专家：大多数病人不需要去医院

(德国之声中文网)上周，世界卫生组织（WHO）要求中国提供信息和数据。自今年10月份以来，世卫一直在监测中国、尤其是北方地区，儿童呼吸道疾病激增的情况。

在世卫上周四（11月23日）举行的紧急电话会议上，中国卫生官员告知，这波呼吸道疾病是由"已知病原体"引起的，而且仅限于儿童。这些病原体包括流感、呼吸道合胞病毒（RSV）和肺炎支原体（一种引发肺炎的细菌），它们已在中国流行数周。

中国卫生官员还表示，"呼吸道疾病的增加，并未导致病人数量超过医院容量"。世界卫生组织官员接受西方媒体访问时说，根据中方提供的信息，中国当前一波学龄儿童呼吸道疾病的峰值低于疫情前的2018-2019年。

医院里排长队 家长忧心忡忡

然而，在此之前的数周里，中国社交媒体上流传着北京等地医院候诊室爆满的图片，孩父母忧心忡忡，排着长队，据称有时等待数小时甚至数天才能轮上。

央视今年11月初曾警告道，支原体肺炎疫情正在不断扩大。11月13日，中国国家卫健委召开新闻发布会，报告了全国范围内"以儿童为主的呼吸道疾病发病率"上升的情况。

世卫在上周电话会议后发表报告称，"中国当局将这一呼吸道疾病增长，归因于新冠疫情解封以及寒冷季节的到来"。

周日（11月26日），中国卫健委发言人米峰要求在全国各地增设诊室和治疗区域，适当延长服务时间，加强药品供应保障。

卫生官员沟通能力差

尽管各方都表示，此类感冒和流感病例增加"并非意料之外"，但人们对此的担忧并未消解。

人们联想起，2019年底始于中国武汉市的新冠疫情早期，中国曾因数据的透明度遭到质疑和批评。香港大学生物医学学院教授、病毒学专家金冬雁对德国之声表示，中国公共卫生官员传达信息不力，导致目前中国患病儿童家长的恐慌和困惑。

他说，在11月13日卫健委的新闻发布会上，公共卫生官员"未能很好地"向内地公众或国外解释数据变化的原因，而感冒和流感相对较轻的预测根据为何，也缺乏说明。

金冬雁说，"许多家长把孩子送到医院，因为他们感到困惑，担心情况不妙"，而医院人满为患，一定程度上归结为中国医疗体系的问题，"每个人都去最好的医院，即使孩子只是轻微感冒，也要在那里等上几小时、甚至几天，才能看上医生。这就是看病的心态。"他说，事实上，大多数病人并不需要去医院。

这位病毒学家认为，中国卫健委11月13日新闻会上专家特别解释了"肺炎支原体"的特性，而这个词汇让人们感到害怕。其实，"只有3%到10%的支原体感染会发展成肺炎"，"即便这一小部分人患上肺炎，也是轻微的，康复前景非常好。"

（原文为英语发表，有删节）

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