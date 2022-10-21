专家：德国和欧盟必须向中国亮出红线

（德国之声中文网）柏林墨卡托中国研究所（MERICS）的中国问题专家德林豪森（Katja Drinhausen）认为，德国政府和欧盟在与北京举行直接会谈时，必须「明确表达自己的利益，但也要说明自己的红线」。德国总理肖尔茨将于11月初前往北京进行他上任后的首次访问。

北京过去在香港的行为已经违反了国际法，而根据联合国的一份报告，中国在新疆的行为恐怕也触犯了反人类罪。然而，与中国的贸易仍然保持稳定，德林豪森认为：「因为中国在经济上是如此举足轻重」。她向法新社表示，在西方没有予以重大制裁和压力的情况下，共产党有可能「得出结论，它可以默默地再向前迈进一步」。

向中国表明红线

这位墨卡托研究所政治与社会研究领域的负责人说，柏林和布鲁塞尔必须对中国的这番盘算作出回应，并向中国表明「德国和欧洲的红线在哪里」。她认为，做好准备、沟通明确的界限，并事先在内部达成一致，是「非常重要」的。

德林豪森警告，（德国领导人）不应该抱着「仅靠接触就能导致一些变化，或者在许多领域的政策软化」的希望去访问中国。但在习近平过去十年间的领导下，北京变得「更加顽固和不可预测」，在中国国内和国外都在推行强硬路线。

德国无法置身事外

德林豪森提到了其他国家的经验，如立陶宛，由于该国允许开设「台湾代表处」，中国暂停了对立陶宛的牛肉进口。北京对欧洲机构和个人实施制裁，种种这些导致不和谐的措施，「在某种程度上是在用大炮打蚊子」，德林豪森认为，德国无法置身事外。她说：「必须考虑到新的变数」，这不是一个「通过持续遵守北京的红线」就可以避免的问题。

在提到习近平对台湾的威胁时，德林豪森指出：「战争并非迫在眉睫」。在美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾后，习近平强调中国在台湾问题上「决不承诺放弃使用武力」，德林豪森认为这一点并不令人惊讶。北京不希望在台湾政策上受到外部力量的挑衅，而是希望按照自己的时间表进行。

台海风险升级

德林豪森强调，最近在习近平的讲话和文件中都较少听到寻求和平解决与台湾冲突的表述。此外，在佩洛西访问期间，中国首次实行了对该岛的封锁。基本上，「军演意味着具体的风险升级」。

習近平二十大談台港

自1949年中国和台湾分裂以来，北京一直将该岛国视为一块分离的领土。中国希望两岸未来能够实现「祖国统一」，必要时将通过军事力量实现。北京近年来试图迫使台湾退出国际组织 -- 例如，台湾甚至被迫退出国际鸟盟 -- 这一事实也是「北京从根本上寻求改变现状的一个重要指标」。

德国议员访台

鉴于与中国的关系日益紧张，德国联邦议院人权委员会的成员希望藉由自10月23日开始的对台访问，发出支持民主岛国的信号。正如代表团团长海德（Peter Heidt）告诉德新社记者的那样，这次将持续到周三的访问是为了「希望能紧密合作」以及倡导「台湾独立」。

来自社民党、自民党、绿党和联盟党（基民盟/基社盟）的六位议员组成的小组不愿受中方的抗议影响。海德指出：「如果我们受恐吓影响，那么中国会认为，反正他们什么也不会做。这就会导致，台湾迟早被武力接管的风险越来越高。」

中国未来疫情政策

德林豪森认为，在二十大之后，中国对新冠疫情的进一步处理值得关注。疫情以来，北京「偏安」在其防疫政策的「优势」中，没有持续推进疫苗接种和加强针，这是一个「关键失败」。

由于多次封锁，中国当地的民众正在付出「非常高的代价」，并且由于没有大规模接种加强针，目前疫苗保护率普遍很低。北京「现在必须在卫生政策方面迅速采取行动」，明年在新冠问题上面临着 「艰巨的任务」。

（法新社、德新社）

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