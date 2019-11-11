专家小组：香港监警会能力不足、权力不够

（德国之声中文网）"香港01"报道，监警会之前曾邀请5名国际专家组成小组，协助审视警方的行动。其中一名专家斯托得（Clifford Stott）在社交媒体推特上发布了专家小组调查声明，指出监警会缺欠调查能力，机构面临结构性限制，必须加强权力范畴，包括向警方及其他组织索取事实，迅速获取警方重要文件，不足以应付香港示威事件的规模。声明认为监警会不符合重视自由与权利的社会的国际监警察组织标准，建议改成立独立调查委员会。

示威者的五大诉求之一是成立独立调查委员会。香港特首林郑月娥曾多次表示反对，称目前的警察监督机构监警会(IPCC)能够胜任这项工作。但示威方认为，监警会缺乏足够的法定调查权力，而且建制派占据多数委员，难以得出独立的调查结果，让警方为其行动承担后果。

监警会9月初公布的5名专家分别来自英国、澳大利亚、加拿大还有新西兰。《南华早报》援引专家小组主席、前英国警察总监察丹尼斯·奥康纳（Denis O'Connor）表示："我们完全不排除进行独立调查，如果要进行独立调查，可能要立即展开。"

"香港01"报道，斯托得发出声明后，香港监警会发出回应，证实这份声明由国际专家们撰写。不过监警会表示，斯托得发布的内容并非专家组的公告，而是他的个人行动，因此对他发文感到失望。

自由时报报道，监警会前委员郑承隆认同国际专家小组的说法，他建议港府引用《紧急法》扩大监警会权力，或者尽快成立独立调查委员会。国际特赦组织香港分会促港府迅速成立独立调查委员会，否则难以平息暴力状况。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.11 警察再开枪 路人被焚 11月11日在香港西湾河地区，一名警察在追捕示威者的过程中开枪，击中两名示威者。这是自10月1日国庆节示威中警方开枪打伤一名学生后，第三次有人在冲突中被警方开枪击中。同一天在马鞍山，一名男子疑因与政见不同者发生口角冲突，当街被人泼洒易燃液体点火烧成重伤。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.08 港科大生堕楼后身亡 香港科技大学学生周梓乐11月4日在将军澳示威活动期间，从停车场堕下重创。昏迷超过四天后，22岁的周梓乐于8日不治身亡。香港各界哀悼的同时，警方被质疑阻碍救护车到达现场，导致延误救援。但警方否认阻挠救援的说法。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.06 何君尧遇刺 11月6日，香港建制派立法会议员何君尧（8月12日资料图片）在进行拉票活动时，被一名男子拔出利器刺伤。事件中，何君尧的两位同事也受伤。何君尧当晚发文说，候选人竟然受到凶徒蓄意的袭击，"是香港区议会直选上黑色的一天“。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.03 民主派议员被咬断耳 11月3日晚间，香港多区集会再次演变为暴力冲突。香港民主派区议员赵家贤遭一名男子咬断耳朵。赵家贤指出，当时看到有袭击者用刀砍伤市民，前往劝阻时遭对方攻击并咬断耳朵。警方指这一事件中总共有6人受伤，3人被捕。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.02 新华社驻港办遭纵火 11月2日，香港的示威集会再度演变成警民冲突，超过200人被捕，不同阵营的示威者之间也发生了暴力冲突。新华社驻港机构大楼遭到袭击，建筑物玻璃墙和玻璃门被打碎，大堂则遭人纵火。这不仅引来中国官方媒体的高调声讨，香港记者协会也对针对新闻媒体的暴力行动予以谴责。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.29 黄之锋被取消区议会参选资格 10月29日，香港众志秘书长黄之锋正式收到“提名无效”的通知，成为区议会选举当中唯一一名被DQ(取消资格)的候选人。黄之锋被告知因不符合参选资格提名无效，而主要原因是黄之锋并未放弃以港独作为自决前途的选项。他表示：「我强烈谴责政府的政治筛选与审查，剥夺我的参选权利，反映选举主任沦为思想警察。 」

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.23 《逃犯条例》修订案正式撤回 10月23日，香港立法会召开大会，保安局局长李家超正式宣布撤回《逃犯条例》修订案，为这一极具争议的草案划上句号。同一天，引发修例风波的命案当事人陈同佳刑满出狱（图）。围绕这一修例的争议在香港引发的大规模示威和骚乱已经持续了4个月，运动也从最初的“反送中”演变为港人追求“更多的民主和自由”。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.04 港府推《禁蒙面法》 10月4日，特首林郑月娥宣布，引用港英时期制定的《紧急情况法》订立《禁蒙面法》，禁止公民在参与公众集会时蒙面。违例者最高可判一年监禁。这一做法被抗议运动批评是无视警方暴力执法过度、进一步限制公民自由，立即引发抗议活动及至警民冲突。一名14岁少年被警察开枪击中大腿。多个地铁站遭纵火，中国银行，中移动商店，美心集团食肆等成为袭击目标。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.01 国庆日抗议 示威者中弹 10月1日中华人民共和国庆祝建国70周年之际，香港各区发生大规模抗议。警方除了使用催泪弹和水炮車驱散示威者，更多次使用实弹开枪，致一名18岁青年中弹。这是香港抗议运动以来，首次有示威者中枪受伤，引发国际层面高度担忧。欧盟也再次呼吁各方对话、避免事态升级。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 9.04 林郑月娥正式撤回《逃犯条例》 在「反送中」示威届满三个月之后，林郑月娥透过电视讲话，宣布正式撤回修例。虽然这是许多示威者期盼的结果，但是这却不能让示威者的怒气平息，因为众多市民关心的「成立独立调查委员会」，林郑仍然不允成立，并表示将全力支持现有的单位监警会的工作。众人批评林郑的让步来得「太小太晚」，接下来仍然会继续上街抗议。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 9.02 开学日罢课 9月2日，中学生与大学生都在开学第一天举行罢课集会，跨界别行业则连续两天罢工集会。有的罢课学生穿校服、戴头盔与猪嘴表达抗议，有的学生在校外手拉手组成人链，还有的举标语下跪。不少学生都告诉德国之声，所属的学系并没有留难罢课同学，老师特别在罢课期间为课堂录影或豁免计算出席率，让学生可以在课外时间继续学业。然而，中国国务院港澳半则是以这个事件谴责示威者「将黑手伸进校园」。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.31 太子车厢 「八三一决定」五周年当天，示威者情绪激动，警察清场也更激进。示威者在这天燃烧与投掷汽油弹，而警方也在这天首次动用颜色水。这天晚上，多个视频以不同立场呈现了太子车厢中示威者与乘客起争执的事件，虽然难以证实前因后果，但是可以确定的是，最终香港警察进入港铁太子地铁站，并对列车中携带雨伞，戴着口罩的疑似示威人群施以重暴，期间不分男女。警方在之后的记者会当中，也无法说明他们在执法当下如何区分一般乘客与示威者。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.25 警方首次实弹开枪 8月25日，在香港西北部举行的荃葵青大游行中爆发激烈警民冲突，总共有22人受伤送医，36人被逮捕，其中年龄最小的为12岁。在荃湾一处抗争地点，警员与示威者发生近距离冲突，警员拔出手枪吓阻，随后开枪，打伤一名示威者。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.23 香港“万人牵手” 8月23日，香港抗议活动以另一新形式发声：以当年开启了苏联解体大幕的波罗的海国家示威运动为榜样，在港铁港岛线、荃湾线和观塘线共39个港铁站组成名为“香港之路”的人链，表达政治述求。示威者同时表示，活动并非要鼓吹独立，而是要凸显和平示威民众团结的力量。



监警会主席梁定邦昨日向媒体表示认同专家小组的意见，会在明年初提交的首阶段报告中提及监警会现在没有足够权力搜证。监警会副主席张华峰向"香港01"表示，海外专家对香港情况未必了解的透彻，他还指出，早前与专家小组就保密会议内容达成共识，认为对方不应该发表公开声明，为此，监警会将会召开特别会议进行讨论。但是事实上，政府在9月委任国际专家的时候，张华峰当时称赞专家们具有经验和公信力，认为对监警会的工作会有很大帮助。

香港特首林政月娥也对这次报告结果做出回应，她说，监警会主动提出审视反修例风波中警方程序上是否有改善的地方，政府会支持，她要等监警会考虑国际专家意见和发表报告后，政府才做回应。

文木 / 李芊（法新社等）