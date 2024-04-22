专家：美国的援助为乌克兰赢得时间 但乌军更缺兵源

（德国之声中文网）上周六（4月20日），美国众议院通过总价值950亿美元的对外援助法案，其中包括《乌克兰安全补充拨款法案》，为向乌克兰提供610亿美元资金扫清了道路。这对于在乌克兰东部库皮扬斯克苦苦抵挡俄军进攻的乌克兰炮兵们来说无疑是一个天大的好消息。

一位绰号为“水手”的乌军炮兵说：“如果他们（早些时候）通过了它，情况就会发生巨大的变化。”他说，炮弹的短缺减少了他们对步兵的掩护火力，造成人员伤亡和领土损失。

在经过了长达6个月的国会争论之后，本周美国参议院也将会通过这项610亿美元的援乌计划，并最终由总统拜登签署。

两名军事分析家、一名前乌克兰国防部长和一名欧洲安全官员表示，新提供的武器援助应该会提高基辅阻止俄罗斯在乌东地区取得重大突破。

不过基辅方面仍然面临战场上的兵力短缺问题。而且在乌克兰总统泽连斯基所说的俄罗斯展开夏季攻势之前，乌东地区绵延1000公里的前线防御工事的强度仍然存在疑问。

“乌克兰弱点的最重要原因是兵力不足。”波兰军事专家穆兹卡(Konrad Muzyka)分析说。

经过数月的辩论，4月16日泽连斯基签署了一项对乌克兰如何动员平民入伍的规则进行了全面改革的法律。该法律将于5月生效，目的是让征兵的过程更快捷、更透明和有效。

不过军事专家穆兹卡表示，新征召入伍的士兵需要接受数月的训练才能部署，这反过来又为俄罗斯创造了一个可以利用的“机会之窗”。

他说：“我预计未来3个月情况可能会继续恶化，但如果动员征兵工作按计划进行，并且美国的援助畅通无阻，那么从秋季开始情况应该会有所改善。”

克里姆林宫方面表示，美国的援助不会改变俄罗斯在前线的优势，只会导致更多乌克兰人死亡。

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缩小差距

今年2月占领了顿巴斯东部长期堡垒城镇阿夫迪伊夫卡以来，俄军一直占据战场优势，派遣使用了更多的兵力和炮弹，缓慢推进。

泽连斯基上周表示，俄罗斯现在能够发射的炮弹数量是乌克兰军队的10倍。一名乌克兰将领本月曾表示，俄罗斯军队在乌东地区的兵力人数是乌克兰军队的7至10倍。

乌克兰军事情报局发言人尤索夫（Andriy Yusov）说，莫斯科的重点是全面占领顿涅茨克东部和卢甘斯克地区，也就是顿巴斯。

他补充道，俄罗斯正在3条战线上发起进攻——阿夫迪伊夫卡以西、从库皮扬斯克到莱曼以及巴赫穆特以西。他说，在南部，俄军正在向基辅重新夺回的罗博坦村施压。

今年，乌克兰防空力量遭到明显削弱，俄罗斯利用空优，使用战斗机向乌克兰阵地发射了数千枚滑翔炸弹。

乌克兰前国防部长·扎戈罗德纽克(Andriy Zagorodnyuk)表示，美国提供更多陆基防空系统将有所帮助，预计今年晚些时候乌克兰获得美国F-16战斗机将迫使俄罗斯战机完整撤退。

他补充说，补充炮弹库存可以大幅缩小乌克兰和俄罗斯之间发射炮弹数量的差距。“我们不需要一比一。三比一就可以解决问题。”他说。他指出，基辅采用“深思熟虑”的策略，而不是像俄罗斯那样“以量取胜”。

除了美国的援助外，欧盟的援助还包括捷克牵头的一项倡议。根据这项倡议，欧盟从6月开始向乌克兰提供约30万发155毫米炮弹。

一位欧洲高级安全消息人士告诉路透社，如果乌克兰获得美国和欧盟的新援助，那么在未来12个月内避免俄罗斯取得重大突破的可能性“相当高”。

军机太老旧 乌克兰难获制空权

失去更多阵地

波兰军事专家穆兹卡指出，乌克兰军方需要大量补充兵源。欧洲安全消息人士也认为，乌克兰需要加大动员力度。

俄乌交战双方都不愿对外公布真实的伤亡数据。

去年12月，泽连斯基表示，乌克兰希望动员多达50万新兵。乌克兰新任的最高指挥官在今年2月上任后表示，对资源审查后得出的结论是需要“大幅减少”动员人数。

此外专家们也表示，目前并不清楚乌克兰的防御工事有多坚固。英国皇家联合军种国防研究所军事科学研究部门负责人萨维尔 (Matthew Savill) 说：“从根本上讲，我们在2024年的目标是建立尽可能强大的防御阵地，但也要承认乌克兰可能会输给俄罗斯部分阵地。”

他说，这是乌克兰去年反攻的结果，事实证明，乌克兰的反攻无法显着突破俄罗斯的防线，俄罗斯兵力集中，而且美国军事援助长期被拖延。

他说，援助可能会比乌克兰人期待的来得晚也来得少。他强调说：“现在最大的挑战是同时做好强有力的防守，然后为2025年的进攻做好准备。”

（路透社）

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