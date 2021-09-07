专家：“几内亚政变让中国措手不及”

（德国之声中文网）西非国家几内亚周日发生军事政变，几内亚特种部队扣押了现年83岁的总统孔戴(Alpha Condé)，解散议会并宣布废除宪法，同时关闭了几内亚陆空边境。联合国、欧盟、美国、法国、非洲联盟和西非国家经济共同体等纷纷发表声明谴责政变。中国也一反以往“不干涉他国内政”的态度，明确反对政变夺权并呼吁释放孔戴。

中国外交部发言人汪文斌在9月6日的例行记者会上表示：“中方反对政变夺权，呼吁立即释放孔戴总统。我们希望各方保持冷静克制，从几内亚国家和人民的根本利益出发，通过对话协商解决相关问题，维护几国内和平与稳定。”

对比中国过往对叙利亚冲突、邻国缅甸及关系甚笃的津巴布韦发生政变夺权，抑或是近期塔利班在阿富汗重新执政时置身事外的态度，此次中国在几内亚政变的反应显得不寻常。

2012年叙利亚危机爆发时，中方表示“一贯主张应尊重叙人民的自主选择，反对外部对叙强行干涉”。2017年津巴布韦发生政变，中国称希望津巴布韦有关方面“妥善处理好内部事务”。在缅甸于今年三月发生军事政变后，中国外交部的回应是“希望缅甸各方保持冷静克制，从缅甸人民的根本利益出发，坚持通过对话协商，在宪法和法律框架下解决矛盾分歧”。八月份，阿富汗一夕变天，中国外交部发言人华春莹表示“尊重阿富汗人民的意愿和选择”。

如今有别于以往“不干涉他国内政”的做法，中国罕见对几内亚局势变化的明确表态格外引发关注。

巩固地缘政治利益？

总人口约为1300万的几内亚是全球最贫困国家之一，同时也坐拥全球最大的铝土矿储量。美国地质调查局（USGS）去年统计，该国的铝土矿资源储量约为74亿吨，约占全球总量的四分之一。几内亚2020年的铝土矿产量为8200万吨，仅次于澳大利亚。

几内亚为中国铝土矿的主要进口来源，据原材料咨询公司CRU统计，中国从几内亚进口的铝土矿约占其总需求量的50%，而随着中国国内铝土矿储量和质量降低，中国近年来不断增加采购量。

美国政治风险咨询公司欧亚集团（Eurasia Group）全球宏观政策研究员查尔斯·邓斯特（Charles Dunst）对德国之声表示，中国过去孤注一掷投资孔戴，依靠他促进铝土矿和铁矿石等矿石的开采及销售，北京反对孔戴下台在地缘政治上是可以理解的。但他认为真正的原因在于，中国没有培养能取代孔戴的其他势力和派别。“几内亚的政变远超预期，令中国猝不及防。他们在几内亚没有替代方案，正因如此才反对政变；他们别无选择只能继续支持孔戴，希望他最终能恢复执政。”

专研中国外交问题的邓斯特在接受德国之声采访时分析道，中国对孔戴的投资超出对缅甸、阿富汗和津巴布韦等国的前领导人；过去当上述国家发生政变和暴力政权转移时，北京从未做出过谴责。邓斯特认为，“几内亚是一个例外情况”。

他指出，中国在上述国家的一贯做法是做两手准备，与其他反对势力和派系保持关系，例如缅甸军方和民族叛乱团体、塔利班、2012年（津巴布韦）穆加贝政权摇摇欲坠时的反对派人士，还有2017年推翻穆加贝的姆南加古瓦。“中国通过同时与执政政权及其国内的反对派人士接触，避免所谓的‘干涉他国内政’，尽管这本身就是一种干涉。”

没有B计划

邓斯特分析，中国没有理由改变其“不干涉”原则，虽然这个承诺如今听上去越来越空洞，但对于世界各地的独裁者而言，这仍是个极具吸引力的承诺。他同时也指出，中国在世界各地已向合作伙伴明确展示，一旦他们被推翻、另一个对中国有利的政府上台，中国会毫不迟疑将之抛弃。

他以委内瑞拉的政治危机时期为例，虽然中国与委内瑞拉总统马杜罗关系紧密，但仍与反对派领导人胡安·瓜伊多接触，以保护中国的石油投资。在马杜罗保住执政地位后，中国立即重新与他重新接触并支持其政府，仿佛什么都没有发生过。另一个例子则是柬埔寨，当对中国极为友好的柬埔寨总理洪森在2013年选举意外受挫，试图寻求中国驻金边大使馆的支持时，中国外交官表示不会无条件支持他，但会支持“任何能维护北京利益的柬埔寨领导人”。

邓斯特表示，随着中国越来越频繁地在全球活动，北京逐渐发现难以置身于复杂的国际问题之外，但中国领导人仍将拒绝与西方一同谴责政变或政权的暴力转移。他总结道：“中国反对几内亚政变的立场并不意味着任何更广泛的外交政策变化；相反的，这证明了这场政变让中国措手不及。”

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