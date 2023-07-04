 专家: 对立状态“给美中经济都带来损害” | 经济纵横 | DW | 04.07.2023

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经济纵横

专家: 对立状态“给美中经济都带来损害”

美国康奈尔大学经济学教授、布鲁金斯学会高级研究员普拉萨德(Eswar Prasad)近日在世界经济论坛上接受了DW主编Manuela Kasper-Claridge的采访，谈及中国经济以及中美贸易争端对世界的影响。

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