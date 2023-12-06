 专家：全球碳排总量再创新高 中印两国碳排量继续攀升 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.12.2023

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专家：全球碳排总量再创新高 中印两国碳排量继续攀升

英国一所大学最新发布的碳排统计显示，今年全球范围内，二氧化碳排放总量仍在继续攀升。这一趋势如果不能逆转，巴黎气候协定所制定的宏伟气候目标就将无法实现。

Dokumentation Heißzeit - Wege aus der Klima-Katastrophe

（德国之声中文网）英国埃克塞特大学周二发布的"全球碳预算"研究报告显示，预计今年全球二氧化碳排放量将达到368亿吨，创历史新高。

由埃克塞特大学全球系统研究所所长弗里德林施泰因（ Pierre Friedlingstein）领导下的120多名专家组成的团队，每年都会发布相关数据。

"全球碳预算"显示，今年的碳排量比去年提升1.1%，比新冠疫情前的最后一年 - 2019年则高出1.4%。

弗里德林施泰因表示，气候变化的负面影响无处不在，但减少化石燃料碳排放的措施却"进展如此缓慢，令人痛苦"。

目前，空气中二氧化碳浓度已经高达419.3ppm, 比工业化之前的1750年高出了51%。

报告主要作者之一，慕尼黑大学的彭拉茨（ Julia Pongratz）表示，按照现在的趋势发展下去，2015年巴黎气候协定制定的、将全球气候升温幅度限制在1.5摄氏度的目标将注定无法实现。她表示，近年来的一系列证据都充分显示，气候变化可以带来多么严重的后果。在阻止气候变暖的努力中，每十分之一度都弥足珍贵。

报告作者们预计，即便继续维持现在的减排努力，巴黎协定气温目标也只有50%可能实现的机会，更何况相应的碳排指标今后七年内就会被消耗殆尽。

依照计算机模型，专家们发现，印度今年来自化石燃料的二氧化碳排放量比2022年增加了8.2%，已经超过了整个欧盟的碳排量。而作为全球碳排量31%的来源，中国今年的碳排也比去年增加了4%。相比之下，在全球碳排占比为14%的美国，今年碳排量将下降3%，欧盟的碳排量也会下降7.4%。

世界其他地区也出现了微弱的好转势头，碳排总量下降了0.4%。

报告指出，砍伐森林等土地用途变更造成的碳排在过去二十年当中呈现出 "小幅但不确定的下降"。

在2013年至2022年期间，土地用途变更造成的碳排放主要源自巴西、印度尼西亚以及刚果民主共和国，上述三国因土地用途变更而造成碳排放在全球同类碳排中的占比为55%。

大面积砍伐森林也是减排目标难以实现的原因之一。

大面积砍伐森林也是减排目标难以实现的原因之一。


"碳预算报告"指出："永久性森林砍伐造成的碳排增加，是目前植树造林努力所取得的减排成效所无法抵消的。"

研究报告首次指出，借助碳捕集与封存（carbon capture and storage） 等技术手段减少大气层二氧化碳的含量，目前只能完成0.01兆吨，只相当于化石燃料碳排量的百万分之一。"

（德新社）

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