院增加近5000亿美元的新救济资金。

超过200名议员为了要确保有效票数而参加会议，但是他们必须分批进入议场。许多人都戴着口罩。特朗普在他们表决之后宣布他将签署该法案，使之生效。

张慈/邹宗翰 (美联社、法新社)