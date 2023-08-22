专家：金砖国家未超越象征意义

（德国之声中文网）当地时间周二(8月22日)，中国国家主席习近平在比勒陀利亚总统府同南非总统拉马福萨 (Cyril Ramaphosa)举行了会谈。

据新华社的报道，习近平赞扬了南非“国家建设和国际影响力蒸蒸日上”，并强调中南关系之所以好，关键在于两国两党在各自发展道路上“休戚与共，结下了同志加兄弟的深厚友谊”。他呼吁两国站在新的历史起点上，传承友好、深化合作。

马福萨表示，南非和中国作为“朋友和金砖伙伴”有着共同目标，并致力于一个更加平等的世界，这将使全世界所有人的潜力得到发挥。

稍后，习近平和马福萨将在约翰内斯堡出席金砖领导人峰会，会晤印度总理莫迪、巴西总统卢拉和代表普京与会的俄罗斯外长拉夫罗夫。

扩容存疑

金砖国家的最初成员是巴西、俄罗斯、印度和中国。南非于2010年加入。参加本次峰会的共有来自40多个国家的代表。扩容的前景是此次峰会上一个争议话题。沙特阿拉伯、印度尼西亚、伊朗、阿根廷、古巴以及埃塞俄比亚等22个国家均表达出了加入金砖共同体的意愿。

金砖峰会 南非迎接习近平、卢拉等领导人

创造“BRICS”这个缩写词的前高盛经济学家吉姆·奥尼尔爵士（Lord Jim O'Neill）接受德国之声采访时表示，他并不看好金砖国家集团再次扩大的可能，至少不会立即增加新成员，即便真的要扩大，“除了在全球范围内发表声明外，不清楚还能有什么其他效果”。

柏林自由大学政治学者 曼霍尔德（Günther Maihold）对德国之声表示，印度、巴西和南非等国并不想同新成员国分享现有的影响力，更不希望新成员加入后带来更多的新问题。因此，上述三国对扩编兴趣不大。

奥尼尔还表示，"中国和印度这两个真正最重要的国家经常把对方视为重要的地缘政治对手”，这位经济学家说，事实上，参与国往往无法在包括贸易在内的问题上达成一致，这也是该集团没有取得多少具体成就的部分原因。他说，"金砖国家在提供象征意义之外并无多大成就。”

除扩编外，全球南方与西方发达国家的力量抗衡以及如何应对俄乌 战争引发的制裁，也是此次南非金砖峰会的重要议题。

金砖五国在多极世界中展现实力

（综合报道）

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