 专家：德国气候政策犹嫌不足 | 德国新闻 | DW | 27.08.2023

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德国新闻

专家：德国气候政策犹嫌不足

气候问题专家委员会在其政策审查报告中指出，德国政府的建议不足以减缓气候变化，超过100项的措施无法构成一个有凝聚力的整体计划。

气候问题专家委员会主席Hans-Martin Henning（右）以及副主席Brigitte Knopf（左）

气候问题专家委员会主席Hans-Martin Henning（右）以及副主席Brigitte Knopf（左）

（德国之声中文网）一组专家委员会8月22日发布对德国政府气候提案的审查报告。

审查结果指出，拟议中的措施不足以让德国实现气候保护目标。

何以德国的气候努力还不足够？

专家发现，实施拟议的气候保护项目将能在2021年至2030年期间，减少相当于200公吨二氧化碳排放。然而，这仍不足以缩小目前的排放量与柏林在2019年通过的《气候保护法》中提出的气候目标之间的差距。

专家委员会主席亨宁（Hans-Martin Henning）表示：「就一些措施而言，我们对实施的可能性表示质疑。」

他补充说，委员会看到「现实与联邦政府的假设」之间存在脱节。「预期的总体减排量可能被高估。」

为什么要控制升温幅度不超过1.5度?

专家委员会认为，即使计划得到落实，存在的差距仍会比德国政府所声称的更大。专家们也表示，他们尚未从联邦政府获得足够数据，无法证实政策提案中声称的减排量。

该委员会还表示，政府的提议并不等同于一个有凝聚力的气候保护整体计划；一个有凝聚力的总体框架需要考虑到相互冲突的政治目标和潜在的社会冲突。

德国正采取哪些措施应对气候危机？

根据审查报告，联邦政府提出了130项措施作为其气候保护计划的一环。

不生孩子比较环保？

柏林于今年六月公布了气候保护提案草案。在专家委员会进行审查后，德国政府将对提案进行修订。

德国承诺在2030年前将温室气体排放量减少到1990年的65%，即总排放量减少4.4亿吨。2022年，德国的温室气体排放量为7.46亿吨。

绿党籍的联邦经济部长哈贝克早些时候曾表示，政府的计划将把当前排放量与减排目标之间的差距缩小80%。

更多阅读： 能源危机下 德国放弃碳中和目标？

（路透社、法新社）

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