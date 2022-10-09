专家分析克里米亚大桥爆炸: 极可能是乌克兰所为

（德国之声中文网）上周六（10月8日）的严重爆炸，对连接俄罗斯和克里米亚的克里米亚大桥（也称刻赤海峡大桥）造成巨大的破坏。俄罗斯官员在第一时间表示，火灾是由一辆卡车爆炸引起的。莫斯科方面周日宣称，该桥的铁路运输已经恢复正常运营，也重新开放小型汽车通过。

事发当时，大桥上的一辆卡车爆炸，导致部分桥身受损坍塌，也造成行经桥上铁轨的运油火车起火。调查人员表示，整起事件造成三人死亡。

俄乌互相批评：恐怖主义

克里米亚议会议长康斯坦丁诺夫（Vladimir Konstantinov）将爆炸归咎于「乌克兰破坏者」。俄罗斯总统普京也指责乌克兰，他表示这是一起由乌克兰特工部门设计、筹备并下令执行，「旨在摧毁俄罗斯关键民用基础设施的恐怖主义行为」。

但乌克兰总统的顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）否认了普京的指控，讽刺普京过于「愤世嫉俗」。波多利亚克在推特上写道：「不到24小时前，俄罗斯飞机用12枚导弹袭击了扎波罗热的住宅区，造成13人死亡，50多人受伤。这里只有一个恐怖主义国家，全世界都知道它是谁。」

最新消息显示，10月10日上午基辅市中心的舍甫琴科区（Shevchenko）发生多次爆炸，该区有不少政府部门建筑，目前伤亡人数人不明。

专家：几乎可以肯定大桥爆炸是乌克兰所为

英国伦敦国王学院研究员马丁（Mike Martin）周六向德国之声表示，克里米亚大桥的爆炸「几乎可以肯定」是乌克兰袭击的结果。马丁指出，只有两条铁路连接俄罗斯与克里米亚和赫尔松地区，而且俄罗斯军队相当依赖铁路运输物资。他说：「其中一条就在克里米亚大桥上，…，因此，乌克兰人显然在打断俄罗斯的补给线。」

前美国驻欧洲陆军司令、现任「人权第一」组织（Human Rights First）顾问霍奇斯（Ben Hodges）告诉德国之声，克里米亚大桥的损坏可能会加剧莫斯科在乌克兰的后勤问题。他指出：「这将使俄罗斯更难将后勤支持和装甲车运往克里米亚，乌克兰人一直在打击后勤工作，这是削弱俄罗斯能力的一个好办法。」

霍奇斯补充，桥梁损坏与「在扎波罗热周围被俄罗斯导弹袭击杀害的平民」不同。他表示：「像桥梁、后勤通讯线路等等，都是合法的攻击目标。」当被问及为什么基辅没有声称对克里米亚大桥爆炸负责时，霍奇斯答道：「他们不必这样做，重要的是行动的效果。乌克兰人在保护信息方面做得非常好，为爆炸『邀功』不会有任何价值。」

克里米亚大桥的历史背景

莫斯科建造克里米亚大桥，是为了将被吞并的克里米亚半岛与俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区（Krasnodar Krai ）连接起来。 2018年该桥公路部分工程完工，普京曾亲自驾驶大卡车通过此桥，以庆祝通车。 2019年底，该桥的铁路部分也建成通车，普京出席了通车仪式，乘坐第一班列车通过大桥。

该桥当时耗资32.5亿欧元，全长19公里，是欧洲最长的桥梁。基辅指责俄罗斯在建造这座大桥时，破坏了环境并且阻碍大型船只通行。这座桥对于赫尔松地区的俄罗斯军队来说是主要补给路线，莫斯科在9月底非法吞并了南部的赫尔松和扎波罗热地区，借此连接起克里米亚与顿涅茨克和卢甘斯克地区。

普京于2018年视察克里米亚大桥工程

乌克兰就爆炸事件嘲讽莫斯科

基辅政府至今没有正面回应爆炸案是否为乌克兰的行动，但该国一些官员、部门在此次爆炸事件后，纷纷在社交媒体上发帖庆祝。

乌克兰国家安全与国防事务委员会秘书达尼洛夫（Oleksiy Danilov）在推特上发布了一段视频，视频画面显示着火的克里米亚大桥与玛丽莲梦露唱着「生日快乐，总统先生」。爆炸发生的前一天正好是普京70岁生日。

乌克兰国防部在推特上写道：「在乌克兰克里米亚，莫斯科号导弹巡洋舰和克里米亚大桥这两个臭名昭著的俄罗斯权力象征已经倒塌，下一个是什么？」

乌克兰总统顾问波多利亚克在推特上表示，这「只是一个开始」。他还提到：「所有非法的东西都必须销毁，所有被盗的东西都必须归还给乌克兰，必须驱逐俄罗斯占领的一切。」

乌克兰邮政部门表示，它将印制一枚特别邮票来纪念这次爆炸。爆炸当天，基辅市政府大楼外还出现了一幅「起火的克里米亚大桥」的大型海报，吸引许多人前往合照。

（综合报导）

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