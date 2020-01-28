专家：新冠病毒造成的经济损失将超过SARS

(德国之声中文网)在中国迅速扩散的新冠病毒疫情将继续对国际股市产生影响，因为投资者以及政治决策者做出的预估都显示，类似SARS的病毒是全球经济面临的风险。

当本次病疫造成的死亡人数超过170人时，全球股值走向发生了重要波动。

经济学人智库（Economist Intelligence Unit）全球预测部主任德马莱斯（Agathe Demarais）表示，"只要股市感到对现在发生的事情得不到完整的印象，就会继续保持走低的局面。"

世界第二大经济体中国也被称为"世界工厂"，在全球供应链中扮演关键性角色。专家认为，因为中国在全球经济中占据的重要地位，评估冠状病毒疫情对经济产生影响时，不得不考虑这一因素。

美联储主席鲍威尔（Jerome Powell ）说，"现在中国经济在全球经济中非常重要，如果中国经济走弱，我们会有所感觉，虽然不会像中国临近国家、或者同中国贸易更频繁的国家那样明显，比如一些西欧国家那样。"

中国社科院国际投资研究室主任张明表示，新冠肺炎病疫将让中国今年第一季度的经济增长率降低一个百分点，降到5%。

大公司未雨绸缪

目前，病疫对供应链的影响还相对有限，因为许多工厂因为春节放假而关门，但越来越多的人担心，工厂关门的时间会超过预期。而因为对旅行的限制，许多返乡过年的工人下周无法按照原计划返回工厂上班，从而对影响生产力的担忧油然而生。

新冠病毒是本周许多公司盈利电话会议上的主要话题之一，据CNBC分析人士报道，仅在美国，"病毒"或者"冠状病毒"一词至少在27间不同公司提到，比如苹果公司、星巴克、麦当劳等。

本周二，苹果公司发布了创纪录的收益报告，同时，鉴于病毒影响带来的不确定性，公司的本季度收益预期比以往放宽了更大的幅度。这一点并不奇怪，因为苹果公司收益最好的产品是iPhone，而iPhone基本上全部都是在中国生产的。

预计特斯拉在上海的新厂将推迟复工。德国汽车配件供应商博世（Robert Bosch）称正在密切关注病毒局势的进展，旨在对延期开工做出正确的评估。博世在武汉拥有两处工厂，都正在春节假期当中。

日本丰田决定将在中国工厂的假期延长至2月9日。麦当劳和星巴克已关闭了数百家分店。瑞典的宜家家具商称，直到有新规定前，在华所有30家分店均暂时停止营业。

德国汉莎航空公司、英国航空公司、加拿大航空公司以及多家美国航空公司均取消了中国航班。

标准普尔金融服务（S&P）称，除对生命构成威胁外，该疫情严重影响旅游及消费活动。如果病疫蔓延，将削弱亚洲国家的经济增长以及政府财政。

经济影响超过SARS

许多分析家将本次新冠病毒病疫同2002/2003爆发的SARS病疫进行比较。18年前的那场传染疾病夺去约800人的生命，全球范围内的经济损失高达330亿美元，使经济增速放慢0.1%。

也有许多分析认为，本次新冠病毒对世界经济的影响会大于SARS，因为目前的中国在世界经济中的占比要比那时大得多。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 病毒跟着来 日本本周撤侨，首架从武汉返回东京的飞机上，有3人被确诊新冠病毒肺炎患者。共同社报道，搭载210名住在当地日侨的第二班包机也抵达东京，在机内接受检疫时，多人出现咳嗽等症状。对于今年要举办奥运会的日本而言，肺炎疫情无疑也给这场体育盛事蒙上一层阴影。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 紧张防范 多个国家已积极采取措施防范疫情，英国航空、美联航、汉莎等多家航空公司暂停来往中国的飞机。图为印尼班达亚齐国际机场在入境关口设置了红外线扫描仪，提高对入境遊客的体温检测，以防范冠状病毒肺炎的传入。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 一“罩”难求 确诊病例不断上升，民众们抢购口罩，多地口罩大缺货，在一“罩”难求的情况下，民众想出了不少方法，自制“防护装备”。有人将柚子皮穿孔绑上绳子，充当一个临时的“柚子口罩”。有民众将大塑料袋直接套在身上，进行“全身防疫”。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 超市抢购 除了口罩之外，不少市民到超市抢购粮食及日用品，一些超市的方便面及面包货架空空如也。新鲜蔬菜也是抢手货。图为武汉一间超市。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 湖北版“小汤山” 2003年SARS时期，为有效控制疫情，北京在7天内建成小汤山SARS定点医院。如今湖北人们也也打算仿效小汤山的经验，正夜以继日地为新型冠状病毒患者建造新医院。他们计划在一周内完工。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 在线“监工” 根据中国官媒新华社报道，火神山医院和雷神山医院在紧急建设中，两家医院加在一起计划是2000—2300张床位。火神山医院预计2月2日完成，由军队全面接管。雷神山医院计划2月5日建设完成。人们可以在网上观看火神山医院施工现场实时直播。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 拖累经济 疫情已经打击了中国各地的旅游、餐饮和娱乐等行业。据路透社报道，中国社科研究院经济学家张明指出，由于冠状病毒疫情爆发，2020年第一季GDP增速可能在5.0%左右，不排除跌破5.0%的可能。 作者: 文木 综合报道



李鱼/乐然（路透社、法新社）