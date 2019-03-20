专家：维吾尔民族与文化受到严重威胁

（德国之声中文网）墨卡托中国研究中心（Merics）专家古思亭（Kristin Shi-Kupfer）日前接受德新社专访。古思亭在Merics负责中国公共政策研究项目、社会与媒体研究项目。

德新社：北京为何将许多人关押在"再教育营"，其背景是什么？

古思亭：北京的说法是，这是为了反对极端主义和恐怖主义的安全措施。因此，这些"再教育营"是为了让维吾尔人受教育成为更好的公民。但我要明确地说：这是要打压整个民族、整个文化。一切对更多自治权、更多独立性的诉求都要被禁止。

德新社：有估计称，这些"再教育营"中生活着约100万人。您认为这一数字是现实的吗？

古思亭：我觉得绝对是现实的。（学者）郑国恩（Adrian Zens）在日内瓦联合国人权委员会上提供的最新数字甚至估计有150万人。

德新社：为什么其它国家、包括穆斯林国家，并未对此作出严辞批评？

古思亭：西方国家现在对此批评性的表态增加了，--新近也在联合国框架下。过去一年半以来，联合国举行了两次听证会。穆斯林国家对此表态保留，的确如此，因为这个题目与恐怖主义和极端主义有关--中国政府这样说。土耳其是一个值得称许的例外。不过，也有估计认为，埃尔多安的这些批评性表态也是在该国地区选举前的背景下作出的。

“再教育营”与“新疆模式” 严密安保 几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

“再教育营”与“新疆模式” 迅速扩大 2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

“再教育营”与“新疆模式” 铁腕治理 新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

“再教育营”与“新疆模式” 封闭营区 这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

“再教育营”与“新疆模式” 建筑工地 路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

“再教育营”与“新疆模式” 廉价劳工 新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

“再教育营”与“新疆模式” 寻亲请愿 许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

“再教育营”与“新疆模式” 流亡维吾尔组织批评压制 流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。



德新社：为什么中国国内民众对此的批评和抗议声那么少？

古思亭：许多中国人根本不知道新疆发生的事情。中国官方媒体几乎不报道此事。如果报道，也仅是官方说法：是为了教育培训，是为了提供支持。在那里是教维吾尔人中国文化和中国的法律法规。只有真的专门去搜寻信息并且突破封锁，才能对那里的情况有所了解。

德新社：中国整体的宗教信仰自由状况如何？

古思亭：的确，许多宗教团体成为政府针对的目标。这包括那些组织良好、能够代表自身利益的团体。在基督教方面我们观察到对地下教会的打压增大。此外，藏人、有些情况下佛教徒也是受影响的群体。

来源：德新社