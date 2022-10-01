 专家谈核战争：俄若暗度陈仓，美将明察秋毫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

专家谈核战争：俄若暗度陈仓，美将明察秋毫

核武器专家表示，如果俄罗斯准备对乌克兰进行核打击，美国几乎肯定会提前发现，而且莫斯科很可能希望被发现。那么，华盛顿会向全世界拉响警报吗？

图为可携带核弹头的俄罗斯“萨尔马特”新型洲际弹道导弹的资料图片

核武器专家表示，如果俄罗斯准备对乌克兰进行核打击，美国将会洞悉其一举一动。图为可携带核弹头的俄罗斯“萨尔马特”新型洲际弹道导弹的资料图片

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京提出，如果俄罗斯的“领土完整”或生存受到威胁，就有可能使用核武器。

莫斯科周五（9月30日）宣布吞并乌克兰的四个被俄罗斯占领地区，这可能意味着俄罗斯可以考虑用核打击来回应对这些它所宣称的领土的攻击。

更多阅读——核专家：三种情况可能导致普京动用核武器

据专家称，如果这些威胁真的升级成为现实，可能会用较小的战术核武器，比如发射短程伊斯坎德尔（Iskander）弹道导弹。

尽管军事分析家目前看低莫斯科的威胁，而且美国官员称没有发现相关活动，西方国防和情报部门正在对此进行密切的关注。

日内瓦联合国裁军研究所的高级研究员波德维格（Pavel Podvig）说，为核攻击所做的准备工作将会显而易见。

该研究所2017年发表的一份报告列出了俄罗斯各地的47个核储存场所，包括12个国家级设施和35个基地设施。

这些设施处于美国和其他国家的情报和军事监视卫星的持续监测之下。

甚至商用卫星都可以对它们进行密切监视。朝鲜核设施的活动因此得到定期更新及广泛传播。

波德维格说，俄罗斯已将其战略或远程核弹头部署在地面、导弹、轰炸机和潜艇上。

但据波德维格说，它的非战略或战术核武器（多达2000枚）则处于储存状态，而没有安装在伊斯坎德尔弹道导弹等运载工具上。

“并没有携带着核弹头的伊斯坎德尔弹道导弹四处游荡。”他说，“这些武器都躺在仓库里。”

逃避普京的战争

曾任职于美国国防和能源部门从事核武器相关工作的坎西恩（Mark Cancian）说：“我相信美国能洞悉俄罗斯核打击准备工作中的一举一动。” 

坎西恩目前任职于华盛顿的战略与国际研究中心，他说：“武器使用前需要被运出仓库，相关部门需要被前提告知，而且俄罗斯可能要警示其战略核部队。”他说，俄罗斯地面部队可能也会做一些可见的准备工作，比如发放防护设备和指导如何在核环境中行动。这些都会留下蛛丝马迹。他指出：“所有这些都将是可以目睹的。”

波德维格说，和华盛顿一样，莫斯科数十年来也一直需要对其核弹头进行严格管理，而且这个管理系统是相当强大和可见的。

“我们可以非常肯定，不存在隐藏的设施。” 他说，“核武器需要一定的结构性支持，需要训练有素的人员，需要进行维护。你不可能随便找个地方就能做到这些。”

他说：“从技术上讲，从一个武器库里偷偷运出几枚炸弹，这是有可能的。”但这样做有风险，其中遭到西方国家先发制人的攻击。

“俄罗斯人永远不会确定其行动能不被发现。这将是一场赌博。”波德维格说。

此外，他补充说，俄罗斯更可能希望西方将其准备工作视为一种警告。

波德维格说：“这样做将是战争升级的步骤，俄罗斯也会希望被看到。”

在俄罗斯2月24日入侵乌克兰的几周前，美国就曾发出警告，试图让基辅和盟国做好准备，可能也在试图阻止莫斯科的行动。

如果华盛顿发现俄罗斯计划进行核攻击，它也会这样向全世界发出公开警告吗？如此一来，不仅在乌克兰，而且在被波及的其他地区，可能会引发前所未有的恐慌，

如果人们预期这将升级为洲际间核战争，恐慌将会弥漫全球。

几乎可以肯定，美国会警告其盟国和其他大国，包括扮演关键角色的中国和印度，期望这些国家能向莫斯科施压，使其要么收手，要么众叛亲离。

更多阅读：如果普京在乌克兰使用核武器，将会发生什么？

波德维格表示，华盛顿可能会认为公开警告有助于对俄罗斯施压。该战略必须以孤立为基础。他说：“必须强化这种行为的不可接受性，这是犯罪行为。”

他表示，“这样的信息可能具有威慑价值。”

（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Bilderchronik des Krieges in der Ukraine | Friedhof in Butscha

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    死伤严重

    联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

  • Polen Ankunft Geflüchtete aus Ukraine

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    流离失所

    自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

  • USA | Rüstung | M777 Haubitzen

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    高额武器援助

    自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

  • Ukraine Bewohner kehren nach Bucha zurück

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    乌克兰的损失

    根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

  • Zahlungsdienstleister SWIFT

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    俄罗斯的损失

    这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

  • Deutschland | Gas Pipeline Nord Stream 1

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    资源短缺

    入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

  • Großbirtannien | Felixstowe-Docks in Suffolk

    乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？

    经济前景不明朗

    国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。


 

DW.COM

默克尔: “人们应该把普京的话严肃对待”

德国前联邦总理默克尔在“联邦总理赫尔穆特·科尔基金会”开幕式上表示，严肃对待他人的言论，这绝不是软弱或绥靖的表现，而是一种政治智慧。乌克兰驻扎德国大使梅利尼克在推特上批评默克尔进行“无耻的哲学思考”。  

普京：我不会发动核战 核战中 “无胜者”

俄罗斯总统普京称，他不会主动发起核战争。但他的承诺并不能让西方放心。这一点在联合国审议《不扩散核武器条约》会议上清楚显现。联合国秘书长古特雷斯在会议开幕致辞时警告说，世界正处于一个“核危险时代”。他说，人类距离核毁灭只差一个误判。  

相关内容

Der russische Präsident Wladimir Putin kommt zu seiner Rede bei der Preisverleihung für die Medaillengewinner der XXIV. Olympischen Winterspiele in Peking und die Mitglieder der russischen paralympischen Mannschaft im Kreml in Moskau. (zu dpa ««Führungsmodell veraltet» - Lokalpolitiker fordern Putins Rücktritt») +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：俄罗斯的核威胁对中国意味着什么？ 01.10.2022

在西方社会纷纷猜测普京对于动用核武器的威胁是否“虚张声势”的同时，德语媒体分析了中国的视角，以及如果普京真的走出核打击的第一步，北京将如何应对。

27.09.2022 | Angela Merkel (CDU), ehemalige Bundeskanzlerin, spricht bei der Eröffnungsveranstaltung der Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung in der Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt.

默克尔: “人们应该把普京的话严肃对待” 29.09.2022

德国前联邦总理默克尔在“联邦总理赫尔穆特·科尔基金会”开幕式上表示，严肃对待他人的言论，这绝不是软弱或绥靖的表现，而是一种政治智慧。乌克兰驻扎德国大使梅利尼克在推特上批评默克尔进行“无耻的哲学思考”。

In this image made from video released by the Russian Presidential Press Service, Russian President Vladimir Putin gestures as he addresses the nation in Moscow, Russia, Wednesday, Sept. 21, 2022. (Russian Presidential Press Service via AP)

核专家：三种情况可能导致普京动用核武器 27.09.2022

面对俄军在乌克兰战场上节节失利，普京宣布了部分动员令，并且再次威胁不排除核武器选项。美国智库卡内基国际和平基金会的核专家阿克顿在接受DW采访时分析指出，有三种情况会增加俄罗斯动用核武器的可能性。

广告

媒体看中国

普京发出的核威胁是认真的吗？

德语媒体：俄罗斯的核威胁对中国意味着什么？

在西方社会纷纷猜测普京对于动用核武器的威胁是否“虚张声势”的同时，德语媒体分析了中国的视角，以及如果普京真的走出核打击的第一步，北京将如何应对。  