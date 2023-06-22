 专家："泰坦"搜救行动必须进行下去 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.06.2023

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新闻广角

专家："泰坦"搜救行动必须进行下去

观光潜水器"泰坦"号在前往参观"泰坦尼克"号海底残骸的过程中失联，潜水器内共有五人。搜救行动目前仍在紧张进行。英国南汉普顿大学海洋研究中心的伯克萨尔（Simon Boxall ）以专业视角表达了他对事件的看法。

Titan | Tauchboot bei Tauchgang zur Titanic vermisst

德国之声：潜水器内的氧气储备似乎很快就会用尽，但搜救人员仍未放弃最后的努力。您认为搜救行动还有成功的可能性吗？

伯克萨尔：我认为，我们仍然不能放弃希望。我觉得，我们一旦放弃希望，也就只能停止搜救行动了。寻找和搜救的行动仍在继续。正如您所说的那样，估计潜水器内的氧气快要用尽了，而更为重要的是，舱内二氧化碳的占比正在不断提高。而且一旦舱内动力失灵，那么二氧化碳过滤器也会停止运作。总而言之，很多因素都变得对舱内人员越来越不利。但我认为，我们必须继续保持希望。尽管理论上讲，今天欧洲时间中午时刻，氧气就会告罄。我们不清楚，舱内人员是不是能够存活更长的时间。这同他们的心理状态有关，同他们健康状况有关。总之，还有很多不可知因素。我们必须在今后一到两天内继续搜救行动。海岸警卫队已经暗示，他们会继续搜救行动。

Tauchboot Titan/Suche mit einem Unterwasserroboter Victor 6000

参与搜救行动的无人潜水器”Victor 6000“

德国之声：为什么要在如此大的范围内开展搜救呢？围绕泰坦尼克号残骸，进行小范围搜寻不是更有效率吗？

伯克萨尔：很多人会认为，母舰会在泰坦尼克残骸的正上方释放出潜水器，然后潜水器就会下沉到泰坦尼克残骸的位置。但事实上，从泰坦尼克残骸位于水面下两英里半的深处，而潜水器下沉的过程中会漂移。这就像滑翔机或降落伞从四公里高空下落过程中，也会出现明显的侧移。

除此之外，在事发海域，有非常强劲的海底暗流，潜水器下沉过程中会漂移很多海里。此外，我们认为最有可能的场景是，潜水器已经沉到了海底。即便是它已经沉到了海底，还有有可能会发生漂移，或被沉积物掩埋。总之，涉及到漂移的问题，就不得不考虑到许多复杂的因素。因此随着时间的推移，搜救的范围也变得越来越大。

美国海岸警卫队官员介绍搜救行动进展。

美国海岸警卫队官员介绍搜救行动进展。

另外，搜救人员听到了声响，虽然无法确定声响来自潜水器，但这毕竟是一线希望。所以为了寻找声响的源头，搜索行动已经离开了最初的搜救区域。总而言之，潜水器下沉到海底的过程，并不是像石头落到水底那么简单。搜救范围扩展到了相当于美国康涅狄格州的面积，这是一片巨大的海域。如果我们有几个月的时间，搜救如此大的面积根本不是问题。但问题恰恰在于，我们仅有几个小时的时间。

德国之声：您怎么看待"泰坦"这类潜水器？

伯克萨尔：作为海洋学家，我从事海底研究已经四十年了，但我从来都不会去碰这类潜水器。我们在开展研究工作时，也不会使用这类潜水器。我们通常会使用法国制造的遥控深水无人潜水器ROV，也没有什么事情是载人潜水器比无人潜水器做得更好的。无人潜水器更安全，毕竟人命关天不是儿戏。无人潜水器可以连续数天在海底作业，它不需要氧气，不需要储备食物，也不必准备厕所等等。在从事科研工作时，我们更倾向于使用无人潜水器。英国和德国的科学家都在使用这种法国制的无人潜水器。大多数从事海洋研究的国家，都在使用无人潜水器，它的工作效率也远比载人潜水器更好。但现在出现了一种新型极端旅游项目，要么上太空，要么下海底，我想这也是出现"泰坦"海底探险项目的原因。

 

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