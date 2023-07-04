专家: 对立状态“给美中经济都带来损害”

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美国康奈尔大学经济学教授、布鲁金斯学会高级研究员普拉萨德(Eswar Prasad)近日在世界经济论坛上接受了DW主编Manuela Kasper-Claridge的采访，谈及中国经济以及中美贸易争端对世界的影响。
美国财长耶伦即将访问中国，《新苏黎世报》呼吁美中双方减少对抗，加强合作，因为经济繁荣同样也是国家安全的一部分。《经济周刊》则刊登了德国联邦议会社民党团副主席的客席评论，也认为分歧颇多的德中双方需要保持对话。
时评人邓聿文指出，7月1日实施的中国对外关系法其实对外发出了两个明确的信号。一个是积极正面的，一个是威胁性的。如今中国政府宣传部门的任务，是更多的淡化后者。
《法兰克福汇报》认为，鉴于中国在许多方面依然有求于德国，柏林在面对北京时不必太卑躬屈膝。《新苏黎世报》则注意到美国与印度加强合作，以抗衡共同的对手中国，但是这一利益共同体注定会因为缺乏共同价值观而难以长远深化。
中国人民银行宣布由现任副行长潘功胜接任党委书记，外界认为这是中国当局为了挽救低迷经济的一步。专家也指出，具有国际经验的潘功胜能够带领央行度过难关。
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