专家们如何看中乌领导人26日的通话？

（德国之声中文网）中国国家主席习近平4月26日同乌克兰总统泽连斯基通电话后，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov)本周四告诉记者，"我们准备好欢迎任何能够推动结束乌克兰冲突以及实现俄罗斯目标的做法。"

佩斯科夫表示俄罗斯了解中乌领导人会谈的细节，并称两位领导人在冲突问题上的立场是众所周知的。"至于他们进行了沟通的事实--那是他们各自的主权，那是他们之间的双边对话"，他补充说。

在被问及习近平最近访问莫斯科时，俄罗斯和中国是否讨论过恢复乌克兰1991年边界时，佩斯科夫说： "没有这方面的讨论。"

在2022年2月24日发动入侵乌克兰的战争时，普京告诉俄罗斯民众，这是一场"特别军事行动"，目标是"使乌克兰非军事化和去纳粹化"。

"仅仅是第一步"

新加坡国立大学政治学副教授庄嘉颖向法新社表示，他认为习近平和泽连斯基周三通话是 "向前迈出的积极一步，因为重新建立了最高级别的接触，但这仅仅是第一步"，而"任何实质性的进展都需要有让俄罗斯承诺保持克制的能力。"

他说，如果中国的努力确实有助于促成一个解决方案，"那将表明北京有能力发挥建设性的全球作用，也许还会加强习近平作为全球领导人的地位。"

"中国不希望俄罗斯输掉这场战争"

德国科学与政治基金会安全政策专家克劳迪娅·梅杰尔(Claudia Major）向法兰克福汇报表示，她认为习近平和泽连斯基的这场对话难能可贵，但另一方面，"如果中国这么重视一个国家的主权和领土完整，那么就应该更多向其盟友俄罗斯施加影响，让其停止损害（他国主权和领土完整）的侵略行为。"

梅杰尔指出，习近平访问了莫斯科，中俄在军事领域加强了合作，从中国近年来扮演的角色，其实可以清楚地看到中国站在谁一边，她将其称为"亲俄罗斯的中立"。她认为，"中国不希望俄罗斯输掉这场战争，因为俄罗斯是中国与美国竞争中的盟友。"

"软化欧盟中对中国的严厉声音"

中国问题专家、 分析师毕晓普（Bill Bishop）在电子报《外国人看中国》（Sinocism）中写道，北京可能发出愿意与乌克兰接触的信号，以 "软化欧盟中对中国的一些严厉的声音"， "进一步鼓励欧洲去实现战略自主的目标，拉开欧盟和美国的距离"。

以核战争没有赢家来要求泽连斯基承认普京领土要求

前中国外交官、悉尼华人杨涵4月26日在推特上表示，习近平提到"核战争没有赢家"的评论本质上是在向泽连斯基施压，要求他承认普京的领土要求，"如果你不开始谈判，俄罗斯有可能投下原子弹，这将由你来承担。"

（综合报道）

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