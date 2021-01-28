专家:口头上“尊重”无法改善澳大利亚对华关系

（德国之声中文网）愿意为澳大利亚和中国之间贸易和外交大战充当“和事佬”的是新西兰，截至目前已经有两位新西兰内阁部长希望能帮助澳中改善关系。

去年12月15日新西兰外交部长纳纳亚·马胡塔（Nanaia Mahuta）表示可以帮助澳中两国“协商休战”。

马胡塔希望能够借助2021年举办亚太经合组织会议的机会把澳中两国拉上协商的谈判桌。

2021年1月27日，新西兰贸易部长达米安·奥康纳（Damien O'Connor）在接受美国全国广播公司商业频道（CNBC）采访时更是直接给出了澳中关系解冻的药方——对中国“表现出尊重”。

他表示：“如果(澳大利亚)跟随我们，表现出尊重，我猜，时不时地多一点外交手段，在措辞上谨慎一些，他们也可能(在对华关系上)处于(和新西兰)类似的位置。”

“尊重”的好处

新西兰的“尊重”和“谨慎”为自己赢得了与中国之间升级版的自贸协定。

中国和新西兰签署了自由贸易协定升级议定书

1月26日，中国和新西兰通过视频方式签署了自由贸易协定升级议定书。中国官方新华社表示，“双方在市场准入方面作出了更大的开放承诺，扩大了服务贸易最惠国待遇承诺的涵盖范围。”同时还增加了电子商务、政府采购、竞争政策、环境与贸易4个领域的规则。

新西兰和中国的自贸协定在2008年签署。新西兰商务部网站公布的信息显示，中国是新西兰最大的贸易伙伴。

从自由贸易协定签署以来，包括货贸和服贸在内的双边贸易已从80亿新西兰元翻了两番，达到320多亿新西兰元。

新西兰政府意识到贸易将是该国“从新冠疫情中复苏的关键助力”，并称“和中国自贸协定升级是新西兰贸易复苏战略的重要内容之一。”

在新西兰，四分之一的工作依赖于出口市场，而这些工作往往生产率更高，工资也更高。

与此同时，澳大利亚新任贸易部长丹·特汗（Dan Tehan）给中国新任商务部长王文涛致信，希望能够重建沟通渠道，“表明了澳方在许多问题上与中国接触的强烈意愿”。

但中国商务部并没有直接表达回复沟通的意愿，而是“希望澳方多做有利于中澳互信与合作的事，推动中澳关系早日重回正轨。”

澳大利亚是中国重要的矿产原料进口国

口头“尊重”无法改善澳中关系

澳大利亚智库洛伊研究所（Lowy Institute）澳中关系项目主管蔡源对德国之声表示，澳中两国之间的关系无法仅仅通过“尊重”来解决。

“新西兰方面的说法是，和中国打交道的时候在外交辞令和用语上进行比较温和的、有建设性的方式进行沟通，会有助于两国关系的发展从而带动经贸关系的发展。”他说。

“但是在对中国的关系上，澳大利亚和新西兰有着本质的不同。”

澳大利和新西兰属于由美国领导的“五眼联盟”，但是其在涉及中国的问题上，新西兰的做法比较温和。

新西兰没有参与2020年美国主导在南中国海的军事演习，也没有就香港问题参与美国、英国、澳大利亚和加拿大联合发布的谴责声明。

“新西兰一直坚持奉行自己的外交政策，走自己独立的路线，和美国的政策不一定完全一致。”蔡源说。

此外，蔡源指出澳大利亚和中国存在着“结构性”矛盾，与新中关系不同。

“我们可以看到，澳大利亚的一些法律和政策，例如外国投资法，特别是反外国干涉法以及在南中国海问题上的态度，都关系着澳大利亚的整体国家政策和意识形态认知。”他说。

“在这些领域，澳大利亚和中国有着结构上的矛盾，因此通过外交辞令的改善，从而能够增强两国关系是不太可能的。”

澳大利亚对华贸易总额优于预期

尽管澳大利亚和中国之间的贸易争端火药味浓烈，但是从贸易总量的数据上来看，中国对澳制裁似乎没有达到预期效果。

澳大利亚统计局的数据显示，在2020年澳大利亚向中国出口的金属矿石和谷物和2019年相比出现了大幅增长。

金属矿石出口额达20多亿澳元，增加45%。谷物则激增了681%，总额达到接近2.5亿澳元的水平。

因此，2020年是历史上澳大利亚向中国出口总额第二高的年份。

德勤经济研究（Deloitte Access Economics）的经济师克里斯·理查德森（Chris Richarderson）在接受澳大利亚广播公司采访时表示，2021年澳大利亚的经济会缓慢复苏。

商界对于中国的态度也强硬起来。澳大利亚工业集团（Australian Industry Group）首席执行官英尼斯·维诺克斯（Innes Willox）在澳大利亚人报的采访中呼吁澳大利亚企业抵制来自中国的欺凌，并敦促外交官们亲历亲为帮助寻找替代市场。

澳大利亚联邦财政部长乔希·弗赖登伯格（Josh Frydenberg）更是引用习近平在世界经济论坛达沃斯峰会上“反对恃强凌弱”的发言，指责中国罗列对澳大利亚的要求并表示不会“妥协自己的价值”。

澳大利亚对华关系的民意基础

随着外交以及贸易关系一样跌入谷底的还有澳大利亚民间对中国的态度。

洛伊研究所2020年的民调显示，澳大利亚民众对中国的信任达到了历史上的最低点，只有23%的人表示他们非常信任中国，或者相信中国在一定程度上“对世界负责”。

更是有高达94%的澳大利亚人希望澳大利亚政府寻找其他市场，以减少在经济上对中国的依赖。

将中国视为经济伙伴的澳大利亚人锐减，两年来下降了27个百分点，从2018年的82%降至2020年的55%。

蔡源认为，澳大利亚政府对华政策也受到了舆论环境的影响。

他说：“执政的联盟党政府需要应对和回应澳大利亚民众以及媒体舆论的声音。澳大利亚的对华政策也需要考虑这些内容，而不仅仅的是单一的经济考虑。”

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