 专家：“几内亚政变让中国措手不及” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

专家：“几内亚政变让中国措手不及”

几内亚政变后，不同于以往“不干涉他国内政”的立场，中国明确反对政变夺权。分析家指出，中国一反常态的做法不是外交政策的转向，而是因为过去孤注一掷投资倒台的孔戴，突如其来的政变令北京措手不及。

G20 Gipfel in Hamburg | Conde & Jinping & Zuma

（德国之声中文网）西非国家几内亚周日发生军事政变，几内亚特种部队扣押了现年83岁的总统孔戴(Alpha Condé)，解散议会并宣布废除宪法，同时关闭了几内亚陆空边境。联合国、欧盟、美国、法国、非洲联盟和西非国家经济共同体等纷纷发表声明谴责政变。中国也一反以往“不干涉他国内政”的态度，明确反对政变夺权并呼吁释放孔戴。 

中国外交部发言人汪文斌在9月6日的例行记者会上表示：“中方反对政变夺权，呼吁立即释放孔戴总统。我们希望各方保持冷静克制，从几内亚国家和人民的根本利益出发，通过对话协商解决相关问题，维护几国内和平与稳定。” 

对比中国过往对叙利亚冲突、邻国缅甸及关系甚笃的津巴布韦发生政变夺权，抑或是近期塔利班在阿富汗重新执政时置身事外的态度，此次中国在几内亚政变的反应显得不寻常。 

2012年叙利亚危机爆发时，中方表示“一贯主张应尊重叙人民的自主选择，反对外部对叙强行干涉”。2017年津巴布韦发生政变，中国称希望津巴布韦有关方面“妥善处理好内部事务”。在缅甸于今年三月发生军事政变后，中国外交部的回应是“希望缅甸各方保持冷静克制，从缅甸人民的根本利益出发，坚持通过对话协商，在宪法和法律框架下解决矛盾分歧”。八月份，阿富汗一夕变天，中国外交部发言人华春莹表示“尊重阿富汗人民的意愿和选择”。 

如今有别于以往“不干涉他国内政”的做法，中国罕见对几内亚局势变化的明确表态格外引发关注。 

Guinea | Mamady Doumbouya

军政府最高领导人敦布亚（Mamady Doumbouya）成为几内亚军政府最高领导人

巩固地缘政治利益？ 

总人口约为1300万的几内亚是全球最贫困国家之一，同时也坐拥全球最大的铝土矿储量。美国地质调查局（USGS）去年统计，该国的铝土矿资源储量约为74亿吨，约占全球总量的四分之一。几内亚2020年的铝土矿产量为8200万吨，仅次于澳大利亚。 

几内亚为中国铝土矿的主要进口来源，据原材料咨询公司CRU统计，中国从几内亚进口的铝土矿约占其总需求量的50%，而随着中国国内铝土矿储量和质量降低，中国近年来不断增加采购量。 

美国政治风险咨询公司欧亚集团（Eurasia Group）全球宏观政策研究员查尔斯·邓斯特（Charles Dunst）对德国之声表示，中国过去孤注一掷投资孔戴，依靠他促进铝土矿和铁矿石等矿石的开采及销售，北京反对孔戴下台在地缘政治上是可以理解的。但他认为真正的原因在于，中国没有培养能取代孔戴的其他势力和派别。“几内亚的政变远超预期，令中国猝不及防。他们在几内亚没有替代方案，正因如此才反对政变；他们别无选择只能继续支持孔戴，希望他最终能恢复执政。” 

专研中国外交问题的邓斯特在接受德国之声采访时分析道，中国对孔戴的投资超出对缅甸、阿富汗和津巴布韦等国的前领导人；过去当上述国家发生政变和暴力政权转移时，北京从未做出过谴责。邓斯特认为，“几内亚是一个例外情况”。 

他指出，中国在上述国家的一贯做法是做两手准备，与其他反对势力和派系保持关系，例如缅甸军方和民族叛乱团体、塔利班、2012年（津巴布韦）穆加贝政权摇摇欲坠时的反对派人士，还有2017年推翻穆加贝的姆南加古瓦。“中国通过同时与执政政权及其国内的反对派人士接触，避免所谓的‘干涉他国内政’，尽管这本身就是一种干涉。” 

Putschversuch in Guinea - Militäreinheiten auf der Straße gefeiert

几内亚9月5日突发政变，军方推翻孔戴政府，大批民众在街头欢呼

没有B计划 

邓斯特分析，中国没有理由改变其“不干涉”原则，虽然这个承诺如今听上去越来越空洞，但对于世界各地的独裁者而言，这仍是个极具吸引力的承诺。他同时也指出，中国在世界各地已向合作伙伴明确展示，一旦他们被推翻、另一个对中国有利的政府上台，中国会毫不迟疑将之抛弃。 

他以委内瑞拉的政治危机时期为例，虽然中国与委内瑞拉总统马杜罗关系紧密，但仍与反对派领导人胡安·瓜伊多接触，以保护中国的石油投资。在马杜罗保住执政地位后，中国立即重新与他重新接触并支持其政府，仿佛什么都没有发生过。另一个例子则是柬埔寨，当对中国极为友好的柬埔寨总理洪森在2013年选举意外受挫，试图寻求中国驻金边大使馆的支持时，中国外交官表示不会无条件支持他，但会支持“任何能维护北京利益的柬埔寨领导人”。 

邓斯特表示，随着中国越来越频繁地在全球活动，北京逐渐发现难以置身于复杂的国际问题之外，但中国领导人仍将拒绝与西方一同谴责政变或政权的暴力转移。他总结道：“中国反对几内亚政变的立场并不意味着任何更广泛的外交政策变化；相反的，这证明了这场政变让中国措手不及。” 

© 2021 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

相关内容

TOPSHOT - Lieutenant Colonel Mamady Doumbouya (C), head of the Armys special forces and coup leader, waves to the crowd as he arrives at the Palace of the People in Conakry on September 6, 2021, ahead of a meeting with the Ministers of the Ex-President of Guinea, Alpha Conde. - Lieutenant Colonel Mamady Doumbouya, the leader of the latest coup in Guinea, is a highly educated, combat-hardened soldier who once served in France's Foreign Legion. Doumbouya's special forces on September 5, 2021 seized Alpha Conde, the West African state's 83-year-old president, a former champion of democracy accused of taking the path of authoritarianism. (Photo by CELLOU BINANI / AFP) (Photo by CELLOU BINANI/AFP via Getty Images)

几内亚军人全面掌权 中方称反对政变夺权 07.09.2021

孔戴总统被推翻后，目前几内亚军政府已牢牢掌控国家权力。军政府下令总统卫队的官兵听从他们的指挥，并禁止前政府官员离境。资源丰富的几内亚是中国重要的铝土矿供应国。

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Xinjiang - Uighuren/Baumwollanbau *** 25.03.21 ***FILE PHOTO: Workers walk by the perimeter fence of what is officially known as a vocational skills education centre in Dabancheng in Xinjiang Uighur Autonomous Region, China September 4, 2018. Picture taken September 4, 2018. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

德语媒体：人权问题不是“内政” 31.03.2021

每当西方对中国政府在新疆或香港的作为提出批评时，中国总是会以“不得干涉内政”为由予以回绝。但人权真的只是一个内政问题吗？

Demonstrators hold placards with the image of Aung San Suu Kyi during a protest against the military coup, in Naypyitaw, Myanmar, February 15, 2021. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

客座评论：中国很可能是缅甸局势恶化的输家 17.02.2021

缅甸军事政变半月有余，国际社会在观察中国的反应及其所受影响。有迹象表明，如果缅甸局势恶化下去，对中国将会形成不利影响。倘若缅甸出现类似“六四事件”，中国无疑将会是缅甸政变的最大输家。 

广告

评论分析

影星谢霆锋表示已申请退出加拿大国籍

长平观察：谢霆锋和赵薇的距离有多远？ 

演员谢霆锋宣称 “已经在申请退掉加拿大国籍了”。时评人长平认为， 普通人也在参与专制机器的建设。谢霆锋“求生欲“越强，他和赵薇之间的距离就越近。   