专家：澳大利亚希望拜登继续保持对中国高压

美国当选总统拜登上任之后预计会调整对华政策，但是专家认为澳大利亚政府希望美国继续保持对华高压政策。
（德国之声中文网）美国拜登政府即将开始执政，亚太国家正在关注他的外交政策走向，特别是他的对华政策。
特朗普执政时期，美国制定了印太战略，对中国开启贸易战、科技战和地缘政治围堵。这些政策和澳大利亚之间存在着千丝万缕的联系。近期解密的《美国印太战略框架》当中显示，澳大利亚前任特恩布尔政府将中国在区域内的野心和扩张行为向美国当局进行了通报，并影响了美国政策制定者的决策过程。
特恩布尔总理的继任者莫里森上台后和特朗普总统之间建立了良好的工作和私人关系。2019年莫里森总理访问美国时，特朗普为他在白宫举行了热情的欢迎仪式并在白宫玫瑰园举行国宴，显示出美澳同盟的牢固关系。
随着美中两国之间角力白热化，澳中关系也跌入历史冰点。
拜登是外交界的老手并不是新闻。他在国际上和多国政要的关系良好。拜登明确表示中国是竞争者，但是不会像特朗普一样单打独斗而是要和盟友一起应对中国。
澳大利亚新南威尔士大学国防问题专家张健副教授在接受德国之声采访时表示，拜登在对华的战略上和特朗普不会有很大不同，主要的区别是方式。"拜登政府和特朗普政府在印太战略里有相当大的相同之处。两方都认可美国在这一地区相同的利益，就是要保证美国主导地位，"他说。"要保证这一地区不会出现一个新的霸权。防止新霸权就是防止中国，加强和本地区的一些国家，特别是盟友之间的关系。"
特朗普政府在国际事务中以单边主义著称。在和中国展开贸易战的同时，他并没有停止向欧洲施压，令其增加北约组织军费。拜登政府执政后，学界认为会强化和盟友的关系，在国际上一起遏制中国。
"拜登政府会加强跟盟友的合作、听取朋友的意见、照顾盟友的利益，"张健分析说。他同时指出，特朗普时期在印太地区主要是强化军事上的压力，而没有注意到和盟友之间在经济和贸易上的统筹，拜登政府会在这方面进行改善，其他盟国也会做出相应调整。
"拜登应该是采取多条腿走路的策略，美国会恢复对本地区的经济和政治方面的领导力。"张健表示，"从澳大利亚的角度来讲，由于美国新的变化，澳大利亚面临着新的挑战，需要调整政策。"
澳大利亚政府在多年以前就已经加入了美国对中国的封锁策略中。随着2017年"中国影响力渗透"系列政治事件的曝光，澳大利亚政坛开始清除和中国交往过密或者亲北京的政治人物。直至后来爆发出政治献金、商界贿赂、间谍泄密、网络攻击和学界渗透等一系列丑闻。
在美中贸易战期间，中国对澳大利亚的不满集中爆发，采用了贸易制裁的方式惩罚澳大利亚。现任莫里森政府和特朗普政府之间的密切关系被解读为澳中关系恶化的原因之一。
在拜登临近宣誓就职之际，澳大利元反对党领袖安东尼·阿尔巴尼斯指责莫里森与特朗普走得太近。他还呼吁美国选择时机再与中国进行竞争，不能迫使小国选边站队或加剧冲突风险。但是阿尔巴尼斯同样也认为中国愈发违反国际规则，华盛顿朝野两党的共识是与习近平政权展开直接角力。因此澳大利亚朝野对于中国的认知并没有本质上的区别。
"澳大利亚对中国的政策不会发生大的变化，"张健副教授说，"在过去几年里，澳大利亚和中国的矛盾关系是比较突出的，对抗也比较激烈。"他认为澳大利亚由于担心美国把印太地区的主导权让渡给中国，所以"希望美国保持对中国的高压态度。"
"拜登政府仍然会维持在军事上比较强硬的一面，加大美国在该地区的军事存在来遏制中国。包括台湾问题、南海问题，东海问题等等，保持对中国的优势地位。从这个角度来讲，美国的军事强势符合澳大利亚的利益。所以澳大利亚仍然会大力支持美国这样的政策，并且加强和美国合作应对中国。"
© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
中国与澳大利亚之间的争端，本周因中国外交部发言人赵立坚的一则推文，变得更加紧张。澳大利亚洛伊国际政策研究所的研究员康思敏认为，北京的作法是要向亚太地区其他国家示警。
德国《世界报》认为，只有所有开放社会国家团结起来，才能应对来自北京的经济和政治胁迫。《南德意志报》驻华记者认为，西方国家的个人主义价值观在疫情期间不但不是模范，反而是噩梦。她呼吁欧洲国家在抗疫问题上向东看齐。