专家：印尼足球惨剧并非偶然

（德国之声中文网）上周六（10月1日）晚上，印尼超级联赛中阿雷马队（Arema FC）和帕尔斯巴亚队(Persebaya Surabaya)的比赛在混乱和悲剧中结束。当警方动用催泪瓦斯时已经出现了大规模恐慌，许多受害者显然遭受踩踏而死。截至当地时间周日，已造成125人死亡。

目前所知的死亡人数，已经可以确认这是印尼足球运动史上死亡人数最多的体育场踩踏悲剧，也名列全球第三，仅次于2001年加纳阿克拉体育场悲剧（126人死亡）。1964年发生在秘鲁利马的国家体育场内的足球惨案，造成328人死亡。

印尼超级联赛已经暂停，主场阿雷马俱乐部被禁止在本赛季剩余时间内举办比赛，同时印尼足球协会（PSSI）启动了相关调查。

然而，对于那些熟悉印尼足球、球迷文化和体育场治安的人来说，发生在印尼东爪哇省坎朱鲁汉（Kanjuruhan）体育场的这场悲剧并非偶然。

英国的全球球迷文化专家蒙塔格（James Montague）说：“糟糕的组织、糟糕的设施、糟糕的治安以及球迷文化的暴力成分——这是一场迟早会发生的灾难。”他在撰写2020年出版的著作《1312：铁杆球迷之间》时曾与印尼球迷一起旅行。

瑞士作家布兰多（Andrin Brändle）与印尼球队斯莱曼（PSS Sleman）共度过一个夏天之后，出版了《斯莱曼之夏》。他和蒙塔格持相同的看法，他为瑞士德语广播电视(SRF) 写道，“次等的基础设施”、“缺乏协调的安保”和“现场令人难以置信的暴力冲动”是这场悲剧的主要原因。

暴力丛生的球迷文化

印尼拥有东南亚最活跃、最激进的球迷文化之一，比赛参与度很高，场内场外都激情喷发，但时常伴随着暴力。

事发当晚，阿雷马队（Arema FC）以2比3失利于对手帕尔斯巴亚队(Persebaya Surabaya)，随后，数千名愤怒的阿雷马球迷冲进了球场。

“这并不罕见，经常发生。” 蒙塔格告诉德国之声记者说，“你经常可以看到教练因比赛成绩不佳而被球迷攻击。”

阿雷马的球迷占领了球场，与阿雷马队的球员交谈。随后，防暴警察赶来，混乱程度升级了。

蒙塔格解释说：“印尼存在一种令人难以置信的球迷文化，它与早期的英国和意大利体育运动的激进时期有很多共同之处，大量的年轻人参与足球文化，投身于赛事并展示精心设计的舞蹈。”

他说，“在印尼，支持足球俱乐部已经成为一种生活方式。但多年来，它也成为最为暴力的观球场所之一。在过去的几十年里，有超过80人命丧足球场。”

布兰多补充说，“缺乏现代监控基础设施”和“当局处置不力”导致很少球迷因为暴力而被绳之以法。

警察的无能和添乱

根据蒙塔格的说法，印尼的足球惨剧不仅仅因为球迷的疯狂，还因为警察的无能。他指责警察的应对“很白痴”。

他说：“警察没有装备，也不擅长现场处置，所以我们看到，他们采取了残酷的暴力和陈旧的控制模式。”

事实上，坎朱鲁汉体育场的现场录像显示，透过催泪瓦斯的浓雾，可以看到警察不分青红皂白地用警棍抽打人群，其中一名警察对着至少四个离开球场的球迷的后背猛踢。

蒙塔格说，“很明显，尽管球迷们涌入了球场，但情况是可以控制的，直到警察赶来火上浇油，发射了大量的催泪瓦斯，其数量之多，我从未见过。这些催泪瓦斯带来了刺痛、窒息以及大规模的恐慌。”

他认为，“任何懂得疏导球迷的人都知道，如果像警察那样向密闭空间发射催泪瓦斯，将会导致死亡发生。”

蒙塔格和布兰多都认为，警察的行为以及印尼民众与警察的关系源于20世纪下半叶苏加诺和苏哈托的独裁统治。

布兰多在为瑞士德语广播电视网站写的文章里说，“民众对国家的信任度很低，反权威的想法很普遍。”

体育场的管理混乱和设施陈旧

除了球迷的暴力和警察的无能之外，就像印尼的许多体育场一样，坎朱鲁汉体育场的设施陈旧和管理混乱也是惨剧的发生的原因。

尽管坎朱鲁汉体育场的官方容量为3.8万人，但印尼安全部长声称，当时场内至少有4.2万人。

布兰多写道：“混乱的入场程序和繁荣的黑市导致了现场的无序。” 坎朱鲁汉体育场位于科潘因（Kepanjen）小镇，不少公共交通中断，大多数球迷不得不从附近的马朗开车前往。

蒙塔格回忆说，数以千计的球迷通过狭窄的门道，拥挤进入这个设施陈旧的体育场。

布兰多写道：“除了狭窄和不足的入口之外，安全的标配如容量限制、区间隔离和防挤障碍等都付诸阙如。此外，围栏的顶部往往是带刺的铁丝，使得人们难以迅速撤离。”

蒙塔格总结说，虽然印尼足球比赛中的暴力甚至死亡事件并不少见，但周六晚上发生坎朱鲁汉体育场的惨剧，是一场“迟早会发生的彻底崩溃”。

©2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。