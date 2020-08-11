 专家：明年年初德国新冠疫苗将上市 | 科技环境 | DW | 19.08.2020

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科技环境

专家：明年年初德国新冠疫苗将上市

德国主管疫苗审批的联邦机构——保罗·埃尔利希研究所相信，2021初就能对首批民众接种新冠疫苗。在欧洲历史上，这将是推出疫苗速度最快的一次。

Coronavirus - Corona-Impfstoff wird in Brasilien getestet (picture-alliance/dpa/A. Lucas)

（德国之声中文网）保罗·埃尔利希研究所负责人齐丘特克（Klaus Cichutek）对周三（8月19日）出版的丰克媒体集团（Funke-Mediengruppe）旗下报纸表示，"根据研制商的许诺，德国将在此时出现首批用于消费者的疫苗制剂。"他透露，第一、第二阶段的临床试验结果显示，若干种疫苗引发了人体对病毒的免疫反应。

延伸阅读：首支新冠疫苗出炉！ 俄罗斯制造

齐丘特克所长说，"如果相关数据在第三阶段能证实疫苗的作用及安全性，明年初就可能在附带某些条件的情况下批准首批疫苗上市。"他指出，若届时被允许接种，则将是欧洲历史上最快获批的疫苗。不过，他强调，获得相关疫苗的有效性和安全性的可靠数据必不可少。尽管新冠危机事关重大，有关主管当局仍不允许背离疫苗审批的标准。

Prof. Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI)

保罗·埃尔利希研究所负责人齐丘特克

社民党卫生事务专家劳特巴赫（Karl Lauterbach）对周三出版的德国编辑部网络（Redaktionsnetzwerk Deutschland）的报纸表示，他虽也预期2021年便会有首支疫苗上市，但要在此后一年才能向全体民众提供充足疫苗。他说，"虽然2021年初就很可能拥有一种安全可靠、得到良好测试的疫苗，但对民众而言，重要的问题在于，何时才能接种。"

 

凝炼／叶宣（德新社、法新社）

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