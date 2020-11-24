 专家： 嫦娥奔月 意在测试载人技术 | 科技环境 | DW | 29.11.2020

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科技环境

专家： 嫦娥奔月 意在测试载人技术

中国嫦娥5号此次奔月受到了航天业的广泛关注。这次的登月计划是将月球样本带回地球。航天专家费里表示这个复杂的任务可能也是对未来载人登月的一个测试。

观看视频 01:28

去月球挖土！ 嫦娥5号成功发射

（德国之声中文网）欧洲航天局的费里（Paolo Ferri）认为，嫦娥5号的探测之旅也是在为将来可能的载人登月任务做准备。接受德新社采访时，费里说：“中国选择了一项非常复杂的任务，从月球采集样本送回地球。” 这次行动可能是为未来载人登月做准备。费里曾是欧洲空间业务中心任务运营负责人。

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搭载着嫦娥五号探测器的长征五号遥五运载火箭成功发射。嫦娥五号从月球采样后将返回地球。如果任务成功，这也将是人类时隔44年再一次采集月球样品并返回地球。据悉嫦娥五号去月球“挖土”也是迄今以来中国面临的最复杂航天任务之一。

半个世纪前，阿姆斯特朗和奥尔德林首次踏上月球表面。由此，美国赢得与前苏联长达10年的太空竞赛。今天，中国正在征服月球。

从硬任务到软实力，中国正掀起一股太空热潮。 今年一月「嫦娥四号」成功着陆月球背面，成就中国和人类的第一次。 趁着全国两会聚集中外媒体的镁光灯，当局也把握机会宣传一系列太空大计。

本周二凌晨，中国成功发射嫦娥5号。这将是44年内首次要采集月球样本回地球的国家。若是成功，中国将是继美国、苏联之后，全球第三个成功采集月球样本的国家。

按照计划，采集月球土壤后，嫦娥5号的上升器将会携带采集的样本从月面上升，回到月球轨道，和绕月飞行的返回器交会对接，返回器飞回地球。

观看视频 02:04

月球年方几何?月岩样本里找答案

费里表示：“在另一个天体上降落总是很复杂的“。不过由于月球缺乏大气层，引力低，降落要比在火星上要容易。飞入轨道相对简单。降落在月球，中国已经成功过两次。他认为，这次的关键点是最后的对接，并且降落地球时，要计算精准。

中国这次探月工程对费里来说并不意外。“他们已经按部就班地准备好了一切。“先是进入轨道，然后降落月球，返程也已经测试过了。他还补充说：“这并不奇怪，甚至是早就计划好了。“

他还表示，目前很难判断载人登月方面，中国是否已经比美国航天局的技术更胜一筹。但可以肯定的是，现在所使用的技术用途广泛。费里说：“在月球上的许多操作都可以用在火星上。"


文木 /  洪沙 （德新社）

 

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