 专家：新冠病毒EG.5变异株不具有特别危险性 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.08.2023

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专家：新冠病毒EG.5变异株不具有特别危险性

世界卫生组织日前将新冠病毒EG.5变异株列为需要留意的变种，并展开追踪。德国专家指出，这一变异株不会造成特殊的风险，但是在夏季结束之后人们要做好感染数字重新激增的思想准备。

新冠自测

WHO本周将将新冠病毒变异株EG.5从“需要监测”变种提升为“需要留意”变种

（德国之声中文网）新发现的新冠病毒变异株EG.5虽然在世界各地不断传播扩散，但是专家认为这一变种并不具有特别的危险性。巴塞尔大学生物研究中心病毒细菌演化研究组主任内尔（Richard Neher）指出：“根据我的估计，EG.5不会造成任何特别的危险。”

这位德国生物物理学家认为，EG.5的变异虽然有可能使病毒更加轻易地逃避免疫系统，但是在这方面它和过去的其它变异体并无太大区别。不过他也指出：“值得关注的是，这种变异株目前在人口众多的中国比较常见，尤其在最近几周尤为多见。”

“我们必须要做好思想准备，在夏季结束、这个感染数字极低的阶段过去之后，感染病例肯定会重新增多”，内尔表示，“不过EG.5和其它的变种没有根本区别，只是它表现出来一种渐进但快速的演化，这也符合我们一段时间以来对新冠病毒的观察。”

数日前，世界卫生组织（WHO）发布通告称，根据目前所获取的研究成果，EG.5在全球范围内可能造成的公共卫生风险较低。与XBB.1.16和其他目前传播的“需要留意”变种所带来的风险一致。虽然EG.5的传染性可能更强，但是其引发的症状与其他变异株并没有差别。

世卫组织报告，从6月中旬开始，EG.5变异株在全球报告新冠感染病例中所占的比例在四周之内就从原先的7.6%提高到了17.4%（7月17日到23日一周的统计数据）。由于传播速度快，免疫逃逸能力更强，因此EG.5有可能会成为一些国家乃至全球传播最广的新冠病毒变种。

EG.5具有更强的免疫逃逸能力

EG.5具有更强的免疫逃逸能力

在EG.5变种当中，EG.5.1这个亚变种是出现频率最高的。它具有两个重要的附加突变，也就是刺突蛋白中的Q52H突变，使其在传播方面比EG.5更具优势。

根据罗伯特·科赫研究所的统计，德国最早是在2023年3月底发现的EG.5变种。目前这一变异株在德国也在不断传播，包括EG.5.1亚变种。该研究所表示，其在德国的风险与WHO发布通告相符。

本周三，世界卫生组织将EG.5变异株定义为“需要留意”的新冠病毒变种，目前被列入这一范畴的变种还有此前的XBB.1.5和XBB.1.16。
 

（德新社）

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