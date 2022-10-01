专家谈核战争：俄若暗度陈仓，美将明察秋毫

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京提出，如果俄罗斯的“领土完整”或生存受到威胁，就有可能使用核武器。

莫斯科周五（9月30日）宣布吞并乌克兰的四个被俄罗斯占领地区，这可能意味着俄罗斯可以考虑用核打击来回应对这些它所宣称的领土的攻击。

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据专家称，如果这些威胁真的升级成为现实，可能会用较小的战术核武器，比如发射短程伊斯坎德尔（Iskander）弹道导弹。

尽管军事分析家目前看低莫斯科的威胁，而且美国官员称没有发现相关活动，西方国防和情报部门正在对此进行密切的关注。

日内瓦联合国裁军研究所的高级研究员波德维格（Pavel Podvig）说，为核攻击所做的准备工作将会显而易见。

该研究所2017年发表的一份报告列出了俄罗斯各地的47个核储存场所，包括12个国家级设施和35个基地设施。

这些设施处于美国和其他国家的情报和军事监视卫星的持续监测之下。

甚至商用卫星都可以对它们进行密切监视。朝鲜核设施的活动因此得到定期更新及广泛传播。

波德维格说，俄罗斯已将其战略或远程核弹头部署在地面、导弹、轰炸机和潜艇上。

但据波德维格说，它的非战略或战术核武器（多达2000枚）则处于储存状态，而没有安装在伊斯坎德尔弹道导弹等运载工具上。

“并没有携带着核弹头的伊斯坎德尔弹道导弹四处游荡。”他说，“这些武器都躺在仓库里。”

逃避普京的战争

曾任职于美国国防和能源部门从事核武器相关工作的坎西恩（Mark Cancian）说：“我相信美国能洞悉俄罗斯核打击准备工作中的一举一动。”

坎西恩目前任职于华盛顿的战略与国际研究中心，他说：“武器使用前需要被运出仓库，相关部门需要被前提告知，而且俄罗斯可能要警示其战略核部队。”他说，俄罗斯地面部队可能也会做一些可见的准备工作，比如发放防护设备和指导如何在核环境中行动。这些都会留下蛛丝马迹。他指出：“所有这些都将是可以目睹的。”

波德维格说，和华盛顿一样，莫斯科数十年来也一直需要对其核弹头进行严格管理，而且这个管理系统是相当强大和可见的。

“我们可以非常肯定，不存在隐藏的设施。” 他说，“核武器需要一定的结构性支持，需要训练有素的人员，需要进行维护。你不可能随便找个地方就能做到这些。”

他说：“从技术上讲，从一个武器库里偷偷运出几枚炸弹，这是有可能的。”但这样做有风险，其中遭到西方国家先发制人的攻击。

“俄罗斯人永远不会确定其行动能不被发现。这将是一场赌博。”波德维格说。

此外，他补充说，俄罗斯更可能希望西方将其准备工作视为一种警告。

波德维格说：“这样做将是战争升级的步骤，俄罗斯也会希望被看到。”

在俄罗斯2月24日入侵乌克兰的几周前，美国就曾发出警告，试图让基辅和盟国做好准备，可能也在试图阻止莫斯科的行动。

如果华盛顿发现俄罗斯计划进行核攻击，它也会这样向全世界发出公开警告吗？如此一来，不仅在乌克兰，而且在被波及的其他地区，可能会引发前所未有的恐慌，

如果人们预期这将升级为洲际间核战争，恐慌将会弥漫全球。

几乎可以肯定，美国会警告其盟国和其他大国，包括扮演关键角色的中国和印度，期望这些国家能向莫斯科施压，使其要么收手，要么众叛亲离。

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波德维格表示，华盛顿可能会认为公开警告有助于对俄罗斯施压。该战略必须以孤立为基础。他说：“必须强化这种行为的不可接受性，这是犯罪行为。”

他表示，“这样的信息可能具有威慑价值。”

（法新社）

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