专家：疫情、贸易战让中国经济增长更慢

（德国之声中文网）经合组织中国经济政策研究室（OCED China Desk）主任马吉特（Margit Molnar）, 世界银行中国局前局长郝福满 （Bert Hofman） 及德国默卡托研究中心（MERICS）经济专家Max Zenglein 本周于柏林聚首一堂，三人均表示，面对疫情及还没有完全解决的中美贸易战，估计中国本年经济增长将会进一步放缓。

疫情对经济影响仍难估计

三人均不约而同指出，目前武汉肺炎爆发仍未达至高锋期，亦未知会持续至何时，故难以对经济损害作实际预测。Zenglein表示，2019年中国第四季度增长有不错成绩，市场期望中国今年会有好开始，2020第一季GDP「保五」应该不成问题。他认为，疫情会对服务业带来一定影响，但对整年影响大或少，则看北京在春节假期过后能否尽快控制疫情，恢复生产。

至于与2003年萨斯疫情时相比，马吉特向德国之声表示，这次疫情对国际有更深影响：「当年零售、旅游、饮食业等受影响最大，但全球产业链并没受到影响。这次因为封城以及新年假期延长，全球产业链也会遭波及，因为零件不能运送出去。」换言之，抗疫对策比病毒本身带来的经济影响要深。

郝福满则表示，中国的经济本身已在放缓，而中国共产党又将于明年迎来「百岁大寿」。在如此关键时刻，北京反而可以利用武汉肺炎爆发为借口，解释其缓慢的增长。

中美贸易战影响持续

郝福满又指，撇除肺炎，中国今年将重点处理中美刚签署的第一阶段贸易协议带来的问题。随着中国出口产品关税将会持续高企，美国公司开始思考应否继续在中国设厂。他预计今年内外资公司会开始搬迁。

至于第二阶段会否签署，马吉特认为，由于两边关税也提高，中美双方均有压力进行谈判，但能否在本年内进行则为未知之数。

经济放缓真正原因

武汉肺炎和中美贸易战为大家都非常担心的议题，但马吉特强调，这两个因素只是短期令中国经济下滑原因。她指出，中国一直靠投资及消费推动经济，但投资放缓对中国经济做成中期的影响。更长远的影响是人口老化。「我们预计，中国人口会持续增长7至8年，但是劳动人口目前已经在不断缩小。」她向德国之声表示。她认为，中国人需为养老、生病、教育储钱。北京需对其社会政策进行结构性改革，让每个人民能拥有基本医疗及福利，才能重新带动经济增长。

