 专家：疫情、贸易战让中国经济增长更慢 | 经济纵横 | DW | 09.02.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

专家：疫情、贸易战让中国经济增长更慢

武汉肺炎、中美贸易战对中国经济将有多大影响？专家告诉你中国本年度经济怎么样。

China leere Straßen in Wuhan wegen Coronavirus (Reuters/cnsphoto)

被“封城”后几乎空无一人的武汉街道

（德国之声中文网）经合组织中国经济政策研究室（OCED China Desk）主任马吉特（Margit Molnar）, 世界银行中国局前局长郝福满 （Bert Hofman） 及德国默卡托研究中心（MERICS）经济专家Max Zenglein 本周于柏林聚首一堂，三人均表示，面对疫情及还没有完全解决的中美贸易战，估计中国本年经济增长将会进一步放缓。

疫情对经济影响仍难估计

三人均不约而同指出，目前武汉肺炎爆发仍未达至高锋期，亦未知会持续至何时，故难以对经济损害作实际预测。Zenglein表示，2019年中国第四季度增长有不错成绩，市场期望中国今年会有好开始，2020第一季GDP「保五」应该不成问题。他认为，疫情会对服务业带来一定影响，但对整年影响大或少，则看北京在春节假期过后能否尽快控制疫情，恢复生产。

至于与2003年萨斯疫情时相比，马吉特向德国之声表示，这次疫情对国际有更深影响：「当年零售、旅游、饮食业等受影响最大，但全球产业链并没受到影响。这次因为封城以及新年假期延长，全球产业链也会遭波及，因为零件不能运送出去。」换言之，抗疫对策比病毒本身带来的经济影响要深。

郝福满则表示，中国的经济本身已在放缓，而中国共产党又将于明年迎来「百岁大寿」。在如此关键时刻，北京反而可以利用武汉肺炎爆发为借口，解释其缓慢的增长。

China Wuhan Leere Supermarkt Regale nach Coronavirusausbruch (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

中美贸易战影响持续

郝福满又指，撇除肺炎，中国今年将重点处理中美刚签署的第一阶段贸易协议带来的问题。随着中国出口产品关税将会持续高企，美国公司开始思考应否继续在中国设厂。他预计今年内外资公司会开始搬迁。

至于第二阶段会否签署，马吉特认为，由于两边关税也提高，中美双方均有压力进行谈判，但能否在本年内进行则为未知之数。

经济放缓真正原因

武汉肺炎和中美贸易战为大家都非常担心的议题，但马吉特强调，这两个因素只是短期令中国经济下滑原因。她指出，中国一直靠投资及消费推动经济，但投资放缓对中国经济做成中期的影响。更长远的影响是人口老化。「我们预计，中国人口会持续增长7至8年，但是劳动人口目前已经在不断缩小。」她向德国之声表示。她认为，中国人需为养老、生病、教育储钱。北京需对其社会政策进行结构性改革，让每个人民能拥有基本医疗及福利，才能重新带动经济增长。
 

 

DW.COM

新冠这只黑天鹅将带来何等经济后果？

尽管周日传来中国央行将为货币市场注资的消息，沪深三大股指2月3日开盘仍遭受重挫。面对严峻程度超乎想象的疫情，2020年中国乃至世界经济如何发展，都将在很大程度上取决于这场抗疫战何时出现拐点，疫情何时被抑制。 (03.02.2020)  

北京当局急控疫情 中国经济雪上加霜

中国政府为了控制疫情紧急建造两所医院。其中有1千床的武汉火神山医院只用8天建成。目前中国确诊人数已超过1万7千人，死亡人数也超过3百。国外的确诊案例也超过150。整体感染人数已经比SARS时期高。 (03.02.2020)  

专家：新冠病毒造成的经济损失将超过SARS

除中美贸易战之外，新冠病毒也给全球经济带来风险。包括苹果在内的国际大公司正在为供应链中断做准备。 (31.01.2020)  

相关内容

China Peking Verbotene Stadt geschlossen

中国疫情重创全球经济 北京缓买美商品 05.02.2020

中国一感冒，全球打喷涕。随着新冠病毒在中国确诊病例不断攀升，北京当局全面防堵疫情外扩。相关举措不止影响中国国内经济，更对全球市场造成衝击。哪些行业受到了影响?

China leere Straßen in Wuhan wegen Coronavirus

长平观察：病毒与警察谁更可怕？ 06.02.2020

“集中力量办大事”战胜病毒？时评人长平认为，每一次的灾难，都成为政府进行更加严密的社会控制的演习机会。

China Peking | Chinas erste geklonte Katze Garlic

"请给我的猫咪喂喂食" 06.02.2020

新冠病毒与宠物有关？虽然对此没有科学认证，但已有个别宠物被残忍地定点清除了。另一方面，"救救武汉滞留宠物#"的呼吁也得到热烈响应。

广告
Schuppentier - Manidae (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

病毒如何从动物传染给人类？

华南农业大学的学者2月7日发布消息称，穿山甲可能是新型冠状病毒的潜在中间宿主。而此前的多项研究则显示，包括SARS、MERS在内的多种冠状病毒，其自然宿主都极有可能是蝙蝠。作为唯一能够飞行的哺乳动物，蝙蝠的独特生理特性为病毒提供了理想的寄居  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  