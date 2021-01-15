专家：澳大利亚希望拜登继续保持对中国高压

（德国之声中文网）美国拜登政府即将开始执政，亚太国家正在关注他的外交政策走向，特别是他的对华政策。

特朗普执政时期，美国制定了印太战略，对中国开启贸易战、科技战和地缘政治围堵。这些政策和澳大利亚之间存在着千丝万缕的联系。近期解密的《美国印太战略框架》当中显示，澳大利亚前任特恩布尔政府将中国在区域内的野心和扩张行为向美国当局进行了通报，并影响了美国政策制定者的决策过程。

特恩布尔总理的继任者莫里森上台后和特朗普总统之间建立了良好的工作和私人关系。2019年莫里森总理访问美国时，特朗普为他在白宫举行了热情的欢迎仪式并在白宫玫瑰园举行国宴，显示出美澳同盟的牢固关系。

随着美中两国之间角力白热化，澳中关系也跌入历史冰点。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



拜登新政府是否会扭转对华政策

拜登是外交界的老手并不是新闻。他在国际上和多国政要的关系良好。拜登明确表示中国是竞争者，但是不会像特朗普一样单打独斗而是要和盟友一起应对中国。

澳大利亚新南威尔士大学国防问题专家张健副教授在接受德国之声采访时表示，拜登在对华的战略上和特朗普不会有很大不同，主要的区别是方式。"拜登政府和特朗普政府在印太战略里有相当大的相同之处。两方都认可美国在这一地区相同的利益，就是要保证美国主导地位，"他说。"要保证这一地区不会出现一个新的霸权。防止新霸权就是防止中国，加强和本地区的一些国家，特别是盟友之间的关系。"

美国如何联络盟友应对中国

特朗普政府在国际事务中以单边主义著称。在和中国展开贸易战的同时，他并没有停止向欧洲施压，令其增加北约组织军费。拜登政府执政后，学界认为会强化和盟友的关系，在国际上一起遏制中国。

"拜登政府会加强跟盟友的合作、听取朋友的意见、照顾盟友的利益，"张健分析说。他同时指出，特朗普时期在印太地区主要是强化军事上的压力，而没有注意到和盟友之间在经济和贸易上的统筹，拜登政府会在这方面进行改善，其他盟国也会做出相应调整。

"拜登应该是采取多条腿走路的策略，美国会恢复对本地区的经济和政治方面的领导力。"张健表示，"从澳大利亚的角度来讲，由于美国新的变化，澳大利亚面临着新的挑战，需要调整政策。"

澳大利亚希望维持对中国高压

澳大利亚政府在多年以前就已经加入了美国对中国的封锁策略中。随着2017年"中国影响力渗透"系列政治事件的曝光，澳大利亚政坛开始清除和中国交往过密或者亲北京的政治人物。直至后来爆发出政治献金、商界贿赂、间谍泄密、网络攻击和学界渗透等一系列丑闻。

在美中贸易战期间，中国对澳大利亚的不满集中爆发，采用了贸易制裁的方式惩罚澳大利亚。现任莫里森政府和特朗普政府之间的密切关系被解读为澳中关系恶化的原因之一。

莫里森上台后和特朗普总统之间建立了良好的工作和私人关系

在拜登临近宣誓就职之际，澳大利元反对党领袖安东尼·阿尔巴尼斯指责莫里森与特朗普走得太近。他还呼吁美国选择时机再与中国进行竞争，不能迫使小国选边站队或加剧冲突风险。但是阿尔巴尼斯同样也认为中国愈发违反国际规则，华盛顿朝野两党的共识是与习近平政权展开直接角力。因此澳大利亚朝野对于中国的认知并没有本质上的区别。

"澳大利亚对中国的政策不会发生大的变化，"张健副教授说，"在过去几年里，澳大利亚和中国的矛盾关系是比较突出的，对抗也比较激烈。"他认为澳大利亚由于担心美国把印太地区的主导权让渡给中国，所以"希望美国保持对中国的高压态度。"

"拜登政府仍然会维持在军事上比较强硬的一面，加大美国在该地区的军事存在来遏制中国。包括台湾问题、南海问题，东海问题等等，保持对中国的优势地位。从这个角度来讲，美国的军事强势符合澳大利亚的利益。所以澳大利亚仍然会大力支持美国这样的政策，并且加强和美国合作应对中国。"

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