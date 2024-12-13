专家警告 叙利亚籍医护人员返乡将导致德国医疗缺口

阿萨德倒台后，有关叙利亚人返乡的争论引发关注，德国医生和护理协会发出警告称，若叙利亚籍医护人员返乡，德国医疗服务将出现缺口。

(德国之声中文网) 德国医生协会主席迈克尔·韦伯（Michael Weber）本周五（12月13日）在接受《图片报》（Bild）采访时表示："在农村地区，叙利亚医生支撑起了医院的护理工作，如果他们离开，人手会很紧张。"据韦伯预计"在医院里工作的约5000名叙利亚医生中，很大一部分将返回家乡"。

叙籍医护者社会融合性高

德国医生工会马尔堡联盟（Marburger Bund）首任主席苏珊娜·约娜（Susanne Johna）也警告称，叙利亚医生的离开将给"德国本已紧张的医疗状况带来'重大压力'"。约娜继续说道，现在他们自己的国家迫切地需要他们。 "对此我们非常理解。但我们仍然希望那些已经将德国作为第二家乡的叙利亚医生能够留下来，帮助这里的病人。"

德国护理行业雇主联合会（Arbeitgeberverband Pflege)常务董事伊莎贝尔·哈雷茨(Isabell Halletz)表示，如果这些专业医护人员返乡，将会"对德国养老护理造成严重打击"。哈雷茨说："来自叙利亚的医护人员在许多护理团队已经高度融入，并且他们的工作也都到了高度评价。" "一些小型的护理机构甚至可能面临关闭的风险--需要各方伸出援手。否则，破产倒闭、护理机构数量进一步减少都是可能发生的。"在来德国申请庇护的移民里，叙利亚人成为了德国医护业的核心支柱"。

阿萨德倒台

伊斯兰沙姆解放组织 (HTS) 及其盟军于11月27日发起大规模攻势，并于周日占领了叙利亚首都大马士革，推翻了统治叙利亚数十年的阿萨德家族。阿萨德已离开大马士革，逃往国外。

阿萨德家族对叙利亚进行了超过50年的专制统治。 2000年7月，巴沙尔·阿萨德从其父亲、统治了30年的独裁者哈菲兹·阿萨德（Hafez Assad）手中接过了国家领导权。 2011年，巴沙尔·阿萨德对民主抗议活动的暴力镇压引发了叙利亚内战，导致五十万人死亡，数百万人被迫逃离家园。

暂停叙利亚难民庇护申请

阿萨德政权被推翻后，欧洲多国暂停了对叙利亚难民的庇护申请。奥地利是迄今为止唯一宣布启动"驱逐和遣返回叙利亚计划"的欧盟国家。

根据德国联邦内政部提供的最新数据，截至10月31日，在德国境内居住的叙利亚人总共达到974136名。其中5090人是难民申请者，321444人拥有难民身份，329242人享有辅助保护（subsidiary protection）。辅助保护一般提供给不符合庇护标准， 但有理由认为一旦其返回本国将面临严重的不公正，以及因此不能或不愿寻求该国保护的外国人。剩下的人拥有其他居留许可，例如通过家庭团聚而获得的居留许可。

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（法新社等）

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