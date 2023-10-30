专家如何看塞尔维亚武器库中的“中国制造”？

（德国之声中文网）塞尔维亚副总理兼防长武切维奇（Milos Vucevic）在不久前接受中国官媒《环球时报》采访时表示，“来自中国的武器装备使塞尔维亚获得了许多国家所没有的军事能力”。他在采访中特别提到中国向塞尔维亚交付的FK-3中程防空导弹武器系统和CH-95、CH-92A无人机，不过未谈及具体数量。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）武器交付项目的研究员卡塔琳娜·乔基奇（Katarina Djokic）对DW表示，实际上塞尔维亚从中国购买的武器规模并不大。

乔基奇说，目前FK-3中程防空系统的一个炮兵连以及四个导弹发射车已经交付，另外还有两个炮兵连尚未交付。此外，中国向塞尔维亚交付了六架 CH-92A 型无人机以及至少一架CH-95。她表示，中国可能交付了更多CH-95，但只有一架已经公开展示。“这些是塞尔维亚迄今为止从中国获得的所有主要武器装备。”

普遍认为，CH-92A无人机主要用于观察和作战；CH95是作战无人机。

塞尔维亚知名军事专家弗拉迪·拉杜洛维奇（Vlade Radulović）对DW表示，塞尔维亚方面的想法是“总共购置四个FK-3炮兵连”，不过目前据说只拥有一个。

来自中国的军事装备有多重要？

中国2022年4月向塞尔维亚交付FK-3中程防空系统系统时，西方媒体对此进行了大量报道。当时美联社的报道指出，这是中国该导弹系统首次在欧洲国家得到应用。

在接受《环球时报》采访时，塞尔维亚防长武切维奇也表示， “从中国引进现代化的FK-3系统会为我国的领空以及整个国家提供更多的安全保障”。

塞尔维亚军事专家拉杜洛维奇告诉DW，此前，塞尔维亚防空系统一直依赖前苏联的“涅瓦”（Neva），“FK3意义重大，因为塞尔维亚军队还没有这样的武器。该系统的射程约为100公里，与前苏联旧式的‘涅瓦’系统相比有了很大的提高”。

与此同时，斯德哥尔摩国际和平研究所研究员乔基奇指出，塞尔维亚是欧洲唯一一个武器库中拥有来自中国的主要武器装备的国家，但由于塞尔维亚进口的中国武器装备数量较少，“其象征意义大于战略意义”。

她对DW 说，“武装无人机确实是塞尔维亚武器库中的一个新事物，在该国购买时也是西巴尔干地区的一个新事物，但它们数量太少，很难发挥多大作用”。

不过，塞尔维亚的一些军事专家称，中国的无人机技术在塞尔维亚自己的无人机“Pegasus”的研发中发挥了关键作用。据报道，这种无人机目前正在批量生产。

“塞尔维亚军事上不依赖中国”

斯德哥尔摩国际和平研究所的乔基奇表示，中国武器装备的成本相对较低，而且与德国等国相比，中国在武器出口授权方面表现出灵活性，因此塞尔维亚会对中国装备感兴趣。“但塞尔维亚在军事上并不依赖中国，因为其军事装备来源多种多样。”

她告诉DW，“直到2022年2月（俄乌战争爆发前），俄罗斯一直是塞尔维亚军事装备的主要来源，包括二手战斗机、运输和作战直升机以及反坦克发射器。同时，塞尔维亚还向法国订购了短程防空系统和雷达，向德国订购了轻型通用直升机，向西班牙订购了运输机”。

“此外，塞尔维亚已表示有兴趣购买法国的阵风战斗机，并与西班牙一起参与无人机开发项目。今年，阿联酋计划向交付塞尔维亚交付一批闲置弹药。在过去十年中，塞尔维亚与俄罗斯、白俄罗斯、以色列、西班牙、阿塞拜疆和意大利签署了军备或国防工业合作协议或谅解备忘录”，乔基奇说。

这位斯德哥尔摩国际和平研究所的学者指出，所有这些都表明，塞尔维亚在国防采购方面采取的是非常务实的做法，而不是针对单一国家的战略导向。“事实上，塞尔维亚政府以宣布军事中立为理由，在世界不同地区寻求最好的交易。”

如何整合不同系统的武器装备是个问题

塞尔维亚确实曾公开展示包括FK-3在内的一系列东西方武器。在接受《环球时报》采访时，该国防长武切维奇也强调，塞尔维亚作为一个持有中立立场的国家，“与东西方伙伴都有合作”。

“所有军事采购都有其政治渊源”，塞尔维亚军事专家拉杜洛维奇对DW说。“对塞尔维亚来说，中国是一个折中的解决方案，因为自俄罗斯受到西方制裁以来，贝尔格莱德因（购买）俄罗斯武器而受到批评”。

不过，拉杜洛维奇也指出了塞尔维亚在面对中国武器装备时面临的一些问题和挑战。一个是缺乏使用中国武器的历史经验。“在南斯拉夫时期，武器大多是苏联制造的，那时也有西方的系统，但没有中国的。”

另一个问题是如何整合这些来自各方的武器装备。有批评人士称，塞尔维亚政客——特别是总统武契奇，像在跳蚤市场一样从各方购买武器。

军事专家拉杜洛维奇以空中力量为例解释了这一点：“如何整合所有这些？我们有俄罗斯的米格战斗机，我们自己的‘阿德勒’（Adler'）和‘莫维’（Möwe）飞机，想买法国的阵风战斗机，直升机是空客的，然后我们有中国的无人机。在防空方面，我们有 FK3、法国‘西北风’（Mistral）防空系统、俄罗斯‘盔甲’（Pantsir）系统、前苏联的‘涅瓦’系统。要把所有这些都与雷达系统结合起来，这……非常复杂。”

“中国武器不会改变地区力量平衡”

塞尔维亚从中国购买防空导弹一度引起了邻国的不满。据一些媒体当时报道，黑山总统和科索沃总理随即表示，他们担心这些武器系统会危及他们的国家。

塞尔维亚不承认科索沃独立。该地区局势一直没有真正平缓。科索沃在游击队起义和1999年北约干预后于2008年宣布从塞尔维亚独立，并随即获得许多国家承认。不过，像俄罗斯一样，中国也不承认科索沃的独立国家地位。

中国官媒《环球时报》在采访塞尔维亚防长武切维奇时批评西方媒体“借机炒作、称中国提供的武器装备改变了地区军力的均衡”。对此，武切维奇回应称，“那些声称中国武器装备的交付改变了地区军力平衡的人，在我们的邻国装备战机、火炮和导弹系统、装甲车辆、反坦克武器系统或无人机等与防御目的完全相反的武器装备时，通常装聋作哑”。

武切维奇对于邻国获得武器装备的说法并非没有依据。武器交付领域的专家乔基奇指出，北约领导的驻科索沃国际维和特派团（KFOR）仍然是那里的主要安全提供者。“该安全部队于2018年开始向正式武装部队转型。他们从土耳其获得了一些装甲车和5架Bayraktar TB-2无人机。”

乔基奇也表示，塞尔维亚武装部队一直在与人员短缺作斗争。此外，虽然塞尔维亚近年来用于军备采购的国防预算比例相当高，但军事运营资金却相对较低，“例如，2023年的运营资金不到国防预算的 15%。”

塞尔维亚军事专家拉杜洛维奇认为，巴尔干地区不存在军备竞赛的问题。他说，要实现军备竞赛，“经济、军火部门和军队必须强大，而前南斯拉夫各个共和国的情况并非如此。”他也指出，塞尔维亚军队中的中国武器或者其他武器都不会改变该地区的力量平衡。

拉杜洛维奇说：“塞尔维亚周边几乎所有国家都是北约成员国。北约军队驻扎在波斯尼亚和科索沃。我们没有能力在可能的冲突中对抗北约。中国武器不会改变任何事情。”

DW塞尔维亚语组记者Nemanja Rujevic对本文有贡献。

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