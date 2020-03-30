专家恐疫情在香港蔓延 港府加大防控

(德国之声中文网) 3月30日港大微生物学系讲座教授袁国勇在电台节目指，在3月19日"全球检疫令"前，数以万计港人从外地入境而毋须接受检验，初期接受检测的人也可能验不到阳性。这两个星期，香港的确诊个案由138宗急剧增至3月27日的518宗，升幅近三倍。

袁国勇表示，加上香港整体检测量比韩国和新加坡还要低，令小区开始形成很多传播链而无法切断，断症后的追踪亦做得慢，形容现时疫情非常严重，情况危险;更补充最新由外地返港的确诊个案已约200宗，目前香港的疫情"有一些开始进入失控的状态......随时会有两千宗本地个案出现。"

针对香港整体检测量偏低的问题，袁认为政府应扩大至每天为7,500人做测试。

而根据香港01在3月29的报导，在3月19至26日的8天内，有近四万名人士接受检疫，但当中只有6,127人被医管局或卫生署要求做病毒快速测试或深喉唾液测试，检测率仅得约15%。

港府推出机埸深喉唾液检测10天，由3月29日早上起，将检测扩展至涵盖所有抵港而没有出现病征人士。

强制检疫

港府上周公布加强防疫措施，遏制疫情在小区爆发。由3月25日起（暂时为期14天），所有非香港居民从海外国家或地区乘搭飞机抵港将不准入境。从内地、澳门和台湾入境香港的非香港居民，如在过去14天曾经到过任何海外国家或地区，亦不准入境。所有从澳门和台湾入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，将和从内地入境安排一样，须接受强制检疫14天。其他措施包括加强对由英国、欧洲其他国家和美国抵港没有出现病征症的人士进行病毒测试等。

一经违犯隔离守则，最高可判处监禁六个月，并罚款25,000元。警方接获市民举报及经由政府电子监察系统发现有人涉嫌违反检疫令后，会迅速调查，一经搜获会将他们送往禁闭检疫中心。对于证据充分的个案，政府会提出检控。

香港机场的检疫监控

外国地区抵港人士强制检疫安排自3月19日实施以来，截至3月28日，警方截获超过70人违反检疫令，并把他们送往检疫中心。

入境人士皆需填写健康申报，一名男子在3月30日承认本月初在深圳湾口岸过关时，虚报接受检疫的地址，违反检疫令，法庭实时判监3个月，成为有关政策推行以来首宗被判监的案例。

按《预防及控制疾病（规定及指示）(业务及处所)规例》就餐饮业务发出指示，餐饮处所须于3日28日傍晚6时起执行六项措施，包括确保顾客数目不超过该处所通常座位数目一半，每张枱之间要保持1.5米的距离;不得有多于四人同坐一桌;顾客在该处所内除饮食外须一直佩戴口罩; 为进入食肆的人量度体温和提供消毒洁手液等。

此外，规例第二部分要求关闭六类场所，分别为游机中心、浴室、健身中心、游乐场所、公众娱乐场所和供租用举行社交聚会的派对房间; 今晨零时起禁止在公众地方多于四人的群组聚集。

实习记者:周正豪(综合报导)