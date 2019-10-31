 专家评四中全会没看点 北京首提「管治」港澳 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2019

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专家评四中全会没看点 北京首提「管治」港澳

这次四中全会10月28日到31日在北京举行。会后的公报和记者会重复了许多过去谈过的政策，包括到2035年，中共建党100年作为现代化里程碑的目标。这些话中哪有些看点?中国历史学者章立凡接受德国之声专访表示，加强一党专政是重要的重点。

China 4. Plenarsitzung 19. Zentralkommitee KP (Imago Images/Xinhua)

第19届中共四中全会公报中说要「管治」港澳，也引发外界猜测北京治港可能出现重大转折。

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中共中央十九届四中全会今天起在北京召开，鉴于当前中国面临经济下滑、香港动荡以及中美贸易谈判停滞不前等诸多问题，本次会议也就格外引起关注。 (28.10.2019)

有评论认为，即将到来的中共十九届四中全会公布的主题是党建。对党的建设而言，在论理上，斗争不只是必需的，更是合理的。可以说，斗争就是中共生存与前进的动力。而这也就是中共建党以来斗争不断的深层理由。 (27.10.2019)

如果不出意外，被习近平耽搁近一年的中共十九届四中全会应该正在或即将举行。而就在前些天，《纽约时报》和德国媒体报道了德意志银行和中共权贵的利益输送游戏，他们包括前总书记江泽民、前总理温家宝、前常委刘云山，现常委栗战书、汪洋及现任国家副主席王岐山等。 (27.10.2019)

(德国之声中文网) 中国国务院在周五(11月1日)举行四中全会记者会。内容多重术公报中的内容，也是过去一年以来，习近平都已提出过的中国政经方针。

德国之声专访中国历史学者章立凡，请他谈谈这次会议后的公报内容。他说:「其实没什么看点，基本上都是观赏文章，就是讲八股。主要重点无非就是在讲国家治理体系与能力现代化，也就是加强一党专政。」

在记者会上，不论是中国中央宣传部、政策研究室、财经委员会办公室、全国人大常委会法工委、全国政协办公厅和司法部都不断强调党的领导。中国中央政策研究室副主任江金权甚至说，若无中共的领导，「中国这个大国将四分五裂、一事无成。」

针对外界关注的香港局势，港澳基本法委员会主任沉春耀也再次强调，「一国是实行两制的前提和基础，两制从属和派生于一国」。面对香港抗争未止，他也说中央会「强化执法力量」，还要加强香港和澳门公职人员与青少年地国家意识，绝不容忍任何挑战一国两制底线的行为 。

章立凡针对公报有关香港的内容提出观察，他说这次出现了一个新词--「管治」。他说:「中国共产党也以国家安全为理由，可能在香港重新启动类似23条的立法。但是除非他们彻底砸掉『一国两制』的牌子，否则他们也未必能做到，因为这种做法只会对中共对台湾的『和平统一』策略造成更负面的影响。然而，他们也可能真的不打算和平统一了，那就没话可说。」

会议公报提到，「必须严格依照宪法和基本法对香港特别行政区、澳门特别行政区实行管治，维护香港、澳门长期繁荣稳定。建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制。」

「愈发展愈开放」

被问到中美贸易战下，北京会采取紧缩还是开放的政策。中央财办副主任韩文秀强调，「对外开放是中国的基本国策，营商环境会愈来愈好」。他表示，目前中国人均GDP已达到1万美元，接下来会更大范围全面开放，从自贸区到一带一路，他说中国对外贸易更多元化。他也提到，北京将大幅放宽市场准入，而且是「全产业扩大开放」，同时会认真实施《外商投资法》，以及做好知识产权和商业秘密的保护。

夏立民/文木 (综合报导)

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