专家解答：华为有没有接受国家补贴？

(德国之声中文网) 法新社报导，根据华为的公开年度报告，过去10年华为接受了110亿元人民币（约16亿美元）的政府拨款。在华为2009年的年度报告中提到，由于「为中国发展高新技术做出贡献」，华为获得的政府补助中有一半以上都是「无条件政府补助」。还有一些华为的高级工程师也获得了政府奖金。光是2018年，就有超过100位华为工程师获得深圳市政府的数十万美元奖金。

但奇怪的是，华为创办人任正非2月在接受英国广播公司（BBC）采访时才否认华为有接受政府补贴。法新社记者于是拿资料向华为发言人提问。该发言人表示，任正非的意思是华为没有得到任何「特殊的政府补助」。发言人表示：「跟其它公司一样，华为收到数个司法管辖区政府的研究补贴。」

基尔世界经济研究所（Kieler Institut für Weltwirtschaft）克劳斯·弗里德里希·拉泽尔（Claus-Friedrich Laaser）认为，这种补贴是“只有这家公司有，其他公司没有”的歧视性付款（Diskriminierte Zahlung）。

法新社根据华为的年度报告和公开记录，指出华为不但获得政府数亿美元补助，也用政府大量补贴的土地为员工建造不同设施和公寓。这些补助还包含前述提到，为顶级工程师提供奖金，以及向国际客户提供大量国家贷款以资助他们购买华为产品。

美国前助理贸易代表克莱尔雷德(Claire Reade)说：「(给华为)低于市场价格的土地售价、巨额的针对性研发补助以及出口融资等条款都是明显的补贴。这些补贴都优于华为从私营部门获得的条件。如果对其它国家的产业构成损害的话，他们都可以在WTO提告。」

便宜盖城堡

走进华为位于中国南方城市东莞的新基地，可以看见像是凡尔赛宫、中世纪炮塔和尖顶这样的欧洲城堡建筑，童话般的设施就盖在中国政府以低廉价格出售的土地上。根据法新社的报导，这些建物所象征的财富，背后其实有国家奥援，用来吸引和支持像华为这样的战略性高科技公司。

中国地方政府经常使用大量补贴土地来引进公司，像是华为的欧洲风格园区就由东莞市政府管辖。作为中国电信龙头，华为从东莞政府获得了127公顷土地，价格约为附近住宅用地的十分之一。该市还便宜出售给华为湖畔土地，在园区周围盖了超过2万间公寓，华为员工若工作满3年并通过其他审核，就能以周围售价的三分之一购买。

其实从2015年开始，华为就透过旗下子公司参与当地的限制性土地拍卖竞标，在随后9次土地拍卖中，华为是唯一的竞标者。从2015年到2018年，华为子公司以当时售价的六分之一收购了46公顷的土地，省下了165亿元人民币（约24亿美元）。

拉泽尔接受德国之声采访时指出，这的确是一种补贴行为，但不光中国，许多国家，包括德国也有类似的现象，中美之间引发贸易战使得中国公司拿到政府补贴的问题格外受到外界关注。他介绍说：“德国有所谓的 ‘市长竞赛’（Bürgermeister Wettbewerb），一些德国的地方政府也会利用土地优惠政策希望吸引公司企业安家。”他注意到，在德国，工业行业并不是拿到补贴最多的行业，而是农业或是运输行业、比如铁路运输等等。他补充说：“虽然许多国家的政府都会给企业公司提供支持，不过欧盟有监督部门，负责监督限制政府补贴行为。”

再亏都要补贴

中国国家开发银行（CDB），简称国开行，是中国的国家政策性银行。它自1998年成立不久后就一直支持华为，为华为开拓海外市场提供低息贷款，有计划為华为在海外拓展业务和提供融资。

这类贷款被称为「出口信贷」，主要受到世界贸易组织的经合组织监管。但是，爱丁堡大学的专家霍普韦尔(Kristen Hopewell)表示，中国拒绝签署或遵守其规定。她并补充说，华为的信贷额度可能违反了这些规定。根据美国进出口银行的数据，自2015年以来，中国每年提供的资金超过经济合作与发展组织36个成员国的总和。

2004年，华为与国开行签订了100亿美元的信贷额度，为购买其电信设备的客户提供低成本融资。2009年增加了3倍，达到300亿美元。中国国家开发银行行长郑之杰表示，中国对基础设施的需求，包括通信和互联网设备，并没有像过去那么高，因此开始将过剩的产能送到国外。

根据法新社报导，接受这些投资的常是发展中国家。但即使国开行发现被投资国陷入困境，有贷款恶化风险时，仍坚持提供贷款。郑之杰对此表示说：「大多数电信公司运营良好。有一两家电信公司因为某种原因遇到困难......这对银行来说是一种商业风险。」

巴西电信公司Telemar Norte Leste在2009年获得了5亿美元的国开行贷款，并以低于市场利率的本金支付两年宽限期购买华为设备。2015年末，当时陷入困境的Telemar母公司Oi SA派团队到中国协商并与国开行达成协议，以12亿美元甚至更便宜的贷款，一半用于购买华为设备，一半用于再融资债务，不过原来的贷款不变。

6个月后，Oi申请了巴西有史以来规模最大的破产案。最后总结欠下国开行6.5亿美元。根据新的条款，即使Oi享有更低的還款利率，但它在2023年前仍無力償還債務。就在这个同时，Oi传出要与华为合作准备5G。

无独有偶，印度无线服务提供商Reliance Communications今年春天申请破产，其中中国国开行和中国进出口银行就是其借款最大的银行。

明明知道合作方会破产还持续借款支持华为业务，中国政府这样的做法加深了外界对华为跟北京真实关系的懷疑。这也是为什么以美国为首的国家担心，华为其实是中国政府的全球战略布局，不只要在科技领域称霸，还有军事威胁的可能。

夏立民/李芊 (法新社)