专家：美国夸大华为风险 “后门”莫须有

（德国之声中文网）去年以来，美国展开了一系列针对中国电信巨头华为的外交攻势，指出在新一代移动通讯网络建设中使用华为设备的国家会给北京进行间谍活动打开方便之门。

但安全专家表示，美国政府似乎在夸大华为的威胁，却让人忽视了这样一个事实：即中国不需要通过华为路由器，就能进入向来缺乏防范措施的全球网络。

专家们指出，受到国家资助的黑客并不偏爱某一家制造商的技术。比如，克里姆林宫支持的黑客并不是通过俄罗斯生产的路由器和其它网络设备入侵系统的。

柏林的数字技术与社会发展智库"新责任基金会"（Stiftung Neue Verantwortung）的网络安全专家克莱恩汉斯（Jan-Peter Kleinhans）对美联社表示，如果真的要窃取数据或破坏系统，"与设备型号无关"。

美国方面最为普遍的一种担心是，华为可能在设备中安装软件"后门"，使得中国情报部门可以轻易窃取数据、监听或干扰通讯。许多专家都认为这种可能性微乎其微。

美国国家安全局（NSA）前东亚事务主管莫里奇（Priscilla Moriuchi）说，华为设备安装"后门"的风险"几近于零，因为这样被发现的可能性很高"，就会暴露华为的同谋身份。

现在网络安全公司 Recorded Future担任分析师的莫里奇表示，她和国家安全局的其他同事负责搜寻华为的硬件和软件中为情报留置的"后门"，但始终没有找到。

美国的欧洲盟友并不都欣然接受抵制华为的路线。但美国官员一直把华为描绘成不值得信任的、中国情报机构的代理人。

美国国务院主管网络安全政策的副助理国务卿罗伯特·斯特雷耶（Robert Strayer）表示，按照中国2017年颁布的《国家情报法》，华为作为企业有义务"协助和配合国家情报工作"。出席巴塞罗那参加世界移动通信大会的斯特雷耶在回答记者提问时，没有具体说明华为的设备如何会比其它厂商的设备带来更大的安全风险。

在移动通信设备市场上，美国公司不是华为的对手，华为的主要竞争对手是瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚。美国并没有拿出中国在华为设备中安置间谍"后门"的证据。但2012年国会的一份有关报告导致美国政府禁止无线通信运营商使用华为和其他中国制造商的设备。

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政治风险分析咨询机构欧亚集团（Eurasia Group）科技事务主管Paul Triolo认为，一场宣传运动正在把华为描绘成一个不负责任的参与者。

华盛顿最亲密的盟友英国则采用另一种方式应对来自华为的"潜在危胁"。英国国家网络安全中心（NCSC）负责人马丁（Ciaran Martin）上周表示，该机构早就对华为设备制定了严格的多重限制，包括不允许使用在任何敏感的网络中。

研究了NCSC安全措施的IT安全专家克莱恩汉斯表示，华为没有可能对英国的移动通信基站进行直接维修，而是必须由当地的无线运营商来执行这项工作。而这些运营商不能用华为的设备为执法部门实施监听。此外，NCSC还要求运营商使用不同生产商的设备，避免对某一厂商形成过度依赖。

去年7月，该中心就华为的工程技术发布的年度报告中称，发现了一些或会给英国电信网络造成新风险的"缺陷"，但无一达到中等的紧迫程度。马丁称，上述问题是可控、有解的，而且与中国的所谓"敌对性"无关。

叶宣/凝炼（美联社）