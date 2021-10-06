专家：澳煤进入中国并非是松绑对澳洲经济制裁

大约一百万吨澳大利亚煤炭在中国保税区获得清关。澳大利亚专家认为，少量进口澳大利亚煤矿只是为了缓解中国用煤紧张，对澳经济制裁并未松绑。
（德国之声中文网）来自路透社的消息显示，一小批装有澳大利亚煤炭的运输船停靠中国码头，有迹象显示船上的煤炭已经卸载。
中国自2020年开始采用非官方禁令方式暂停进口澳大利亚煤炭。
彭博社曾在去年透露，知情人士称，中国有多家发电厂和钢铁厂收到口头通知，要求它们不再使用澳大利亚煤炭。然而中国官方一直没有任何明确禁令。
此前曾有分析发现，截止今年年初由此禁令波及的运煤船多达65艘，它们都无法进入中国港口卸货。
而此次允许澳大利亚煤矿通关正值中国出现煤炭和电力双重短缺之际。
中国在9月份出现波及全国多地的缺电情况。其中浙江、江苏以及广东等制造业大省受到严重冲击，苹果和特斯拉等国际大厂在中国的供货商都受到影响。东北地区的民用用电也出现严重受限情况。
能源与清洁空气研究中心首席分析师柳力（Lauri Myllyvirta）认为，中国政府一直在压低发电厂电价和煤炭企业的煤价，从而控制通货膨胀和提高行业竞争力。
他表示，随着全球经济复苏和中国需求快速增长，煤炭价格出现上涨，因此政府控制电价使得火电厂无利可图，导致发电量不够。
" 5 月份就已经有警告称，煤炭库存处于危险的低水平。危机爆发后，大家都在争先恐后地生产和购买更多的煤炭，"他在接受德国之声采访时表示。
"因此，在这种情况下，所有额外的供应对短缺情况都会有所帮助。"
中国一直没有恢复从澳大利亚进口煤炭。澳大利亚曾是中国第二大煤炭供应国，仅次于印尼。
悉尼大学商学院杭智科（Hans Hendrischke）教授告诉德国之声，此次澳大利亚煤炭得以进入中国是为了应对当前的能源短缺，没有迹象表明对澳大利亚的制裁政策有所松动。
"减少与中国的贸易紧张局势目前不是澳大利亚政府的优先事项，联邦政府专注于与美国的政策保持一致，"他说。
但是杭智科教授认为，目前中国正在积极申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），由于在这一问题上澳大利亚拥有发言权，因此两国关系还有回旋余地。
"澳大利亚和中国之间有机会进行政府层面的对话。 中国需要澳大利亚的支持才能加入该协议。"
在经历严重缺电的情况后，中国开始敦促主要国内矿企提高产量，并告知电力运营商"有序"增加煤炭进口，以缓解供应紧张。
但是此次进入中国的澳大利亚煤炭仅仅约为100万吨，这相当于中国一天的煤炭进口量，对于缓解中国市场对煤炭的需求并没有显著意义。
柳力表示，这场缺电危机在短期内使化石燃料行业赚了很多钱，但其长期影响将类似于 1970 年代的石油危机，导致对能源效率和替代能源的重大投资。
他说："风能、太阳能和核能发电在 7 月和 8 月均创下新纪录。"
近年来随着中国能源结构开始向清洁能源转型，煤炭发电的占比一直在下跌。
近期中国制定的"双碳"目标，力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。这预计将对传统煤炭等化石能源产业造成进一步冲击。
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