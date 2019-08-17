专家评估：欧洲央行的负利违法

（德国之声中文网）如今，商业银行把现金储备放在欧洲央行那里时，必须为此支付利息。欧洲19国央行从2014年开始就收取这种所谓的"负利息"，如今更是被提到了负百分之0.5的水平。欧洲央行希望凭借负利息迫使商业银行把从央行拿到的前放贷给企业和消费者，让它变成投资和消费支出。如此一来，可以促进经济发展，维持健康的通货膨胀率。

如今问世的一份专家评估，指出这种负利息其实违法。对于储蓄者和其它客户来说，这是一个好消息。因为如此一来他们就不应该为银行的负利买单。

撰写这一评估的是汉堡大学银行和资本市场学教授科诺普斯（Kai-Oliver Knops）。这位专家估计，欧洲央行从2014年开始从各大商业银行手中收取了大约400亿欧元--也就是说每年75亿欧元的负利息。科诺普斯向德国之声表示："银行机构应该可以追回这笔钱…… 因为这样的做法缺少充实的法律依据。"

"违法的利息"

"欧洲央行没有在相关决议文件中解释引入负利息的原因"，这位专家表示。此外他也质疑在面对这样一个对银行和储户资金产生如此重大影响的决定时，是否应该考虑让欧洲议会参与。

"这不是有法律依据的利息。也不是媒体经常说的'惩罚性利息'"，科诺普斯解释说。一方面，这种说法其实是欧洲央行在另外一项事务中的用词。另一方面，欧洲央行的目的在于，不让商业银行在它那里存放资金，而是应该向企业和消费者放贷。

这位教授认为，按照这种逻辑，负利息其实就是一种"威慑性收费"。"如果仔细看一下欧洲法律，这从法律上来说是一种收费"，而欧盟根本没有征收费用的权力。征税和收费权应完全归会员国所有，而不是欧盟的某个机构。

德国人爱存钱 也必须多交费

从传统上来说德国人爱攒钱，所以尤其对于德国银行来说，它们需要为此付出的代价就更高。根据德国联邦银行的统计结果，仅2018年一年，德国银行就缴纳了大约24亿欧元的负利息。

那如今亮出这份专家评估的教授觉得商业银行会不会因此而一拥而上、对簿公堂呢？他的回答是很有保留的："起码在这里人们听说，各大银行非常不愿意和德国央行打官司"，他认为，欧元区可能会出现一个银行业协会，直接向欧盟法院提交诉讼。

无论如何，银行的客户都不用太过担心。因为按照现在的规定， 商业银行不能够以欧洲央行的负利息为理由将费用转嫁给客户。科诺普斯的理论是："银行本身并不欠欧洲央行的钱，所以也就没有转嫁费用的必要。"