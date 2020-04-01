专家：新冠是人类忽视气候变迁的后果

（德国之声中文网）联合国开发计划署的德利沃（ Mandeep Dhaliwal），同时也是艾滋病、健康与发展小组主任，在3月31日的一场在线会议中表示，新冠疫情只是预告了将来全球暖化更严重的时候，人类即将面临的公共卫生危机。 而人类如何应对新冠肺炎，将会启示未来人们如何应对气候变迁。

她说: 「透过COVID-19，我们可以看到它的影响比其他气候危机更加急迫。 」她说，「我们再也不能忽视导致这一切后果的人类活动，我们需要做些甚么。 」

人类摧毁树木、扩大耕地，已经对生态造成威胁，促长了气候变迁，让人类更有机会接触到来自其他动物的疾病。例如美国疾病与控制中心就表示，新冠病毒的源头很可能来自蝙蝠，与武汉的一个野味市场有关。

德利沃说，像是空气污染这类环境问题，也让人类的肺部变得更加脆弱，变得难以对抗新冠肺炎这种呼吸道疾病。

德利沃发言的这场会议过去都有1200人参与，这次因应疫情，改用線上进行。

凸显人类问题抑或人性光辉？

国际医疗无害组织的主席盖利柯恩（Gary Cohen）认为，气候变迁或者其连带衍生出的疾病，例如新冠病毒，会放大经济与社会不平等。 他说：「生活在濒死边缘的人，没有充足的食物，贫穷又没有住所，又没有医疗保险... 他们是最会受苦的人。 我们也已经在应对COVID-19的过程中看到这些事情。 」

但是推动社会改革的组织史考尔基金会（Skoll Foundation）中，协助企业进行投资计划的蒂博德（Liz Diebold）却正面看待疫情带来的影响：「COVID-19让我们知道人类是如何为了一个共同的目标团结起来， 而快速有效的改变是可能的。 」

張慈(路透社)