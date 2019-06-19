 专家：金正恩对中美都不信任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.06.2019

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时政风云

专家：金正恩对中美都不信任

德国博世（Bosch Stiftung）基金会在柏林主办的对话中国系列讲座，有一场聚焦中、美、朝关系。来自美中两国的专家分析了目前局势。

Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

习近平今年6月访问平壤

（德国之声中文网）中国国家主席习近平上周出访朝鲜，成为14年来第一位访问平壤的中国领导人，受到高度瞩目。美国布鲁金斯研究所（Brookings Institution）的朝鲜问题专家朴正铉（Jung H. Pak）表示，这是朝鲜核试以来，中国国家元首第一次访问朝鲜。金正恩上台后就一直走自己的路，不怎么听中国的话，两国关系冷淡，对他来说习近平亲自来访，等于认可朝鲜身为拥核国家的实力。

任职于中国社会科学院美国研究所的李楠则补充说，金正恩与美国总统特朗普见了两次面都无法达成协议，正面临国内外的强大压力，习近平选在这时候访问平壤，也借机表达对他的支持。

不过，朴正铉分析说，习近平与金正恩两人互不信任而且各有盘算，只因各自的利益有重叠才见面，严格说来，根本的核弹和禁运问题仍没有任何进展。李楠也同意她的看法，认为这次会晤象征性的意义比较大。

尽管各方高度期待，今年2月召开的第二次川金会意外破局，没有达成任何协议。李楠指出，会前金正恩的确有意放弃核弹，但谈判破裂让他自觉受到羞辱，从此更加确信放弃核弹得不到任何好处。朴正铉也认为金正恩既不信任美国，也不信任中国，现阶段不可能放弃核弹。

Podiumsdiskussion Bosch Stiftung | Berlin | Nordkorea (DW/Lin Yu-Li)

中国社科院的李楠（左）与美国布鲁金斯研究所的北韩专家朴正铉（中）参加博世基金会在柏林主办的对话中国系列讲座

中国有多大影响力？

朝鲜对中国的贸易依赖度高达90％，外界一向认为中国对平壤的影响力很大，不过李楠却有不同看法。他说，韩国因为朝鲜一再核试，决定部署美国的萨德反导弹系统。这件事伤害中国的战略利益，中国因此施压朝鲜，后者却认为中国干涉内政，导致双边的关系最近愈来愈糟。

李楠强调，中国严格执行联合国安理会的决议，对朝鲜实施禁运。朝鲜是独立的国家，不信任世界上任何国家，美国总是要求中国对朝鲜施加压力，这样做效果其实不大。

深入走访朝鲜民间的李楠指出，朝鲜轻工业发展还不错，全国到处可见露天市集，政府也管不到，人民受够了飞弹试射，改善经济的呼声愈来愈高。他强调，中国的立场是希望朝鲜能好好发展经济，并给予协助。

相较之下，美国的态度则相对强硬，要求朝鲜只能在核弹和经济之间二选一。到底美国和中国谁对朝鲜比较有影响力？

朴正铉说，朝鲜的政治宣传一向针对美国，美国总统愿意亲自见朝鲜领导人，在两国关系的历史上是一件大事。她认为，美国对朝鲜影响力还是比较大，但从第二次川金会各界期待满满到最后破局的过程来看，特朗普的执行能力显然大有问题。

 

 

 

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