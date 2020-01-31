专家：新冠疫情会重创德国汽车工业

（德国之声中文网）"德国没有一个产业同中国相联的程度像汽车产业这样密切。由此，冠状病毒危机对德国汽车产业产生深远影响。"杜登霍费尔（Ferdinand Dudenhöffer）教授在"新冠状病毒对德国汽车产业造成经济损失估测"一文的开头这样写道。这名德国杜伊斯堡-埃森大学汽车研究中心主任，呼吁德国政府和欧盟决策者，出于人道原因向中国提供紧急医疗援助。除此之外，对此次病疫带来的巨大经济影响必须有所考虑。

与法国标致雪铁龙集团不同，德国汽车生产巨头如宝马、奔驰或者大众，都没有直接在湖北省设厂，不过，在汽车配件供应链方面即将遭受的挫折，应该相差无几。春节已经过去，中国全国各地的政府以及企业为应对疫情，都发出延缓复工的通知。

大众汽车公司在华33家企业计划下周重新恢复工作，位于北京的约3500名员工直到2月17日在家里工作。公司发出通知，暂时取消所有公出旅行，但是，交付车辆的计划不受影响。宝马汽车公司发布的通知跟大众相似，也是下周一复工，以及取消所有公出旅行。

杜登霍费尔认为，这一切都会给德国汽车工业带来重大损失。他写道，从汽车的生产量来看， 2019年，德国海内外一共制造了1590万辆小轿车，其中三分之一，也就是520万辆在中国销售。他说，他使用的算法还是相对保守的。

再从汽车的销售额来看，德国汽车产业每年的销售总额为4300亿欧元，其中1500亿欧元在中国实现，约占35%。这里德国生产的运输车辆还未考虑进去，因此，这个数字也是相当保守的。

一天损失7200万欧元！

换言之，如果以中国每年251天的工作日计算，德国汽车产业每天在中国的营业额为6亿欧元，盈利为6000万欧元。现在，因为冠状病毒疫情工厂延缓开工，可以推算出在不开工的情况下，每日不是盈利6000万欧元，而是每日损失7200万欧元。这个相当保守算法得出的数字告诉人们，新冠病毒会在经济上产生多么大的危害。

汽车经济专家Ferdinand Dudenhöffer

如果中国有20%的地区因冠状肺病进行隔离封锁的话，那么，德国汽车产业仅一个月的损失（每月按21天计算）约3亿欧元。

杜登霍费尔表示，"现在应该清楚了，不能让中国的隔离区扩大是一个多么重大的问题。……中国政府正在全力抗疫，但开设其他隔离区的风险仍然很大。医学家们预计，有效的疫苗药物要在5、6个月之后才能出现。"

这位教授最后总结道，新冠状病毒同德国的经济息息相关。"出于这个原因，德国政府和欧盟应该向中国提供医疗和医护援助。仅仅声称，在我们这里只有不多的几个病例、我们德国可以很好的掌控，是远远不够的。新冠状病毒不仅是一个人道问题，同时它也涉及了经济问题。"