专家担忧中国错失研究“长新冠”的机会

（德国之声中文网）全球疾病专家指出，人们对中国“长新冠”（即新冠长期综合后遗症）的经验知之甚少，而英国、加拿大、美国和其他国家的数百万人都受到了长新冠影响，出现衰弱性疲劳、脑雾和其他症状，症状持续数月甚至数年。

中国采用国产疫苗，并在疫情爆发后通过封控，在疫情后期之前基本避免了与病毒的接触。专家认为，这样的罕见经验或能为长新冠研究提供极为有价值的数据和看法。

但国家机构资助的计划以及中国科学家和政策专家的态度表明，随着人们逐渐淡忘新冠期间的居家令和密接者追踪措施，中国科研界可能正失去研究长新冠的兴趣。

“我认为国家希望将新冠疫情抛诸脑后”

世界卫生组织驻华代表马丁·泰勒（Martin Taylor）指出，中国大多数新冠病例发生在不到一年前，中国的研究或许能提供与其他国家不同的视角，并有助于厘清长新冠的病因、流行情况和风险因素，迄今人们对这些因素还没有透彻的了解。“有鉴于此，世卫组织鼓励中国进行更多研究。”

但学者指出，有迹象表明，包括提供资助的政府机构和发表研究报告的学术期刊在内，中国可能正在减少甚至放弃与公共卫生相关的新冠研究。

香港大学流行病学家高本恩（Ben Cowling）表示：“尽管去年冬天出现了一波新冠疫情，很大一部分人首次被感染，但我还没有听说过太多关于长新冠的消息，也没有听说过关于长新冠的研究。”

他说：“我对此颇为惊讶，但我知道这可能是一个敏感话题……我认为国家希望将新冠疫情抛诸脑后。”

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



长新冠研究的现状

在一个研究项目的提案征集中，全国哲学社会科学办公室没有列入与流行病相关的课题，尽管过去相关议题曾被纳入其中；而根据国家自然科学基金委员会网站公布的文件，该委员会削减了一项新冠研究计划下预定的资助项目数量。

但一些研究人员指出，资金也可从其他地方获得。事实上，自然科学基金会今年为抗新冠药物和新冠相关基础科学研究提供了特别资助。

上述两家机构没有回复置评请求。

中国研究人员也发表了一系列关于长新冠的研究报告，未来预计还会出现更多。

一份11月发表的研究发现，2020年初从武汉一家医院出院的一组病患中，有半数在三年后仍有症状，多数为轻症。另一项10月在北京发表的研究指出，在曾感染新冠的一组医护人员和一组居民中，28.7%的医护人员和39.2%居民在感染五个月后仍然有新冠症状。

但中国数名学者和医生表示，鉴于生物数据安全的敏感性以及政策制定者急于将疫情抛诸脑后的心态，导致科研界对长新冠越来越小心翼翼，。

湖南大学应急科学研究中心学者谭浩（音）表示：“虽然政府的投资还在继续……但国内科研人员的兴趣似乎在下降。”他呼吁为长新冠患者建立一个平台，为其提供引导和支持。

挺过新冠，噩梦未完

中国卫健委：“长新冠发生率低，器官损伤相当罕见”

中国国家卫生健康委员会以传真答复询问时写道，中国支持科研人员研究新冠病毒。这份回应还指出，中国和国际迄今的研究表明，长新冠发生率低，器官损伤相当罕见，而且症状会随着时间推移逐渐改善。

路透社联系了相关机构以及科技部、中国国务院等部门，但都未得到回复。

多名科研人员表示，许多国家都淡化了长新冠的重要性，甚至不承认它是一种病症，而中国庞大的人口和独特的情况使其在长新冠研究中具有特别关键的作用。

华盛顿大学资深临床流行病学家艾里（Ziyad Al-Aly）认为：“中国科学家有庞大机会做出贡献，帮助我们解决这个复杂的难题。”他指出，中国的公共卫生应对措施或许能提供借鉴，并具有优化未来疫苗策略的潜力。“我希望他们不要坐看时机流逝。”

（路透社）

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