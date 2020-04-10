 专家: 美失业率可能攀升到24% | 经济纵横 | DW | 24.04.2020

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经济纵横

专家: 美失业率可能攀升到24%

疫情冲击美国，许多店铺为配合防疫措施而关闭，也因此影响到许多雇员的生计。专家认为，失业率还会继续攀升，最终可能高达24%。

Arbeitslosigkeit in den USA (AFP/S. Loeb)

美国许多餐厅因政府社交距离的规定而被迫关闭

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新冠疫情除了使全球死亡人数不断上升外，全球各国的经济也面临极大挑战。美国目前为止已有1600万人申请失业补助，而目前政府也急需国会通过新的预算来纾困。同一天，欧盟通过5000亿欧元的预算，预计将用来协助欧盟各国的经济。 (10.04.2020)

疫情重创经济，美国两周内失业人数达1千万，全球失业人数更有可能超过2千5百万。国际货币基金组织促各国保就业，欧盟则推出1千亿欧元援助失业。 (03.04.2020)

新冠疫情将给德国带来多大经济损失，造成多少就业岗位流失？德国各大经济研究所纷纷对疫情持续不同时间所带来的经济后果作出预估。Ifo经济研究所估计，至少将有100万人失业；若经济部份暂停运作3个月，德国将损失7290亿欧元。 (24.03.2020)

新冠肺炎大流行对全球经济影响越来越明显。欧洲，美洲，亚洲和澳大利亚的数十家中央银行都已宣布全球金融危机以来最大的纾困措施。更多人担心的是，自己的饭碗保得住吗? (20.03.2020)

(德国之声中文网) 根据法新社4月23日报导，牛津经济研究咨询公司的学者豪登(Nancy Vanden Houten)预测，美国的失业率还会继续攀升，最高可能会达到24%。这也是年初时无法预期的转折，当时失业率只有个位数。

她在分析中说: 「虽然还有很多不确定因素会影响四月的就业市场，但我们预期最终会冲击到2400万份工作。各行各业都会受到冲击，但是受到影响最严重的会是餐饮业、娱乐业、零售业和运输业。」

而美国劳动部公布的数据显示，在4月12日到4月18日一周之间，高达440万个美国人提交失业救济金申请。这个数字凸显了新冠疫情对美国经济造成的伤害。

虽然这一数据跟前几周相比稍微下降，但随着各地商店因配合封城令停业，政府每周收到的申请数比2008年全球金融危机期间的任何记录都要高出许多倍。

自从美国爆发新冠疫情以来，数百万个店铺被迫关门，使得五个星期之间近2600万人申请失业救济金。

疫情对经济造成的冲击已经让美国经济状况进入到1930年代大萧条以后最严重的状态。但是大部份专家都不认为这次的影响会像大萧条一样这么长远。1930年代的大萧条时期，失业率从1931年到1940年之间，都一直保持着两位数。

美众议院拟推新救济金

美国众议院正在准备批准新的法案刺激经济，预计将为中小企业以及医院提供将近5000亿美金的救济金。

这个新法案是建立在三月底通过、提供2.2万亿美金的CARES经济刺激法案之上。

众议院将批准最新的经济刺激法案，该法案将为遭受破坏的小企业和不堪重负的医院增加近5000亿美元的新救济资金。

超过200名议员为了要确保有效票数而参加会议，但是他们必须分批进入议场。许多人都戴着口罩。特朗普在他们表决之后宣布他将签署该法案，使之生效。

张慈/邹宗翰 (美联社、法新社)

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