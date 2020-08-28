专家分析：无论谁接棒，日本新首相都压力山大

（德国之声中文网）日本首相安倍晋三因为健康原因辞职，他的继任者将面临经济、外交和安全等一系列难题。

据报道，自民党将在9月14日选出安倍晋三的接班人。当选者将接任自民党总裁，任期至2021年9月。由于自民党在众议院占多数席位，新任党首原则上将成为日本新任首相。

以下是新首相将面临的主要难题。

新冠疫情与经济复兴

由于出口低迷和营业税增加，安倍晋三的招牌政策--"安倍经济学"振兴计划深陷困境。在新冠病毒爆发之前，问题就已经凸显，足见要使日本经济走出数十年的停滞期殊为不易。

批评人士说，安倍晋三的"第三支箭" 结构性改革--前两支"箭"是大规模货币宽松和财政支出--由于人口快速老龄化和劳动力市场僵化而举步维艰。

新冠疫情在日本未呈爆发之势，但是感染病例持续上升，政府必须权衡疫情防控和经济重启。疫情造成日本自1980年记录可比数据以来最大规模经济衰退，国内生产总值增长降至十年来最低水平， "安倍经济学"的增长成果荡然无存。公共债务庞大、政府财政短缺、决策者无力回天、银行运转别无选择，无法实现2％的通胀目标。

日本还面临人口出生率处于低谷、劳动力市场萎缩和全球女性赋权排名较低等难题。

日中关系与日韩关系

中国领导人习近平原定今年4月访日，两国关系可望藉此改变，但行程因为新冠病毒爆发而延后。随后，由于中国对香港民众抗议运动的打压以及围绕东中国海的主权争端，一些自民党成员反对邀请习近平访日。同时，中国陷入与美国在人权、贸易和安全问题的冲突之中，华盛顿可能向东京施压，要求它选边站。尽管日本与美国一样对中国感到担忧，但是作为亚洲邻国经济联系紧密，下届日本领导人必须在国家安全和经济发展之间取得平衡。

安倍晋三与美国总统特朗普建立了密切的联系。无论谁赢得美国大选，日本新任领导人都将从头再来。

美国作为日本的主要安全盟友，也不大可能放松对日本施压，要求它共享防御负担，为美军驻日支付更多费用。

由于二战时日本企业强征韩国劳工以及"慰安妇"问题争端，日本与美国盟友韩国的关系十分紧张，战火蔓延至安全和贸易领域。

安倍未竟的修宪大业

今年6月，日本叫停在秋田县和山口县部署美制陆基"宙斯盾"反导系统，重新审视其国家安全战略。

自民党一委员会希望政府考虑发展在敌方领土内反制导弹的军事打击能力。二战后，日本新宪法规定日本永远放弃战争和战争手段，因此这一提议引发争议。该提议也可能会激怒中国和俄罗斯这两个可能遭受提议中的新武器打击的国家。

安倍晋三致力于一项历史性的政策动议，希望通过法律修改和平宪法第9条，把自卫队写入宪法，并采取措施增强自主防卫或协助盟友反攻击的力量。但他未能实现修改战后由美国草拟的和平宪法的这一目标，新任领导人必须考虑如何接过这个烫手山芋。

2021年大选

安倍晋三的继任者将领导自民党迎战2021年的日本大选，此次大选也有可能提前举行。反对党的支离破碎让安倍得以领导自民党在过去数次选举中连连得胜，该党也有机会赢得下次大选。但它能否保持近三分之二的众议院议席是一个问题，将取决于疫情、经济和新任领导人的形象。

如果自民党表现不佳，可能又会选择新的领导人，从而使日本重回安倍晋三掌权近8年之前像转旋门一般更换首相的时代。

安倍晋三的政治生涯 首度任首相 2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。

安倍晋三的政治生涯 再登首相宝座 2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。

安倍晋三的政治生涯 视察福岛 安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。

安倍晋三的政治生涯 安倍经济学 安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。

安倍晋三的政治生涯 修宪争议 安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。

安倍晋三的政治生涯 对朝强硬 安倍晋三对朝鲜持强硬立场。2017年，朝鲜发射两枚飞越日本上空的导弹后，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。

安倍晋三的政治生涯 共同爱好 安倍晋三2017年9月宣布提前大选。当时有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。安倍在大选中胜出连任，并于2019年11月20日成为日本在位时间最长的首相。

安倍晋三的政治生涯 因病下台 2020年7月，安倍晋三打破了其外叔公、前首相佐藤荣作的记录，成为日本史上连续在位时间最长的首相。不过很快就传出安倍健康亮红灯的消息。此外，自新冠疫情爆发以来，安倍也饱受日本国内舆论批评，其内阁支持率下滑。安倍在2020年8月28日宣布，因健康原因辞去日本首相职务。这是他继2007年后第二次因病辞职。



张平/凝练 （路透社）

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