专家称欧中开打贸易战 德国将支撑不住

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩周三在欧洲议会表示，世界市场充斥了来自中国的廉价电动车。"这些汽车的售价，是因为有国家的大量补贴才被人为地压得这么低"，而这是无法接受的。因此，她宣布对中国电动车展开反补贴调查。

冯德莱恩以上表示能否被证实，要等待今后持续数月的调查结果。该结果可能导致征收惩罚性关税。届时欧盟理事会将对提高关税决议进行表决，多数通过。

德国汽车产业对欧盟的贸易政策表示担忧。《明镜在线》写道，有着深入的中国业务的德国工业将蒙受更多损失，而欧洲汽车客户承受更高的价格，欧盟贸易政策将进一步朝着保护主义方向迈进。这也是法国总统马克龙一直以来提出的要求，它符合法国车商标致或者雷诺的利益。

欧委会强调，不是因应行业的要求而启动调查，欧盟自主做出反补贴调查，对此，欧委会已研判了多个星期。

他们发现，中国政府实施了广泛的补贴政策，涵盖汽车产业价值链的几乎所有环节：从原材料的供给，到电池生产，再到开发软件。中国政府部门的补贴形式包括发放资助、降低贷款成本，或者国家直接参股。

按照欧委会的计算，中国车商因国家补贴可以降低新车五分之一的价格，他们认为，正是这个政策，让中国电动车在欧洲市场的份额在几个月之内上升到8%。按照这样的发展，几个月之后，这个份额将涨到15%。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 新旧汽车世界“大决战” 在今年慕尼黑国际车展（IAA）上，来自中国的车商数量空前，数量仅次于德国。德媒NTV报道称，许多分析家和记者认为，这是旧汽车世界与新汽车世界的“大决战”。前者是由德国制造商主导，后者则主要是来自中国的电动汽车。图中是车展上的比亚迪。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 德国外长，感觉这款“海豹U”如何？ 传统汽车巨头们正在面临来自中国车商的激烈竞争。在中国国内市场，比亚迪去年的销量超过了德国大众汽车，从德国公司手中夺走了市场领导者的桂冠。这个中国品牌在纯电动汽车方面的优势尤为明显。图中，德国外长贝尔博克也坐进比亚迪“海豹U”（Seal U）这款车里来感受一下。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 正在“成就梦想”的BYD 比亚迪的英文名称BYD是“Build Your Dreams”（成就梦想）的缩写。在这次车展上，比亚迪展示了六款即将在欧洲首发的新车型。其中包括紧凑型汽车“海豚”，入门价低于30000欧元。德国外长也不禁体验一下的“海豹U”，售价低于45000欧元。这些都是可能会让大众高管们额头冒汗的价格。比亚迪展出的也有高端车型，比如图中这款7人座“腾势D9”（Denza D9）.

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 全球首发的 “阿维塔12” 图中是颇受关注的“阿维塔12”（Avatr 12），该车在IAA是全球首次亮相。据中国媒体报道，这是由宁德时代、长安和华为共同开发的一款车，华为提供HarmonyOS信息娱乐系统等部件。该车定位为豪华中大型新能源轿车。据车商官方介绍，该车采用了具有未来感的设计，隐藏式门把手，而且没有后窗，而是有一个全景玻璃车顶，同时有后置摄像头。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 神似smart的YOYO PRO 这款纯电动微型车乍一看与奔驰smart颇有几分相似，是来自年轻的中国品牌XEV（悠遥科技）的YOYO PRO。据中国媒体介绍，该车利用3D打印技术，可对车门饰板进行个性化定制服务。这款车采用多功能方向盘，搭配环保皮座椅以及10.25英寸中控大屏，还可以通过App实现远程控制，显然是瞄准了年轻的消费群体。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 中国展商数量翻倍 对比上一届IAA，本届车展中国汽车展商的数量翻番，包括东风风行、赛力斯、比亚迪、零跑、小鹏等一众品牌。德国大众以往总是以其各类车型占据整个IAA展厅，但今年展厅面积仅为约1500平方米。图中这款赛里斯汽车（SERES 5）属于豪华运动电动SUV，据该车商介绍，其百公里加速达到3.7秒， WLTP续航达到530公里。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 中国首款敞篷电跑MG Cyberster 图中是来自中国汽车品牌MG（上汽名爵）的敞篷电动跑车MG Cyberster。MG曾为英国汽车品牌，后来被上汽收购，如今已成为中国自主国产品牌。这款敞篷电跑MG Cyberster在车展上的热度很高，很多访客都想坐进去一试，其中也包括来到IAA的中国工信部副部长辛国斌。



谁支持，谁反对？

周三（9月13日），德国和法国两国经济部长均发言支持欧委会的决定。德国联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）说，"如果你有怀疑，除了开启调查，还能怎样呢？"，因此，欧委会的态度是正确的，至于中国可能的反击，可以先不考虑。法国经济部长勒梅尔（Bruno Le Maire）表示，“我欢迎调查，如果补贴违反世贸规定，欧洲必须能够回击。”

欧洲汽车联合会(ACEA)也表示欢迎冯德莱恩的决定，值得一提的是，该组织现任主席是雷诺CEO德梅奥（Luca de Meo）。

德国奔驰集团则发表声明表达批评之意，"自由贸易和公平竞争确保我们的富裕、增长和创新能力，保护主义措施只能起到反面效果"。

德国汽车工业协会（VDA）呼吁，欧盟的"正式调查必须考虑到整体利益"以及中国的回应，"很明显，仅凭反补贴调查，对化解欧洲竞争面临的挑战，无济于事。"

中国商务部周四（9月14日）通过发言人做出回应，称欧盟此举将对中欧经贸关系产生负面影响。这位发言人说，"欧盟拟采取的调查措施是以'公平竞争'为名行保护自身产业之实，是赤裸裸的保护主义行为。

之前，中国驻欧盟商会以于周三（9月13日）发表声明，称中国在电动汽车及上下游产业链上的优势，"不是凭借所谓巨额补贴而形成的"，"中国的电动汽车产业链与欧洲乃至全球汽车产业链具有良好的合作关系"。

声明指出，"欧洲市场的开放应体现在具体的行动上，并应为外国企业提供公平、公正和无歧视的营商环境。如果仅因产品来源地而做出市场排除的做法，将有违欧盟在世贸组织的承诺"。

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经贸专家怎么看？

事实上，欧盟以及德国政府对可再生能源领域也推出了一系列支持政策。维也纳经济研究所所长菲尔博迈尔（Gabriel Felbermayr)认为，中国政府对国内汽车产业的扶植政策有多种形式，都违反了世贸组织的相关条款。然而，鉴于欧盟也有类似的政策，欧盟现在启动调查的做法，是"坐在玻璃房子里，往外扔石头"（德语成语，意思是如果对方反击的话，玻璃房便粉碎无疑）。

在接受法兰克福汇报采访时，他进一步解释道，欧盟自己也实施补助项目如IPCEI（Important Project of Common European Interest），对国家补贴有例外的规定。"假如欧盟果真启动惩罚性关税，中国肯定会回击，谴责欧盟自己实施着类似的行动。其结果就像当年欧洲空客同波音占展开的大战，双方就认为自己有理。"

一旦打起贸易战，Felbermayr认为，总体而言，惩罚性关税让中国可能更受伤，因为中国向欧盟的出口量大于进口；但"德国将很难支撑住"，德国不仅是出口大国，而且在中国有着广泛的生产基地，比如，宝马iX3全部在中国生产，而产品进入欧洲的惩罚性关税，企业得额外自己承担。

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（综合报道）

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