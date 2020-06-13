专家：精准防控成新常态 三文鱼无端被冤枉

（德国之声中文网）据中国媒体报道，6月11日到15日，北京的新冠确诊病例新增超过50例，引起国内外极大关注。此前北京已连续50多天没有本土确诊病例，但上周五开始，与新发地农产品批发市场有关联的人员，集中出现感染。

政府部门立即关闭了多个大型菜市场，有关市场周边社区也实施封闭管理。多所学校、幼儿园被关闭，北京原定于6月15日的1~3年级小学复课也被叫停。有报道称，中国多个省份已开始禁止来自北京车辆进入。刚刚松了一口气的北京和中国民众，再一次绷紧了防疫的神经。

上海华山医院感染科主任张文宏对《财新》表示，北京的快速处置与精准管控，为将来中国各地防控散发病例而又不影响社会运转提供了很好的样板。

张文宏表示，北京新发地市场与武汉华南海鲜市场两次疫情，表面看有相似之处，就是在拥挤不通风的市场内聚集性爆发。不同之处是本次首例患者的发病时间在6月初，一周内即被诊断，目前所有的病例都与新发地市场有关，属于防控早期。而武汉1月20日宣布人传人，已经离首发病例接近两个月了。

对于疫情溯源，张文宏认为，疫情源头还需要更多的数据，需要详尽的现场流行病学材料和基因测序的全序列的数据。"现在判断为时过早。"

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他认为，北京采取的防疫强度控制在有限的范围内，确保了整个北京的有序运行。这样的"精准防控，及时处置，不影响全局的防控策略，应该是今后全国各地防控的常态"。

但张文宏同时指出，新发地市场的吞吐量惊人，后续是否会出现新的爆发点现在还不可知。他说，在很长一段时间内，世界疫情会此起彼伏，中国不可能永远保持封闭，亚洲地区也会逐渐开放，中国会随之逐渐打开。因此"让疫情在接近零病例的水平波动，让生活在接近常态化的水平继续，是近期的明智选择。"

谈鱼变色？

由于在新发地批发市场三文鱼案板上检测到新冠病毒环境样本阳性，"三文鱼是否会传播新冠"成为坊间热议话题。中国各地的许多超市都暂时将三文鱼下架。中国媒体援引专家解释称，三文鱼并不构成传播新冠的危险。

中国水产科学研究院黄海水产研究所研究员、水生动物病毒学专家黄倢对财新网表示，三文鱼感染新冠病毒的可能性"基本上没有"，而三文鱼在加工储运过程中发生沾染的风险是偶发的，具有流行病学意义的病毒携带才值得引起关注，因此没必要对三文鱼等水产品谈虎色变。

财新总结多位病毒和水产专家的说法称，目前，没有任何科学证据证明鱼类、甲壳动物、软体动物和两栖动物可以感染并传播新冠病毒；而新冠病毒通过食物污染进行传播的可能性也微乎其微。

张文宏也表示，新冠病毒的中间宿主，必须是可以持续携带病毒，并且病毒在其体内可以复制。"仅仅发现三文鱼案板上有病毒，还远远不够，要发现中间宿主肺脏或者消化道等脏器内的病毒，以及发现病毒复制的证据才可以。污染不等同于携带。"