专家警告印尼可能再次發生海啸

(德国之声中文网) 22日週六晚间21:03分，「喀啦喀托之子」(Anak Krakatau)火山喷发引發海啸，24分钟后袭击沿海地带，正值涨潮，造成222人伤亡、逾800人失踪。多名专家分析此次事件，并警告海啸可能会再次發生。

英国开放大学的教授罗素里(David Rothery)说，海啸是因为「喀啦喀托之子」火山喷发引發海底岩层滑坡所造成。

英国樸茨茅斯大學的提欧(Richard Teeuw)说，这次海啸虽然比以往小，「但是携带着许多海洋废物，对沿海民众形成致命威胁。」

提欧认为，将来还有可能再度發生海啸:「因为『喀啦喀托之子』还处于活跃时期，很有可能再度引發海底滑坡，所以巽他海峡将来还是可能再度發生海啸。」提欧认为，使用海底声纳系统建制火山附近的海底地形图十分重要，但不幸的是潜水艇要制作这些图片都要花上好几个月的时间。

可怕的「沉默海啸」

「海啸警报系统的浮标是安装在海底的板块边界，透过侦测地震来發出海啸警报。」罗素里说，「但是就算在『喀拉喀多之子』旁边架设浮标，距离受影响的区域还是太近。因为海啸行进的速度很快，民众的反应时间还是太短。」

这一次事件当中，从火山喷发引發海啸、到海啸抵达沿海地带形成伤亡，只有短短24分钟。

巴黎第十一大学的火山学家巴丁切夫(Jacques-Marie Bardintzeff)说，从六月开始，「喀啦喀托之子」就变得十分活跃。 巴丁切夫说，「一切都發生得太突然，令人无助。」他说: 「从事件發生到伤害造成中间只有短短几分钟，要对大众发出警告，时间还是太短。」

2004年12月的印度洋大海啸造成印尼地区高达12万人丧生之后，印尼就积极改进警报系统，在美国与德国的协助之下，建立了22个侦测海啸的警报浮标。但是这些浮标远远低于地震中心所建议的数量: 如果要准确预测海啸，应该要建置大约一千个浮标，但现在只有22个。而且当地的居民有时后还会把渔船绑在侦测浮标上，伤害到浮标的感应器。

再者，这次事件当中，海啸在四分钟之内就抵达帕卢，来不及發出警报，地震又摧毁了电力与通讯网络，使得简讯与警报器无法發挥效果。

「喀啦喀托之子」是一个新的火山岛，1928年左右由喀啦喀托火山的火山口生成，位在爪哇与苏门答腊群岛中间的巽他海峡，靠近人口密集区。喀啦喀托火山曾经在1883年大规模喷发，在不同区域造成3万6千人身亡，是人类史上造成最大规模伤亡的火山海啸灾害。

印度尼西亚位于环太平洋火山带上，板块运动十分活跃，现有127个活火山。

罗法/夏立民 (法新社、路透社)