专家：圣诞若不控制聚会 德国恐迎第三波疫情

(德国之声中文网)德国新冠病毒新感染人数仍居高不下。周四（12月24日），德国卫生当局宣布，一天之内向罗伯特-科赫研究所（RKI）报告的新感染案例为32195例和802例死亡案例。 上周四(12月17日)，德国卫生机构向罗伯特·科赫研究所提交的新感染数字26923人，死亡人数698人。但是由于技术原因，这一数字不包括巴登-符腾堡州的大约3500个感染病例。在后补了这些感染案例之后，上周五公布的新感染案例因此达到33777例的最高值。本周三（12月23日）死亡人数创最高纪录，多达962人。

周四，卫生部门统计的7天内每10万居民新增感染率为196.2。周二（12月22日）达到197.6的峰值。到目前为止，萨克森州的峰值最高，7天发病率为425.7，是全国平均水平的两倍多。

医生警告第三波感染浪潮

德国医生协会主席克劳斯·赖因哈特（Klaus Reinhardt ）呼吁德国公民圣诞节期间的家人接触降到最低限度，尽量不要达到聚会限制的最高标准。这位德国医生协会主席在杜塞尔多夫向《莱茵邮报》表示:"我再次呼吁大家理智行事，尤其是在节假日期间。"

德国重症监护和急诊医学跨学科协会主席乌韦·詹森斯（Uwe Jansens）也警告说：如果公民在圣诞节期间不能充分减少接触，1月份可能会出现第三波感染高潮。他说："我们重症监护医生敦促人们不要在圣诞节去看望奶奶和爷爷，而是要老老实实地呆在家里，" 只有"最大限度的限制接触"，才能防止第三波病毒感染潮。

圣诞夜教堂开放，放弃集体唱圣歌

德国圣诞夜当天各教堂在采取防疫措施的前提下正常开放，对做弥撒的人进行事先登记，做人数限制。此前，德国社会对教会是否在圣诞节期间如同其它文化体育设施一样也暂时关闭进行了讨论。

德国天主教徒中央委员会（ZdK）主席托马斯·斯特恩伯格（Thomas Sternberg）反对在圣诞节期间禁止举办弥撒。他向《奥格斯堡汇报》表示，在卫生防疫方面天主教会非常认真负责，严格遵守规定。"天主教信徒从来没有反对过合理的解决方案，但这不意味着可以全面禁止节日弥撒。" 斯特恩伯格还强调，弥撒不能简单地以在线的形式举办，因为这是社区的庆祝活动。

斯特恩伯格强调，放弃唱圣歌使新冠病毒的重要传播途径被切断。他同时建议风险群体不要参加教会弥撒。同时他又补充说："但有非常，非常多的人希望在圣诞节参加教堂庆典仪式。"斯特恩伯格还说："一些以往被视为理所当然的东西，在这个特殊之年让人们突然认识到了其价值。" "当人们需要放弃访问教堂的时候，很多人才意识到其意义"。据悉，斯特恩伯格本人将与家人一起庆祝圣诞夜。

李京慧/洪沙 （德新社、天主教通讯社等）

疫情之下庆贺圣诞节 德累斯顿圣母教堂 位于德累斯顿的圣母教堂（Frauenkirche）被全世界视为和解的象征。它在第二次世界大战中被毁后，依靠来自世界各地的捐款获得重建。自1993年在废墟中清理出教堂的圣坛之后，每年的12月23日会在这里举行了晚间露天弥撒。去年的圣诞弥撒有18000人参加。今年教堂只在线直播弥撒仪式，但是现场没有参与祈祷的民众。

疫情之下庆贺圣诞节 莱比锡圣托马斯大教堂 莱比锡的尼古拉教堂代表着和平革命，圣托马斯大教堂的最著名之处则是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（Johann Sebastian Bach）长期在该教堂唱诗班担任指挥。每年的圣诞夜，莱比锡人都会来到托马斯大教堂聆听唱诗班的合唱。今年圣诞夜合唱团依旧进行演唱，但是来访人数受限，需要提前报名。

疫情之下庆贺圣诞节 慕尼黑圣母教堂 气势宏伟的恢宏的慕尼黑圣母教堂（Liebfrauendom）是巴伐利亚州首府的标志性建筑。平安夜当天下午3点，两座塔内的十座钟同时敲响，钟声延续20分钟，标志着圣诞节的开始。因为只有130名登记注册的访客可以参加庄严的圣诞弥撒，所以仪式也将在互联网上进行直播。

疫情之下庆贺圣诞节 科隆大教堂 科隆大教堂是莱茵河畔这个大都市的地标性建筑，远远就能看到。科隆大教堂高157米，是世界第三高的教堂。尽管今年实施了严格的防疫规定，但为了让尽可能多的人参加这座哥特式大教堂的圣诞庆祝仪式，将总共举行四场圣诞弥撒，参加者必须提前在网上报名。

疫情之下庆贺圣诞节 亚琛大教堂 亚琛大教堂已经有1224年的历史，修建于查理大帝（Karl dem Großen）时代。连续几个世纪一直是德国国王的加冕教堂。在大教堂巨大的穹顶下举行的节日圣诞弥撒令人感受非凡。由于疫情原因，今年的圣诞弥撒每场只允许120人参加，为了满足更多人的愿望，因此弥撒的次数也将翻番。

疫情之下庆贺圣诞节 汉堡米歇尔大教堂 汉堡人习惯称呼圣米迦勒教堂为 "米歇尔大教堂"。它是德国北部一座最美的巴洛克式教堂。圣诞之夜，米歇尔大教堂总会持续的举行弥撒，上千支蜡烛被点燃，人们一起歌唱。这一深受人们欢迎的传统今年仍将延续。但是由于受到防疫措施的限制，弥撒仪式将在室内和室外交替进行。

疫情之下庆贺圣诞节 柏林凯撒·威廉纪念教堂 凯撒·威廉纪念教堂二战中被摧毁，仅留下教堂塔楼残骸以示纪念。旁边的新教堂既是一个地标，也是一个给人以安慰和信心的地方。圣诞之夜，这里将举行几场弥撒，但参加者需提前报名。

疫情之下庆贺圣诞节 乌尔姆大教堂 乌尔姆大教堂高161.53米，拥有世界上最高的教堂塔楼。天气好的时候，从观景台上可以看到远处的阿尔卑斯山。今年的圣诞之夜，这个德国最大的新教教堂也会举行圣诞弥撒。参加者时间只限半小时，而且必须预约，并被要求遵守新冠疫情卫生和保持距离的规定。

疫情之下庆贺圣诞节 希尔德斯海姆大教堂 下萨克森州的希尔德斯海姆市拥有近40座教堂。其中圣玛丽大教堂有1200年的历史，是罗马式建筑艺术的一颗明珠。今年的圣诞节期间，这里将举行11场圣诞弥撒，每场只对80名提前报名者开放。圣诞夜弥撒也在网上直播。

疫情之下庆贺圣诞节 埃尔福特圣玛丽大教堂 埃尔福特最具标志性的建筑是圣玛丽大教堂和圣塞维利大教堂组成的哥特式双子教堂。对许多埃尔福特人来说，大教堂山丘是给人带来圣诞节神秘感的地方。每年圣诞夜23点30分，圣玛丽大教堂便开始举行平安夜赞美会，唱圣诞颂歌，传圣诞福音。这些仪式今年仍将举行，当然需要以保持距离和遵守防疫措施为前提。 作者: Anne Termèche



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