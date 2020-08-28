专家分析：无论谁接棒，日本新首相都压力山大

新冠疫情与经济复兴如何平衡？日中关系和日韩关系可能走向何方？日本和平宪法还要不要修改？明年大选胜败如何？日本首相安倍晋三因为健康原因辞职，他的继任者将面临诸多挑战。
（德国之声中文网）日本首相安倍晋三因为健康原因辞职，他的继任者将面临经济、外交和安全等一系列难题。
据报道，自民党将在9月14日选出安倍晋三的接班人。当选者将接任自民党总裁，任期至2021年9月。由于自民党在众议院占多数席位，新任党首原则上将成为日本新任首相。
以下是新首相将面临的主要难题。
由于出口低迷和营业税增加，安倍晋三的招牌政策--"安倍经济学"振兴计划深陷困境。在新冠病毒爆发之前，问题就已经凸显，足见要使日本经济走出数十年的停滞期殊为不易。
批评人士说，安倍晋三的"第三支箭" 结构性改革--前两支"箭"是大规模货币宽松和财政支出--由于人口快速老龄化和劳动力市场僵化而举步维艰。
新冠疫情在日本未呈爆发之势，但是感染病例持续上升，政府必须权衡疫情防控和经济重启。疫情造成日本自1980年记录可比数据以来最大规模经济衰退，国内生产总值增长降至十年来最低水平， "安倍经济学"的增长成果荡然无存。公共债务庞大、政府财政短缺、决策者无力回天、银行运转别无选择，无法实现2％的通胀目标。
日本还面临人口出生率处于低谷、劳动力市场萎缩和全球女性赋权排名较低等难题。
中国领导人习近平原定今年4月访日，两国关系可望藉此改变，但行程因为新冠病毒爆发而延后。随后，由于中国对香港民众抗议运动的打压以及围绕东中国海的主权争端，一些自民党成员反对邀请习近平访日。同时，中国陷入与美国在人权、贸易和安全问题的冲突之中，华盛顿可能向东京施压，要求它选边站。尽管日本与美国一样对中国感到担忧，但是作为亚洲邻国经济联系紧密，下届日本领导人必须在国家安全和经济发展之间取得平衡。
安倍晋三与美国总统特朗普建立了密切的联系。无论谁赢得美国大选，日本新任领导人都将从头再来。
美国作为日本的主要安全盟友，也不大可能放松对日本施压，要求它共享防御负担，为美军驻日支付更多费用。
由于二战时日本企业强征韩国劳工以及"慰安妇"问题争端，日本与美国盟友韩国的关系十分紧张，战火蔓延至安全和贸易领域。
今年6月，日本叫停在秋田县和山口县部署美制陆基"宙斯盾"反导系统，重新审视其国家安全战略。
自民党一委员会希望政府考虑发展在敌方领土内反制导弹的军事打击能力。二战后，日本新宪法规定日本永远放弃战争和战争手段，因此这一提议引发争议。该提议也可能会激怒中国和俄罗斯这两个可能遭受提议中的新武器打击的国家。
安倍晋三致力于一项历史性的政策动议，希望通过法律修改和平宪法第9条，把自卫队写入宪法，并采取措施增强自主防卫或协助盟友反攻击的力量。但他未能实现修改战后由美国草拟的和平宪法的这一目标，新任领导人必须考虑如何接过这个烫手山芋。
安倍晋三的继任者将领导自民党迎战2021年的日本大选，此次大选也有可能提前举行。反对党的支离破碎让安倍得以领导自民党在过去数次选举中连连得胜，该党也有机会赢得下次大选。但它能否保持近三分之二的众议院议席是一个问题，将取决于疫情、经济和新任领导人的形象。
如果自民党表现不佳，可能又会选择新的领导人，从而使日本重回安倍晋三掌权近8年之前像转旋门一般更换首相的时代。
张平/凝练 （路透社）
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