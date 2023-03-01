专家：关于实验室泄露假设的讨论“纯粹出于政治动机”

（德国之声中文网）世界卫生组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼吁全球所有国家提供有关新冠疫情起源的所有信息。他在周五对媒体表示，每个国家都应该和世卫组织以及国际科学界分享其有关疫情起源的信息，这是“至关重要的”。

谭德赛强调，这并不是要找到什么罪魁祸首，而是为了“更好地理解大流行的来源，并且在未来更好地预防和应对其它的流行病和瘟疫大流行”。

专家：没有新的数据可以佐证实验室泄漏的假设

雷恩德尔茨资料照片

专门研究人畜共通传染病的德国专家雷恩德尔茨（Fabian Leendertz）认为，最近重新热度飙升的有关新冠疫情可能起源于实验室泄漏的讨论，“纯粹是出于政治动机”。

最近一段时间，美方表示新冠疫情“很可能”源自中国武汉病毒实验室的一次泄漏事故，使得关于新冠起源的争论再次成为关注焦点。联邦调查局局长（FBI）雷（Christopher Wray）本周二对福克斯新闻台（Fox News）表示，“联邦调查局已经评估了相当一段时间，这场疫情的起源很可能是武汉的一个潜在实验室事件”。

兽医学家雷恩德尔茨在接受德新社采访时指出：“很遗憾，据我所知目前并没有新的数据来加强实验室泄漏假说的可靠性。它仍然是所有关于疫情起源的假设中可能性最低的一种。”这位兽医学家也参与了WHO关于新冠起源的调查。

雷恩德尔茨认为，目前看来新冠病毒在武汉农贸市场传染到人体的可能性是最大的，对此有着大量良好的科学依据。他强调，很有可能是一个中间宿主，将其从蝙蝠身上感染的新冠病毒（或者是变异前的新冠病毒），又传染给了人类。

这个中间宿主很可能是在类似野生动物养殖场这样的地方感染的，因为那里存在高密度的昆虫，也会吸引蝙蝠前来。“仅此一项就足以成为丑闻，也是中国政府不愿意放开调查的原因。”因为长期以来，野生动物养殖场和对各种野生动物的捕猎和使用都受到批评，并且被视为危险做法。

谭德赛：WHO不会放弃起源调查

谭德赛周五表示，世界卫生组织“绝对不会放弃探寻新冠疫情起源的研究计划”，并呼吁中国“分享透明的数据，进行必要的调查，并且分享调查结果”。

本周三，中国外交部发言人毛宁在例行新闻会上驳回了美方的指控，并称美方让情报部门搞科学问题，本身就是将溯源问题政治化。 “美方再次翻炒实验室泄漏论，抹黑不了中国，只会进一步拉低自身信誉”，毛宁说。

她还强调，新冠病毒极不可能从实验室泄漏，是由中国和世卫组织（WHO）联合专家小组实地走访武汉相关实验室，并同科研人员深入交流后得出的权威科学结论，准确反映在有关联合研究报告中，得到了国际社会和科学界的广泛认可。



（德新社、法新社）

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