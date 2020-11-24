专家： 嫦娥奔月 意在测试载人技术

（德国之声中文网）欧洲航天局的费里（Paolo Ferri）认为，嫦娥5号的探测之旅也是在为将来可能的载人登月任务做准备。接受德新社采访时，费里说：“中国选择了一项非常复杂的任务，从月球采集样本送回地球。” 这次行动可能是为未来载人登月做准备。费里曾是欧洲空间业务中心任务运营负责人。

本周二凌晨，中国成功发射嫦娥5号。这将是44年内首次要采集月球样本回地球的国家。若是成功，中国将是继美国、苏联之后，全球第三个成功采集月球样本的国家。

按照计划，采集月球土壤后，嫦娥5号的上升器将会携带采集的样本从月面上升，回到月球轨道，和绕月飞行的返回器交会对接，返回器飞回地球。

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费里表示：“在另一个天体上降落总是很复杂的“。不过由于月球缺乏大气层，引力低，降落要比在火星上要容易。飞入轨道相对简单。降落在月球，中国已经成功过两次。他认为，这次的关键点是最后的对接，并且降落地球时，要计算精准。

中国这次探月工程对费里来说并不意外。“他们已经按部就班地准备好了一切。“先是进入轨道，然后降落月球，返程也已经测试过了。他还补充说：“这并不奇怪，甚至是早就计划好了。“

他还表示，目前很难判断载人登月方面，中国是否已经比美国航天局的技术更胜一筹。但可以肯定的是，现在所使用的技术用途广泛。费里说：“在月球上的许多操作都可以用在火星上。"



文木 / 洪沙 （德新社）

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