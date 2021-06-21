专家：联盟党告别默克尔的对华政策

（德国之声中文网）德国执政的联盟党在其竞选纲领中制定对华政策非同寻常。在以往的类似文件中，例如2017年的该党竞选纲领里，没有这项内容，中国几乎没有出现在70多页的文献中。

但本次的竞选纲领以论述国际关系开篇，中国即占据了显著地位。文件称，世界正在经历一个“全球性的时代更替”，“亚洲的经济动力和中国的崛起正在改变国际力量格局”。

联盟党认为，在德国的对外关系方面， “最大的外交和安全政策挑战如今来自中国。中国是竞争者、合作伙伴，但也是制度性对手” 。

文件指出：“中国有按照自己的设想影响并改变国际秩序的意愿，也逐渐有这样的权力诉求，而且已在通过所有手段来这样作。中国通过在科技和基础设施方面的投资对其它国家施加影响，使其在地缘政治上产生依赖性。”

《国际政治》杂志主编比亚雷吉（Martin Bialecki ）对德国之声表示，今年的这个变化首先可以解读为，德国联盟党正在告别多年来默克尔奉行的对华政策。“联盟党开启了另一个主调，同默克尔相比少了些许平衡，在默克尔总理的言论和政策中，德国经济对中国的依赖占有特别的比重，而在国际社会，默克尔则越发地显得孤立。”

他在邮件里写道，很长一段时间以来，联盟党内积累的对中国的批评越来越多。批评者希望能够直白地表明立场，“在他们看来，北京更多是对手，而不是伙伴。他们公开说，中国是专制国家，有一个威权政府，西方正处在两种制度的重要决斗中。”

比亚雷吉总结认为，这些批评声音现在反映在这份竞选纲领中。而他个人欢迎这一开放式变化。

如果竞选纲领变成外交政策

当然，即便是执政党的竞选纲领也不会1对1等同于新政府的外交政策。不过，联盟党竞选纲领出现的变化发出的信号是，联盟党以此向美国新政府靠拢。“对拜登而言，同中国的角力是定义他所有其它政策的框架内容。”虽然美国方面也知道竞选纲领并不是外交政策，但“联盟党的态度上的这一变化受到伙伴国家的密切关注，并得到许多支持。”

比亚雷吉承认，对华政策的转折并不是180度的变化。他认为，今年秋季上任的新政府仍无法摆脱目前的两难境地。“德国的处境，德国经济对出口的极度依赖，都无法让它脱离中国，对它说再见。人们会看到这里有很强的政策延续性。”

他希望，德国新一届政府能够旗帜鲜明并以批评的姿态表明立场。“德国有资本这么做，因为依赖是相互的。”

他认为，德国无法摆脱地缘政治和地缘经济的影响。他说，德国未来的对华政策不会继续放纵中国利用经济实力和金钱挖欧洲的墙角。

回到这份联盟党的竞选纲领上，比亚雷吉表示，如果这份文件转变成外交政策，那么，“同中国打交道的西方将是一个更具批判性、更为团结的阵营，至少，在该领域会有一点改善。”

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