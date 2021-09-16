 专家报告：朝鲜正在扩建宁边核设施基地  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2021

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专家报告：朝鲜正在扩建宁边核设施基地 

有专家评估说，最近的卫星图像显示，朝鲜正在扩大其宁边核设施的铀浓缩厂，将会把核武器材料的生产能力提高25%。 

Nordkorea Atomkomplex in Yongbyon

朝鲜宁边核设施基地（资料图片）

（德国之声中文网）专家评估说，最近的卫星图像显示，朝鲜正在扩大其宁边核设施的铀浓缩厂，这表明该国正在扩大导弹材料的生产。 朝鲜与美国的核裁军谈判长期停滞不前，最近进行了六个月来的首次导弹试验，紧张局势加剧。 

蒙特雷国际研究学院的研究员刘易斯（Jeffrey Lewis）和另外两位专家在一份报告中说："铀浓缩厂的扩建表明，朝鲜可能正在计划将其在宁边核设施的铀产量提高25%。" 报告称，卫星图像公司Maxar拍摄的照片显示，宁边铀浓缩厂附近的一个区域正在施工。 报告还指出，9月1日拍摄的一张卫星图像显示，朝鲜清除了地面的树木，施工做准备，而且还可以看到一台施工用的挖掘机。9月14日拍摄的第二张图片显示，那里已经建起了一堵墙，正在进行地基施工。铀浓缩厂的一面遮板也拆除了，以便扩大地盘。 

根据报告，新扩建的区域大约有1000平方米，足以容纳1000台额外的离心机。如此一来，该厂生产高浓缩铀的能力将提高25%。核武器可以用高浓缩铀或钚来制造，而朝鲜宁边核设施可以生产这两种材料。上个月宁边的卫星照片显示，朝鲜正在恢复生产武器级钚的其他设施的运作。 

朝鲜称宁边综合设施是其核计划的 "核心"。2019年初，朝鲜领导人金正恩与时任美国总统特朗普会晤时提出，如果他得到重大的制裁减免，将拆除整个建筑群。但是美方认为这作为去核化步骤非常有限，拒绝了金正恩的提议。 一些美国和韩国专家推测，朝鲜在秘密地运作至少一个另外的铀浓缩厂。2018年，一名韩国高级官员在议会上说，估计朝鲜已经制造出多达60件核武器。 

Treffen Kim und Trump Juni 2019

2019年，朝鲜领导人金正恩与时任美国总统特朗普会晤

对朝鲜每年能增加多少核武器的估计各不相同，从6枚到18枚炸弹不等。在过去的一周里，朝鲜向海上发射了弹道导弹和巡航导弹。这些测试被认为是为了使其导弹部队多样化，以及加强其对韩国和日本的攻击能力——美国在日韩驻扎了8万名军人。专家说，这两种类型的导弹都可能配备核弹头。 

金正恩威胁说，除非华盛顿放弃对朝鲜的敌意，他将强化核武库并获得更先进的武器。显然，这是指美国领导的制裁，以及美韩定期军事演习。但是，金正恩仍然主动暂停试验直接针对美国本土的远程导弹，这表明他想保持在未来与美国进行外交接触的机会。  

 

 (美联社) 

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