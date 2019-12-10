专家：非洲猪瘟危及德国 “只是时间问题”

（德国之声中文网）德国巴伐利亚州农民协会主席海德尔（Walter Heidl）呼吁预防非洲猪瘟，对食品进口采取更严格的规定和边境管制。海德尔向德新社表示，在距离德国40公里远的波兰地区爆发的非洲猪瘟正在蔓延，随时都有可能传播到德国。他强调指出："基本上来讲，只是时间问题"。

海德尔指出，只要德国发现一例猪瘟传染案例，那么按照双边贸易协定就不能向众多的签约国提供猪肉。德国养猪户将因此为其生存担忧。这也将影响到德国的重要市场中国。

由于非洲猪瘟在中国肆虐，德国对中国的猪肉出口增加。海德尔认为，政府制定出口禁令要依据区域来执行，而非全国一刀切。他说，如果罗斯托克附近发生瘟疫案件，却也禁止来自弗莱堡地区的猪肉，这样的做法毫无意义。

海德尔说，传播的最大风险不是来自野猪等其他动物，而是来自人。临时工人和卡车司机携带的夹香肠面包以及度假者作为纪念而带回的香肠都可能带有不会危及人类的这种猪瘟病毒。到目前为止，在机场只设有不起眼的警告牌，提醒人们不要携带肉食品入境，但是海关并不进行普查。其它一些边境口岸的情况也类似。不过，在捷克和波兰高速公路旁的休息停车场，都安置了禁止丢弃食品的警示牌。

野猪也可以传播这种疾病，因此越来越多遭到猎杀。但是海德尔认为，一只生病而且已经很虚弱的病猪将病毒携带到数公里外的地方，这种可能性很小。尽管如此，狩猎仍然很重要。由于今年冬季气候温和，野猪大量繁殖。尽管有狩猎，但野猪数量仍在增加。

一旦某地区出现该病毒，那么老鼠、田鼠等啮齿动物也会从当地的猪圈里携带上猪瘟病毒。当地养猪户应该提早采取预防措施，防止啮齿动物进入粮仓。

“二师兄”身价倍增为哪般？ “二师兄”身价不凡 无论在中国还是在欧洲，猪从来就是富裕的象征。究其原因，一种解释是，有钱人才能吃得起猪肉。这不，2019年正好是农历猪年，而在这一年里，猪肉价格可谓一路飙升，要想吃猪肉，就别吝惜钱包。据中国国家统计局公布的数据，8月居民消费价格指数（CPI)上涨2.8%，为20个月来最高，其中中国猪肉价格同比上升近5成（46.7%)，畜肉类价格同比上涨30.9%。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 猪肉——重要的民生指标 中国是世界最大的生猪养殖和消费国。中国人平均每年消费7亿头猪。中国的肉食结构中，猪肉占比超过六成。正因如此，猪肉价格成为重要的民生指标。在食品价格中，猪肉占比10%，在整个CPI中占比超过3%。据估计，中国的猪肉行业对国民经济的贡献为1280亿美元。

“二师兄”身价倍增为哪般？ “重大政治任务” 据中国媒体报道，中国副总理胡春华在稳定生猪生产保障市场供应的一次电话会议上表示，保障猪肉供应事关民生，事关大局。英国《金融时报》报道，胡春华称增加猪肉产量是一项“重大的政治任务” ，保障猪肉供应是党中央的“军令状”，猪肉价格上涨将“影响庆祝新中国成立70周年的欢乐祥和氛围” 。他提出的措施包括“立即清理超出法律法规规定范围的各类生猪禁养限养规定”以及加大对养殖场户的政策支持力度。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 谈猪瘟色变 猪肉价格如此上涨为哪般？去年8月，非洲猪瘟在临近俄罗斯边界的一个中国养猪场爆发，之后在短短几个月里迅速扩大到31个省。官方称，截至今年7月初，全国扑杀生猪116万余头。但舆论认为，可能多达2亿头猪患病死亡或被扑杀。一开始，地方政府对养殖户进行一定补偿。但随着疫情扩散，许多地方频频出现对疑似疫情不愿确认的情况，导致养殖户恐慌性抛售生猪，又进一步加剧疫情蔓延。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 生猪存栏大幅下降 疫情蔓延是传统养猪大户纷纷退出养猪业的一个重要原因，但并非全部原因。随着中美贸易战愈演愈烈，进口美国大豆价格猛涨，导致猪饲料价格攀升，越来越多养殖户选择退出养猪业，生猪存栏量大幅下降。据农业和农村部发布的“400个监测县生猪存栏信息”，今年8月生猪存栏量比去年同期下降38.7%，可繁殖母猪存栏同比下降37.4%。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 政策错误？ 2016年，出于环保、提高产效等原因，中国超过20个省份都划定了生猪禁养区，并启动了猪场拆迁行动，直接减少了生猪存栏3600万头。2017年关闭的禁养区进一步增加，母猪存栏进一步下降。在非洲猪瘟爆发前，共有15万个小型养猪场被关闭。这些措施今天在专家看来正是导致目前猪肉价格上涨的开端。有消息说，中国曾从俄罗斯等非洲猪瘟爆发地大量进口猪肉，中国政府对此予以否认。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 猪肉外交战和贸易战筹码 因华为前财务长孟晚舟案导致双边关系紧张，中国于六月起停止从加拿大进口猪肉。从今年9月1日起，中国还对美国进口猪肉额外征收10%的关税，使关税总税率高达72%。不过，10多天后，中国就宣布拟将对大豆猪肉等农产品从加征关税名单中排除。美国是世界上仅次于中国的第二大生猪养殖国。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 德国猪肉也上涨——因为中国 德国农业部长戈洛克内尔今年6月访华期间，中方表达了恳请德国扩大对中国猪肉出口的愿望并发出了重新从德国进口牛肉的信号。这无疑是令德国肉农高兴的消息。德国9月的生猪价格平均每公斤1.80欧元，而3月份时每公斤才1.40欧元。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 猪肉“保卫战”还是少吃猪肉？ 据中国农业农村部信息中心公布的“最新国内猪肉批发价格波动情况”，全国猪肉批发价格今年9月为34.87元/公斤，去年同期19.95元/公斤。价格猛涨导致中国网民纷纷吐槽，感叹吃不起肉。《生命时报》近日一篇文章则呼吁少吃猪肉，标题是——全国“猪肉价格地图”出炉！少吃猪肉，钱包和身体都会感激你。文中援引医生的话说，“其实不管猪肉贵不贵，大家都应该改善一下现有的饮食结构，少吃些猪肉，多吃些白肉。”不过问题来了，涨价的可不只是猪肉，其它肉类也在涨，而鲜果8月同比涨幅高达24%。 作者: 乐然



李京慧/王凡 （德新社）