专家 : 「减税降费」只是把负担延到未来

(德国之声中文网) 中国公布了2019年的国内生产总值目标为6-6.5%。 宏观经济学专家沈凌认为，经济下行的压力三、四年来一直存在。 考虑到中国当局公布的数字虚实可议，具体数字是多少变得不是重点，但仍可看出当局想要传达的意涵，是「经济增长已经回不去以前的高速」。

「这几年都是这样，我们实现了6.6%，下一年的目标就略低一点。 这样的话给整个经济主体一个比较低的预期，不要重新过热回到高速增长状态」，沈凌对德国之声说。

对于中美贸易战是否影响到今年经济目标设定这个问题，沈凌认为，中美贸易战之所以会在去年对经济造成消极影响，是因为其伴随着的不确定性。 但是，一年后的今天，内外压力互相作用之下，当局已经确立要改革，就已经消除了这份不确定性:「我相信不管是内部还是外部，不确定性变成确定性的时候，风险就下降了。 」

「减税」与「增债」的跷跷板

今年李克强在工作报告要「减税降费」，他呼吁道: 「我们要切实让市场主体，特别是小微企业，有明显减税降费感受，坚决兑现对企业和社会的承诺，困难再多也一定要把这件大事，办成办好。 」

中国各大媒体也把这项措施当作是一大福音在宣传，宣称要「让市场更有获得感」，政府的「力度空前」，就是为了要增强企业活力。

沈凌认为，这次人大会议上特别强调减税，是为了平息过去一年，政府承诺减税却没有得到落实所引发的民怨。 然而，对于该政策可能带来的效应，沈凌摆出了犹豫的态度: 「经济学上，我们讲政府减税最怕的一点就是『减税增债』。 」

「我想政府的后面报告，不知道你有没有注意到，他后面说我们的地方债今年的安排要比去年增加八千亿，原先是一万多亿，现在又增加到两点一五万亿。 地方债就有八千亿的增幅。 国债的话我没看到这个数字，如果有的话，我估计也是在八千亿或是更多的范围。 」

李克强在政府工作报告中尤其强调今年减税力度增大

沈凌说，减税增债就像是一个跷跷板，一增一减之间，政府的开支维持不变: 「开支没有减少，就等于只是改变了一下收入的结构。 现在减税减下来的这些东西无非是转移到未来。 我们未来还是要更多的负担。 国债也好、地方债也好，都还是要还的。 都会有更大的负担。 」

回顾李克强在3月5日上午的工作报告原文，减税部分他所说的是「全年减轻企业税收和社保缴费负担近二万亿元」，增债方面他说的是「今年拟安排地方政府专项债券2.15万亿元，比去年增加8000亿元」。 相互对照，地方债的增幅甚至还略微超过减税额度。 这也说明了沈凌的担忧其来有自。

“但愿雨点落下”

对于中国未来的经济展望，沈凌认为，与其减税让人民有获得感，当局应该要把力量放到经济结构转型上：「这几年我们看到，经济结构转型非常的困难，好像总是在关键领域没有展开特别重要的步骤，时间一拖长，我们就看到外部压力也来了、 内部压力也来了。 」

这位经济学者坦言，中国经济转型非常困难，成功也没有规则可循——虽然东亚有些地方改革成功，但是中南美洲国家仍有很多陷在困局当中，迟迟无法突破。 但是，他仍然期待未来两年，「不要光听得到雷声见不到雨点，也能看到雨点真正的落下来」。

经济学者沈凌现任华东理工大学商学院经济学系副教授，主修宏观经济学。